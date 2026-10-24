Hitlerovo Orlí hnízdo zachvátil požár, policie zadržela podezřelého

Policie v německé spolkové zemi Bavorsko zadržela podezřelou osobu v souvislosti s rozsáhlým požárem, který vypukl na historickém alpském útočišti Adolfa Hitlera známém jako Orlí hnízdo neboli Kehlsteinhaus. Záchranné složky v Traunsteinu obdržely hlášení o požáru v pátek ve 21:15 hodin místního času. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že budova je zcela zachvácena plameny.
Hasební práce byly značně komplikované kvůli obtížně přístupnému horskému terénu v okolí budovy. Na místě zasahovalo zhruba dvě stě příslušníků záchranných složek, přičemž požár se nepodařilo okamžitě dostat pod kontrolu a hořel ještě v sobotu brzy ráno. Podle dosavadních informací policie nebyly hlášeny žádné zraněné osoby.
Německé úřady zahájily řádné kriminální vyšetřování s cílem objasnit přesné příčiny vzniku ohně. V rámci probíhajícího vyšetřování policisté zadrželi podezřelého a nyní zjišťují, zda tato osoba nese přímou odpovědnost za založení požáru. Okolnosti případu jsou nadále předmětem intenzivního policejního prověřování.
Historický objekt byl dokončen nacistickým režimem v roce 1938 a během druhé světové války sloužil nacistickému diktátorovi jako odlehlé sídlo pro část vládních záležitostí. Hitler v tomto horském útočišti nad městem Berchtesgaden mimo jiné plánoval v roce 1941 vojenskou invazi do Sovětského svazu. Oblast rovněž využíval jako působivou kulisu pro propagandistické filmové záběry, které ho měly vykreslit v příznivém světle jako milovníka přírody a zvířat.
Budova Orlího hnízda navzdory svému nacistickému původu unikla na konci druhé světové války v roce 1945 úplnému zničení. V následujících desetiletích se objekt proměnil v oblíbený cíl pro turisty přijíždějící do regionu. V současnosti se v budově nachází horský hostinec a celá lokalita láká návštěvníky z celého světa.
Podle oficiálních webových stránek instituce slouží toto místo také jako varovná připomínka temných stránek a hrůz nelidské nacistické diktatury. Během druhé světové války nesli Hitler a jeho stoupenci přímou odpovědnost za úmrtí desítek milionů lidí. Součástí těchto zločinů byla i systematická masová vražda evropských Židů a dalších skupin obyvatelstva.
Zásah hasičů v oblasti nad Berchtesgadenem nadále zaměstnává bavorské bezpečnostní složky a vyšetřovatelé pokračují ve shromažďování důkazů. Policie a záchranáři zůstávají na místě v pohotovosti, dokud nebude situace zcela pod kontrolou.
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Vláda se mstí za prohrané volby, varuje Minář a svolává demonstraci
před 2 hodinami
Hitlerovo Orlí hnízdo zachvátil požár, policie zadržela podezřelého
před 3 hodinami
Návrh na zrušení koncesionářských poplatků ve Sněmovně úspěšně prošel prvním čtením
před 6 hodinami
Deštivé počasí pomohlo se suchem, potvrdili meteorologové
včera
Policie zasahovala ve Sněmovně. Desítky lidí se snažily vniknout dovnitř
včera
Hlasování o financování ČT bude ve 4:36 ráno. Nebudeme platit to, co pracuje proti mým zájmům, řekl Okamura
včera
Agresor napadl řidičku na D6. Policie ho podezírá z několika trestných činů
včera
Pavel Novotný se vrací do vedení městské části. Dohodl se s ANO a TOP 09
včera
Policie našla tělo pohřešované u řeky. Muž je podezřelý z vraždy
včera
Babiš se dnes poprvé ozval. Poplatky zrušíme, oznámil ve videu
včera
Bylo by to likvidační, varuje vedení ČT vládní koalici a požaduje diskuzi
včera
Bude stávka, oznámili lidé z ČT a ČRo. Může za to dnešní vývoj ve Sněmovně
včera
Nůž do zad von der Leyenové: Evropské státy odmítají termín „přidružené členství“ Kanady
včera
Jděte do ulic, vyzval Grolich kvůli rušení televizních poplatků. Lidé poslechli a začali demonstrovat
včera
Je lepší očkovat se proti covidu a chřipce najednou, nebo odděleně?
včera
Trump si vyhradil právo potřetí kandidovat na prezidenta. Zvažuje i čtvrtou kandidaturu
včera
Spory s Trumpem nemají osobní rovinu, prohlásil Zelenskyj
včera
Vláda Netanjahua končí? Podle průzkumů ve volbách neobhájí pozici
včera
Nevydržel ani tři měsíce. Šéf Letiště Praha Lašák rezignoval
včera
Začíná velké omezení na příjezdu do Prahy. Práce potrvají do prosince
V Praze dnes začalo další rozsáhlé dopravní omezení. Technická správa komunikací (TSK) zahájila rozsáhlou výměnu povrchu vozovky na Cínovecké ve směru do centra. Práce ve více než dvoukilometrovém úseku od Mratínského potoka po Rochlickou ulici potrvají do 10. prosince.
Zdroj: Jan Hrabě