Fiala v televizi varoval před ohrožením demokracie. Občané jsou zrušením poplatků nadšení, oponoval Okamura

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a expremiér Petr Fiala se v nedělním pořadu Partie na CNN Prima NEWS ostře střetli kvůli kontroverznímu zrušení koncesionářských poplatků. Vládní koalice dokázala tento návrh nečekaně protlačit do druhého čtení během mimořádného nočního a sobotního jednání parlamentu. Opozice tento postup okamžitě odsoudila a označila jej za vážné ohrožení demokratických principů v zemi.
Tomio Okamura ve vysílání obhajoval postup vládní koalice tím, že plní politický program slíbený voličům. Odvolával se přitom na vlastní sociální sítě a průzkumy veřejného mínění, podle nichž je většina občanů zrušením poplatků nadšena. Zároveň odmítl veškerou kritiku s tím, že jeho řízení schůze proběhlo plně v souladu s platným jednacím řádem Sněmovny.
Petr Fiala naopak označil postup vládního tábora za absolutně nepřípustný a nebezpečný pro celou společnost. Podle jeho slov jde o krok namířený proti nezávislým institucím, který hrubě pošlapává základní pravidla parlamentní demokracie. Bývalý předseda ODS rovněž obvinil vládu, že se skrze toto téma snaží pouze odvést pozornost od vlastní neschopnosti plnit předvolební sliby.
Expremiér během debaty kritizoval kabinet za to, že nedokázal snížit státní dluh, zkrátit čekací lhůty ani zajistit výhodnější hypotéky pro občany. Vzkázal také, že předseda Sněmovny pouze vykonal špinavou práci za nepřítomného premiéra Andreje Babiše. Okamura však jakékoliv nekalé úmysly odmítl a podotkl, že na přípravu celého postupu se s právníky svědomitě připravoval tři dny.
Samotné projednávání vládního návrhu přitom v dolní komoře vyvolalo obrovský chaos a ostré spory mezi zákonodárci. Poslanci se měli původně zabývat zcela jinými tématy, jako byl zákon o digitální ekonomice nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Koalice si však prosadila přednostní zařazení bodu o zrušení poplatků a povolení nočního i víkendového jednání.
Opoziční poslanci tento rychlý manévr označili za účelový krok mající za cíl zabránit včasné mobilizaci občanské společnosti. V reakci na to se již v pátek odpoledne shromáždily desítky odpůrců vlády před budovou Sněmovny na Malostranském náměstí. Někteří protestující vydrželi na místě demonstrovat až do nočních hodin a ranních hodin následujícího dne.
V pozdějších večerních hodinách musela policie řešit vážný incident, kdy se menší skupina lidí pokusila násilně vniknout do parlamentní budovy. Předseda Sněmovny tento útok prudce odsoudil a prohlásil, že zastánci televizních poplatků se uchylují k brutálnímu násilí. Atmosféru v sále doprovázela hlučná gesta, pokřikování, pískání a bouchání do poslaneckých lavic.
Vládní tábor si prosadil omezení rozpravy na devět hodin, do níž bylo přihlášeno přes šedesát zákonodárců. Hlasování o postupu návrhu do druhého čtení nakonec proběhlo v sobotu brzy ráno v čase 4:36. Petr Fiala k tomu dodal, že schůzi účelově vedli pouze členové vedení Sněmovny z vládních řad.
Podle vyjádření opozice tak vládní většina zcela ignorovala letité zvyklosti a odepřela opozičním místopředsedům právo řídit schůzi. Fiala uvedl, že se jako přihlášený řečník v polovině seznamu dostal do situace, kdy nemohl pronést jediné slovo. Koaliční většina však trvala na tom, že postupovala zcela legálně a v rámci demokratického politického souboje.
Financování obou veřejnoprávních médií po zrušení koncesionářských poplatků vyvolalo další vlnu ostrých debat o státním rozpočtu. Okamura uvedl, že potřebných sedm a půl miliardy korun bude kryto z rozpočtových rezerv bez prohloubení plánovaného deficitu. Oponoval mu však Petr Fiala, podle kterého jde o financování na dluh bez reálných úspor a s dopadem na daňové poplatky.
Předseda Sněmovny doplnil, že je případně otevřen i širší diskusi o financování médií, pokud bude k dispozici podrobný přehled jejich hospodaření. Zároveň neopomněl připomenout své dlouhodobé výhrady vůči České televizi, kterou obvinil z deseti let trvajícího bojkotu své osoby v diskusních pořadech. Samotný zákon by podle jeho odhadů mohl vstoupit v platnost přibližně za pět měsíců.
Společenská reakce na víkendové události ve Sněmovně na sebe nenechala dlouho čekat a přinesla ohlášení dalších protestních akcí. Spolek Milion chvilek svolal na nedělní odpoledne na pražské Staroměstské náměstí rozsáhlou protivládní demonstraci. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu navíc oficiálně oznámili na úterý třetího listopadu celodenní stávku.
Politické pnutí v dolní komoře parlamentu vyústilo také v úvahy o možném odvolání Tomia Okamury z jeho funkce. Piráti oznámili záměr navrhnout jeho odvolání z čela Sněmovny kvůli způsobu, jakým schůzi řídil. Šéf SPD však jakoukoliv sebereflexi odmítl a prohlásil, že na lži a politické výkřiky pirátských poslanců nehodlá vůbec reagovat.
Expremiér Fiala naopak potvrdil, že by takový krok ze strany opozice okamžitě podpořil v rámci poslaneckých klubů. Podle jeho názoru totiž pravá demokracie nestojí pouze na prosazování většinové moci, ale také na hlubokém respektu k menšinovým názorům. Okamura oponoval, že žádný z opozičních politiků nemohl doložit porušení jednacího řádu.
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Návrh na zrušení koncesionářských poplatků ve Sněmovně úspěšně prošel prvním čtením
V Poslanecké sněmovně prošel vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků a přechod na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu prvním čtením. Hlasování proběhlo v sobotu brzy ráno po mimořádně vyostřeném a protahovaném nočním jednání, které prosadila vládní koalisní většina složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě.
Zdroj: Libor Novák