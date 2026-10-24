Hitlerovo Orlí hnízdo zachvátil požár, policie zadržela podezřelého

Libor Novák

24. října 2026 9:36

Orlí hnízdo v plamenech
Orlí hnízdo v plamenech Foto: reprofoto twitter

Policie v německé spolkové zemi Bavorsko zadržela podezřelou osobu v souvislosti s rozsáhlým požárem, který vypukl na historickém alpském útočišti Adolfa Hitlera známém jako Orlí hnízdo neboli Kehlsteinhaus. Záchranné složky v Traunsteinu obdržely hlášení o požáru v pátek ve 21:15 hodin místního času. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že budova je zcela zachvácena plameny.

Hasební práce byly značně komplikované kvůli obtížně přístupnému horskému terénu v okolí budovy. Na místě zasahovalo zhruba dvě stě příslušníků záchranných složek, přičemž požár se nepodařilo okamžitě dostat pod kontrolu a hořel ještě v sobotu brzy ráno. Podle dosavadních informací policie nebyly hlášeny žádné zraněné osoby.

Německé úřady zahájily řádné kriminální vyšetřování s cílem objasnit přesné příčiny vzniku ohně. V rámci probíhajícího vyšetřování policisté zadrželi podezřelého a nyní zjišťují, zda tato osoba nese přímou odpovědnost za založení požáru. Okolnosti případu jsou nadále předmětem intenzivního policejního prověřování.

Historický objekt byl dokončen nacistickým režimem v roce 1938 a během druhé světové války sloužil nacistickému diktátorovi jako odlehlé sídlo pro část vládních záležitostí. Hitler v tomto horském útočišti nad městem Berchtesgaden mimo jiné plánoval v roce 1941 vojenskou invazi do Sovětského svazu. Oblast rovněž využíval jako působivou kulisu pro propagandistické filmové záběry, které ho měly vykreslit v příznivém světle jako milovníka přírody a zvířat.

Budova Orlího hnízda navzdory svému nacistickému původu unikla na konci druhé světové války v roce 1945 úplnému zničení. V následujících desetiletích se objekt proměnil v oblíbený cíl pro turisty přijíždějící do regionu. V současnosti se v budově nachází horský hostinec a celá lokalita láká návštěvníky z celého světa.

Podle oficiálních webových stránek instituce slouží toto místo také jako varovná připomínka temných stránek a hrůz nelidské nacistické diktatury. Během druhé světové války nesli Hitler a jeho stoupenci přímou odpovědnost za úmrtí desítek milionů lidí. Součástí těchto zločinů byla i systematická masová vražda evropských Židů a dalších skupin obyvatelstva.

Zásah hasičů v oblasti nad Berchtesgadenem nadále zaměstnává bavorské bezpečnostní složky a vyšetřovatelé pokračují ve shromažďování důkazů. Policie a záchranáři zůstávají na místě v pohotovosti, dokud nebude situace zcela pod kontrolou.

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