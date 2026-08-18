Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. srpna 2026 20:18

Vlaky
Vlaky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda na pondělním zasedání schválila Dílčí územní rozvojový plán (DÚRP) VRT PRAHA, který vymezuje koridory pro vysokorychlostní trať na území hlavního města. Jde o významný krok v přípravě nové železniční infrastruktury, která má zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu a vytvořit podmínky pro budoucí provoz vysokorychlostních vlaků.

Dílčí územní rozvojový plán vymezuje koridor vysokorychlostní trati v úseku Praha-Vršovice – Praha- Běchovice, včetně kolejiště určeného pro krátkodobé odstavování vlakových souprav. Součástí řešení je také novostavba spojovací koleje mezi tratěmi Praha-Libeň – Praha-Malešice a Praha-Malešice – Praha-Běchovice, tzv. Jahodnická spojka, která umožní bezproblémový průjezd pro nákladní vlaky uzlem Praha.

"Schválení Dílčího územního rozvojového plánu VRT Praha je důležitým milníkem pro přípravu vysokorychlostní železnice v hlavním městě. Stát tím získává potřebnou ochranu území pro strategickou dopravní infrastrukturu. Připravované úseky vysokorychlostní železniční tratě jsou jedním z dílků skládanky řešení aktuálně již hraniční kapacity železničního uzlu Praha," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik.

"Resort dopravy tak pokračuje ve svém na jaře představeném plánu páteřní sítě vysokorychlostních tratí, které by měly propojit největší hospodářská a administrativní centra České republiky na ose Ústí nad Labe – Praha – Brno – Ostrava s napojením na Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko," dodal. 

Ministerstvo dopravy přistoupilo k pořízení samostatné územně plánovací dokumentace s využitím možnosti, které státu dává novelizovaný zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Investor stavby, Správa železnic, požádal Magistrát hlavního města Prahy o Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy už v lednu 2023. Zastupitelstvo hlavního města schválilo možnost pořízení této Aktualizace v květnu 2024, příslušná aktualizace však dosud nebyla dokončena, z důvodu úprav Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy na základě předchozích novel stavebního zákona. Další čekání by znamenalo významný odklad územní ochrany koridoru i navazující přípravy stavby.

"VRT Praha není jen součástí budoucí vysokorychlostní sítě. Je to zároveň důležitý kapacitní projekt pro celý železniční uzel Praha. Oddělení části dálkové dopravy od nejvytíženějších konvenčních tratí přinese větší prostor pro spolehlivější regionální, osobní i nákladní dopravu a zvýší odolnost železničního provozu při různých mimořádných událostech," sdělil generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Dílčí územní rozvojový plán je zvláštní nástroj územního plánování určený pro přípravu významných dopravních staveb v naléhavém veřejném zájmu. Pořizovatelem dokumentace je Ministerstvo dopravy a schválený dílčí územní rozvojový plán je závazný pro rozhodování v území. Následně jej Ministerstvo pro místní rozvoj při nejbližší změně převezme do celostátního územního rozvojového plánu.

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Zdroj: Libor Novák

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