Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?

Libor Novák

2. listopadu 2026 10:01

Orlí hnízdo
Orlí hnízdo Foto: Pixabay

Historické horské útočiště nacistického diktátora Adolfa Hitlera známé jako Orlí hnízdo bylo koncem října zničeno při žhářském útoku. Tato monumentální stavba v bavorských Alpách, která sloužila jako symbol moci a turistická atrakce, podlehla rozsáhlému požáru navzdory nasazení dvou stovek hasičů. 

Policie v souvislosti s činem zadržela třiatřicetiletého podezřelého s historií duševního onemocnění, přičemž při incidentu nebyl nikdo zraněn. Celá událost okamžitě vyvolala v Německu bouřlivou debatu o tom, zda by měla být tato toxická památka nákladně obnovena, nebo ponechána v troskách.

Objekt známý v němčině jako Kehlsteinhaus se tyčí na alpském vrcholu v nadmořské výšce tisíc osm set třicet čtyři metrů a nabízí panoramatický výhled na jižní Německo a Rakousko. Architektonický projekt byl navržen tak, aby na návštěvníky působil zastrašujícím dojmem a projektoval nezlomnou moc tehdejšího režimu. K budově vedla serpentinová silnice procházející pěti tunely, na kterou navazoval mosazný výtah vybudovaný přímo v masivu skály. Výstavba tohoto prestižního díla stála zhruba třicet milionů říšských marek a zaměstnala tisíce dělníků po dobu více než jednoho roku.

Dokončení stavby proběhlo v roce tisíc devět set třicet osm a Hitler ji využíval především k přijímání a ohromování státních hostů, diplomatů či vybraných zahraničních novinářů. Samotný diktátor však budovu navštívil pouhým čtrnáctkrát do roku 1939 devět a kvůli vypuknutí druhé světové války se na místo již nikdy vrátil. Blízcí spolupracovníci včetně jeho družky Evy Braunové ji nicméně nadále pravidelně navštěvovali. Krátkou vzdálenost pod vrcholem se nacházela rezidence Berghof, kde Hitler trávil čtvrtinu svého dvanáctiletého vládního období a kde se rozhodovalo o klíčových otázkách války a genocidy.

Po skončení druhé světové války sloužil areál Obersalzberg jako rekreační středisko pro okupační americké jednotky, přičemž zbytky Berghofu byly zcela strženy a nahrazeny lesem. Americký a bavorský stát se tehdy snažili zabránit tomu, aby se z místa stalo poutní místo pro obdivovatele nacismu, což se však zcela nepodařilo. Skrytá lokalita v lese totiž přitahovala pozornost zájemců a na stromech se často objevovaly vyřezávané svastiky. Pozdější přehodnocení přístupu přineslo otevřenost a jasné historické vymezení, které nahradilo dřívější snahy o utajení.

Před nedávným požárem přitahovalo Orlí hnízdo každoročně více než tři sta tisíc turistů a patřilo k významným památkovým místům ve vlastnictví spolkové země Bavorsko. Bavorský státní ministr kultury Markus Blume oznámil sestavení komise odborníků na památkovou péči, stavebnictví a kulturu vzpomínání na holokaust, která má rozhodnout o dalším osudu areálu. Vzhledem k jednoznačnému propojení stavby s nacistickým režimem a jeho zločiny musí jakákoliv budoucí obnova plně odpovídat historické odpovědnosti. Současný požár navíc přidal novou historickou vrstvu k celému komplexu na Obersalzbergu.

Odborníci se podle The Guardian nyní neshodují na tom, jakým způsobem naložit s poničenými zbytky vyhořelé budovy v kontextu současného nárůstu krajní pravice v Německu. Ředitel dokumentačního centra Obersalzberg Sven Keller upozorňuje, že veřejná přístupnost a transparentnost jsou nezbytné pro udržení osvěty a zabránění vzniku tajných kultovních míst. Podle jeho názoru by komplex neměl být ponechán jako pouhá zřícenina, protože ruiny často přitahují ještě větší tajemství a legendy. Zároveň však varuje před prostou reprodukcí původní nacistické architektury bez hlubšího kontextu.

Zatímco někteří experti prosazují integraci hmotných pozůstatků s novými vzdělávacími prvky, jiní zastupují radikálnější postoj v otázce zachování stavu po požáru. Historik zabývající se nacistickou érou Felix Bohr navrhuje, aby megalomanské dílo zůstalo v troskách jako memento. Podle jeho vyjádření by se pozornost měla soustředit na vyrovnání se s nacistickou ideologií namísto obnovování její historické kulisy. Tento názor podtrhuje obavy z posilování extremistických nálad a politického vlivu pravicových stran v současné německé společnosti.

Rozhodnutí o budoucí podobě Orlího hnízda tak bude muset zohlednit citlivou politickou situaci v Německu a Rakousku, kde se sílící vliv krajní pravice stává významným faktorem. Komise složená z předních expertů na historii a památkářství bude muset pečlivě zvážit všechna pro a proti spojená s rekonstrukcí památek spojených s pachateli z období druhé světové války. Budoucnost zničené stavby tak nadále zůstává předmětem intenzivních diskusí mezi politiky, historiky i širší veřejností.

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