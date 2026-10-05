Kdo povede OSN? Guterresův nástupce bude muset dostat posvěcení z Moskvy

António Guterres se blíží ke konci svého desetiletého působení v čele Organizace spojených národů v době, kdy čelí hluboké skepsi ze strany Ukrajiny, napjatým vztahům s Izraelem a strukturální paralýze Rady bezpečnosti. Volba jeho nástupce probíhá v atmosféře silného tlaku veřejnosti na razantnější mezinárodní vedení, budoucí generální tajemník však dokáže uplatnit pouze takový vliv, jaký mu umožní stálí členové Rady bezpečnosti.
Klíčovým faktorem celého procesu zůstává postoj Moskvy, neboť jakýkoli úspěšný kandidát bude potřebovat alespoň devět hlasů v Radě bezpečnosti a především se bude muset vyhnout ruskému vetu, což v praxi znamená nutnost získat souhlas Kremlu.
Guterresovo funkční období výrazně poznamenal jeho komplikovaný vztah k Ruské federaci a dlouhotrvající konflikt na Ukrajině. Přestože OSN konzistentně podporovala územní celistvost Ukrajiny a dokumentovala porušování lidských práv na okupovaných územích, Guterresova veřejná diplomacie dlouhodobě přistupovala k Moskvě jako k partnerovi, jehož spolupráci je nutné kultivovat.
Ostrou vlnu nevole na Ukrajině vyvolala podle webu Kyiv Post zejména jeho účast na summitu BRICS v ruské Kazani v říjnu 2024, kde se setkal s Vladimirem Putinem, na nějž byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu. Důvěra ukrajinské veřejnosti vůči šéfovi OSN v důsledku těchto kroků dramaticky poklesla a podle průzkumů mu důvěřuje již pouze čtvrtina obyvatel.
V reakci na válku v Pásmu Gazy naopak Guterres neváhal poprvé ve své funkci aktivovat článek 99 Charty OSN, aby formálně upozornil Radu bezpečnosti na hrozící humanitární katastrofu a požadoval okamžité příměří. Tento krok i jeho výroky o tom, že útoky Hamásu nevznikly ve vakuu, sice vyvolaly ostrou konfrontaci s Izraelem i kritiku ze strany Spojených států, současně však ukazují limity pravomocí generálního tajemníka, neboť americké veto následně rezoluci o příměří zablokovalo.
Světlým bodem jeho diplomacie zůstává Černomořská obilná iniciativa z roku 2022, jež umožnila vývoz desítek milionů tun potravin z Ukrajiny na globální trhy, i tento projekt však zanikl ve chvíli, kdy se Moskva rozhodla od dohody odstoupit.
Analýza webu Kyiv Post zdůrazňuje, že za strukturální slabiny OSN a neschopnost reformovat Radu bezpečnosti nesou odpovědnost především členské státy, nikoli samotná administrativní složka v čele s generálním tajemníkem. Otázka legitimity ruského převzetí křesla po Sovětském svazu či případné zrušení práva veta naráží na ustanovení Charty OSN, jejichž změna vyžaduje schválení dvoutřetinovou většinou Valného shromáždění a ratifikaci všemi pět stálými členy.
Veřejnost v globálních průzkumech sice drtivou většinou považuje OSN za nezbytnou instituci, současně však požaduje efektivnější prevenci ozbrojených konfliktů a silnější morální hlas, což naráží na ochotu velmocí přenechat organizaci reálnou autoritu.
O uvolněný post v současné době soupeří sedm kandidátů s velmi odlišným přístupem k Moskvě i mezinárodní diplomacii. Mezi uchazeči figuruje šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi, jenž čelil výtkám za pragmatické vyjednávání ohledně okupované Záporožské elektrárny, nebo Rebeca Grynspanová z Kostariky, která se podílela na dojednávání vývozu ruských potravin a hnojiv.
Naopak guayanská diplomatka Carolyn Rodrigues Birkettová zaujala nekompromisní postoj požadující okamžité stažení ruských vojsk z Ukrajiny, zatímco ekvádorská kandidátka Ivonne A-Bakiová naznačila možnost ústupků ohledně ukrajinského vstupu do NATO. Bez ohledu na osobní profily jednotlivých kandidátů však zůstává faktem, že nový šéf OSN zdědí stejné systémové mantinely jako jeho předchůdci.
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Zdroj: Jan Hrabě