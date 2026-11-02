EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit

Brusel by mohl projevit flexibilitu a umožnit Velké Británii setrvat mimo jednotnou měnu euro a schengenský prostor v případě, že by se země rozhodla znovu požádat o členství v Evropské unii. Tuto informaci poskytli webu Politico pod podmínkou anonymity dva unijní úředníci obeznámení s přístupem evropského bloku. Případná úleva od těchto povinností by představovala významnou podporu pro ambice britského premiéra Andyho Burnhama.
Britský premiér Andy Burnham dříve uvedl, že odchod z Evropské unie nefunguje správně, a dokonce navrhl, že návrat do unie by se mohl objevit v příštím volebním manifestu Labouristické strany. Podle průzkumů veřejného mínění si sice padesát pět procent Britů přeje odvrácení brexitu, avšak čísla se zásadně mění v momentě, kdy se vstup do eurozóny a schengenského prostoru stane povinnou podmínkou. V takovém případě by setrvání v eurobuňce podpořilo pouhých třicet pět procent dotázaných, zatímco čtyřicet tři procenta by byla proti.
Zástupci Evropské unie v této souvislosti zdůrazňují, že unie prozatím nezaujímá oficiální postoj, jelikož Velká Británie dosud nepodala formální žádost o znovupřipojení. Úředníci však podotýkají, že unijní orgány při vyjednávání vždy přihlížejí ke specifickým okolnostem každé země. V praxi se tak ukazuje, že přístup k jednotlivým kandidátům může být mnohem flexibilnější a že existují různé modely integrace.
Během svého předchozího členství v unii disponovala Velká Británie řadou trvalých výjimek a dohod vyjednaných během desetiletí členství. Naproti tomu státy, které do unie vstoupily v novější době, se zavazují k postupnému směřování k oběma integračním cílům. Někteří euroskeptici proto vyjadřují obavy, že případná nová smlouva by Británie musela vykoupit hlubšími závazky, než jaké měla před svým odchodem.
Premiér Burnham sice vyjadřuje přání vidět Británii v budoucnu zpět v Evropské unii, avšak opakovaně deklaruje, že se bude řídit postoji britské veřejnosti. Zásadně přitom odmítá, že by k jakýmkoliv krokům došlo před příštími parlamentními volbami. Ty se mají uskutečnit nejpozději v červenci roku dvacet devět, přičemž předseda vlády má pravomoc vyhlásit volby i dříve.
Dvacátého listopadu se britský premiér setká v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, aby stvrdili balíček opatření ke zlepšení vztahů po brexitu. Tato vyjednávání, započatá již za jeho předchůdce Keira Starmer, obsahují dohodu o usnadnění obchodu s potravinami, zavedení nových víz pro mladé lidi a propojení systémů pro obchodování s emisemi. Předseda vlády zároveň oznámil, že summit využije k předložení širších možností pro radikální přehodnocení vztahů.
Mezi zvažovanými variantami, které by se mohly promítnout do volebního programu labouristů, figuruje členství v jednotném trhu, zapojení do celní unie nebo kompletní návrat do unijních struktur. Bývalý francouzský premiér a vyjednavač Michel Barnier v této souvislosti poznamenal, že Velká Británie bude v unii opět vřele vítána. Celý proces návratu však podle něj musí provázet splnění konkrétních podmínek a závazků.
Evropská komise na novinářské dotazy k těmto diplomatickým krokům bezprostředně nereagovala. Budoucí směřování vzájemných vztahů mezi Londýnem a Bruselem tak nadále zůstává otevřenou kapitolou. Konkrétní podoba případného britského návratu se odvine od výsledků nadcházejících politických jednání na nejvyšší úrovni.
Související
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
před 2 hodinami
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
před 3 hodinami
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
před 3 hodinami
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
před 4 hodinami
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
před 4 hodinami
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
před 5 hodinami
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
před 6 hodinami
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
před 7 hodinami
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
před 7 hodinami
Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence
před 8 hodinami
Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války
před 9 hodinami
Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?
před 10 hodinami
USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu
před 11 hodinami
Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl
před 12 hodinami
Předpověď počasí na nový týden. Hrozí mrazy, mrznoucí mlhy i sněžení
včera
Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan
včera
Důchodci se nemusí bát. Ministerstvo zmínilo, co se má stát s výchovným
včera
Nejen hokej. Rusové mohou pořádat MS ve vzpírání, byli i na fotbalovém šampionátu
včera
Smutné číslo. Kongo oznámilo přes pět tisíc obětí eboly
včera
Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy
Evropská komise předběžně schválila závěrečnou žádost o výplatu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Česko v ní žádá o zbývající prostředky z celkové alokace 214,6 miliardy korun určené na realizaci Národního plánu obnovy (NPO).
Zdroj: Jan Hrabě