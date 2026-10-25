Trump dostal po "šampiónovi čistého uhlí" další vymyšlenou cenu. Tetelil se blahem

Americký prezident Donald Trump sice letos opět nezískal touženou Nobelovu cenu za mír, avšak od svých politických spojenců obdržel jiné ocenění. Během předvolebního shromáždění v iowském Sioux City mu republikánský kandidát do Kongresu Joe Mitchell předal speciální a zcela vymyšlenou poctu nazvanou Cena muže století.
Mladý politik a bývalý státní zástupce využil setkání k tomu, aby prezidenta nešetřil chválou a vyzdvihl jeho zásluhy o bezpečnost země. Vzápětí před zraky přítomných diváků a médií vytáhl zlatě olemovaný certifikát, který sám vytvořil, a oficiálně jej Trumpovi předal s tvrzením, že se v úřadu zasloužil o lidstvo a Ameriku více než kterýkoliv jiný prezident v historii.
Toto symbolické gesto přišlo pouhé dva týdny poté, co mezinárodní výbor rozhodl o udělení skutečné Nobelovy ceny za mír jihoafrické právničce a někdejší šéfce lidskoprávního úřadu OSN Navi Pillayové. Trump přitom dlouhodobě projevuje silnou touhu po tomto prestižním ocenění a opakovaně prohlašuje, že by si ho zasloužil ze všech lidí nejvíce kvůli svému podílu na urovnávání řady mezinárodních konfliktů.
Hlava státu sice už v minulosti získala medaili od venezuelské opoziční vůdkyně Marie Coriny Machadové, avšak samotný Nobelův výbor jeho jméno mezi oficiální laureáty nikdy nezařadil. Kvůli těmto opakovaným zklamáním se kolem něj vytvořil svérázný vzorec chování ze strany jeho stoupenců, kteří mu pravidelně vymýšlejí a předávají vlastní symbolické trofeje.
V uplynulých letech tak Trump obdržel například trofej od zástupců uhelného průmyslu s titulem nezpochybnitelného šampióna čistého uhlí, speciální cenu pro obhájce svobody od senátního výboru nebo loni vytvořenou cenu pro Ameriku na prvním místě, kterou mu předal předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Vlastní mírovou iniciativu pro něj v minulosti symbolicky vytvořila dokonce i mezinárodní fotbalová federace FIFA.
Podobné kroky ze strany politických kandidátů vnímají komentátoři jako jasnou snahu naklonit si prezidentskou přízeň a získat voličskou podporu v citlivých oblastech. Zatímco oficiální mezinárodní pocty Trumpovi nadále unikají, sbírka jeho domácích, účelově vytvořených a mnohdy bizarních ocenění se utěšeně rozrůstá. A jako vždy, i v tomto případě Trump při přebírání ceny zářil blahem.
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Zdroj: Libor Novák