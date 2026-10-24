Ve StarDance skončila kaskadérka Hana Dvorská

Sobotní večer ve znamení oblíbené taneční show StarDance přinesl vedle pohádkových motivů také nečekaně otevřený úvod, který reagoval na aktuální politické dění v zemi. Moderátor Marek Eben hned v úvodu přímého přenosu okomentoval noční události ve Sněmovně týkající se změn financování veřejnoprávních médií a s nadsázkou uvedl, že dobro nakonec zvítězí a všechny zlé si vezme čert.
Třetí soutěžní kolo, které je tradiční podzimní vlajkovou lodí České televize, se neslo v duchu pohádkových melodií a přísného hodnocení čtyřčlenné poroty ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a Jana Burkiewiczová.
Závěr večera, v němž se tancovalo na skladby z filmů jako Pyšná princezna, Harry Potter či Ať žijí duchové, však přinesl smutnou zprávu pro kaskadérku Hanu Dvorskou a jejího tanečního partnera Michala Kurtiše. Jejich provedení samby porotu příliš nenadchlo a po sečtení bodů se s touto řadou soutěže museli nadobro rozloučit.
Soutěžní klání odstartoval herec Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, jejichž jive podle poroty postrádal správnou energii, což se odrazilo v zisku 24 bodů.
Následoval Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou, kteří za valčík obdrželi 23 bodů, přičemž porota jim doporučila lepší držení zad.
Zmíněná Hana Dvorská si pak za svou sambu vyslechla sarkastickou poznámku Richarda Genzera, že připomínala houbaře mezi palmami, a odnesla si pouhých 16 bodů.
O poznání lépe si vedl herec a zpěvák Vojtěch Dyk s Catharinou Málek, jejichž skvěle choreograficky zvládnutý jive ocenila porota 30 body, přičemž dílčí výtku sklidila pouze práce chodidel.
30 bodů dosáhla i Marta Jandová s Martinem Prágrem za procítěnou sambu, kterou porota označila za fascinující ukázku toho, jak se zpěvačka během pouhých tří týdnů posunula dopředu.
Naopak herečka Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem bojovali s nejistotou a rytmickými nepřesnostmi ve valčíku, což jim vyneslo 19 bodů. Tomáš Polák s Adrianou Maškovou získali za sambu 20 bodů.
Celým večerem nakonec nejlépe prošli Luciana Tomášová a Robin Ondráček. Jejich energický jive sklidil nadšené ohlasy poroty v čele se Zdeňkem Chlopčíkem a s celkovým počtem 33 bodů ovládli tabulku třetího soutěžního kola.
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Zdroj: Jan Hrabě