USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu

Libor Novák

2. listopadu 2026 9:17

Volby v USA, ilustrační foto
Volby v USA, ilustrační foto Foto: unsplash.com

Američtí voliči zamíří v úterý k volebním urnám v rámci doplňkových kongresových voleb, které rozhodnou o tom, jak se bude vyvíjet zbytek prezidentského mandátu Donalda Trumpa. V sázce je kontrola obou komor Kongresu, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu, které v současnosti drží Republikánská strana. Výsledek těchto voleb může zásadním způsobem ovlivnit úspěch či neúspěch zbylých dvou let Trumpova pobytu v Bílém domě.

Jedním z hlavních důvodů, proč má opoziční Demokratická strana reálnou šanci získat kontrolu nad Kongresem, je klesající popularita úřadujícího prezidenta. Trump zahájil své druhé funkční období s podporou mírně přesahující padesát procent, avšak jeho rating postupně klesal do čtyřicátých a následně třicátých procent. Zlomovým momentem se staly únorové letecké útoky proti Íránu podniknuté společně s Izraelem, které narušily dodávky energie v regionu a vyhnaly ceny pohonných hmot nahoru.

Historické statistiky ukazují, že strany úřadujících prezidentů v polovině mandátu obvykle ztrácejí křesla ve Sněmovně reprezentantů, přičemž průměrná ztráta od roku 1934 činí dvacet sedm mandátů. Podobně nízká hodnocení v této fázi mandátu zaznamenali v minulosti jak Donald Trump během svého prvního období, tak Joe Biden, přičemž v obou případech úřadující prezident ztratil kontrolu nad dolní komorou Kongresu. Tyto historické paralely a slabé průzkumy tak posilují naděje demokratů na zisk obou kongresových komor.

Republikánská většina v dolní komoře Kongresu je extrémně těsná, neboť strana disponuje přesně dvěma sty osmnácti křesly potřebnými k ovládnutí Sněmovny. Vzhledem k tomu, že členové Sněmovny slouží dvouletému mandátu, konají se volby pro všech čtyři sta třicet pět křesel naráz. Podle analýz politických kampaní je však většina obvodů považována za nekonkurenční a pouhých osmnáct distriktů představuje takzvané nerozhodnuté souboje, kde může zvítězit kterýkoliv kandidát.

O něco silnější pozici drží republikáni v Senátu, kde mají pod kontrolou padesát tři křesel ze sta, zatímco demokraté disponují čtyřiceti pěti mandáty a podporou dvou nezávislých zákonodárců. Vzhledem k šestiletému mandátu senátorů se v listopadu obměňuje zhruba třetina křesel neboli třicet pět mandátů. Odborné analýzy naznačují, že pouhých sedm z těchto senátních soubojů lze označit za nejisté, přičemž šest z nich aktuálně obhajují republikáni.

Demokraté by k ovládnutí Senátu potřebovali vyhrát alespoň čtyři z těchto nejistých soubojů a udržet si své křeslo v Michiganu, kde probíhá těsný boj mezi levicovým outsiderem Abdul-Sayedem a republikánem Mikem Rogersem. Zároveň by museli uspět ve státech, kde Donald Trump v roce dvacet čtyři zvítězil s dvouciferným náskokem, jako jsou Aljaška, Iowa, Ohio či Texas. Průzkumy však naznačují, že určitou šanci v těchto tradičně republikánských oblastech přece jen mají.

Klíčovým tématem pro americké voliče zůstává krize životních nákladů, ačkoliv Trump během své předchozí kampaně sliboval zastavení inflace a cenovou dostupnost. Ceny pohonných hmot prudce vzrostly po vypuknutí konfliktu s Íránem, který zasáhl spotřebitele po celé zemi a vyvolal hlubokou nespokojenost veřejnosti s vládním počínáním. Mezi další důležitá témata, na která se voliči soustředí, patří výdaje na zdravotní pojištění a otázky spojené s přistěhovalectvím a ostrahou hranic.

Navzdory nepříznivým průzkumům veřejného mínění disponují republikáni obrovskou finanční převahou, která by jim mohla pomoci v závěrečné fázi kampaně. Republikánský národní výbor a spřízněné subjekty disponovaly v polovině října hotovostí ve výši zhruba tří set dvaceti milionů dolarů, zatímco demokraté měli k dispozici necelých dvě stě třicet milionů. Republikáni navíc mohli spoléhat na dalších více než sto šedesát milionů dolarů shromážděných v rámci Trumpova hnutí MAGA Inc.

Této finanční převahy využívají republikáni k masivním investicím do předvolební inzerce a reklamních kampaní v klíčových státech. Výzkumná firma AdImpact podle BBC uvedla, že v září byly v USA odvisílány politické reklamy v hodnotě přesahující jednu miliardu dolarů, přičemž republikáni utratili o dvě stě milionů dolarů více než demokraté. Vedení strany doufá, že tato mohutná inzertní vlna dokáže povzbudit voličskou účast a omezit případné ztráty v těsných kongresových soubojích.

Bez ohledu na výsledek listopadových voleb se pozornost politických pozorovatelů rychle přesune k příštím prezidentským volbám v roce dvacet osm. Jelikož ústava nedovoluje Donaldovi Trumpovi ucházet se o třetí funkční období, politická debata se zaměří na to, jakou politickou vizi a program nabídne Demokratická strana. Ačkoliv současná nepopulární opatření dominují kampani v polovině mandátu, budoucí směřování obou politických stran bude zásadně formovat americkou politickou scénu po roce 2028.

Nadcházející volby tak ukáží, zda se Donaldu Trumpovi podaří navzdory historickým trendům a nepříznivým průzkumům udržet většinu v Kongresu. Výsledky hlasování zároveň rozhodnou o tom, zda opoziční demokraté dokážou ovládnout obě komory a zásadním způsobem tak omezit vládní kroky v závěru prezidentského mandátu.

před 53 minutami

Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence

Související

Ilustrační fotografie

Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence

Umělá inteligence a masivní poptávka po datových centrech se staly jedním z hlavních témat nadcházejících amerických doplňkových voleb. Odpor proti těmto obřím stavbám spojuje voliče napříč politickým spektrem, které znepokojují rostoucí účty za elektřinu, ekologické dopady a upřednostňování zájmů velkých firem před ochranou životního prostředí. Stát Georgie, jenž se stal největším americkým trhem pro výstavbu datových center, se ocitl v samém centru tohoto ostrého lokálního konfliktu.
Modžtaba Chámeneí

Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí varoval Spojené státy americké a Izrael před ráznou odvetou v případě dalších útoků na cíle v Íránu. Washington je podle mediálních informací zvažuje po amerických kongresových volbách v příštím týdnu. 

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Volby USA

Aktuálně se děje

před 53 minutami

Ilustrační fotografie

Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence

Umělá inteligence a masivní poptávka po datových centrech se staly jedním z hlavních témat nadcházejících amerických doplňkových voleb. Odpor proti těmto obřím stavbám spojuje voliče napříč politickým spektrem, které znepokojují rostoucí účty za elektřinu, ekologické dopady a upřednostňování zájmů velkých firem před ochranou životního prostředí. Stát Georgie, jenž se stal největším americkým trhem pro výstavbu datových center, se ocitl v samém centru tohoto ostrého lokálního konfliktu.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN Türk prohlásil, že je připraven setkat se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Turecku, aby s ním jednal o příměří a ukončení války. Vyjádřil naději, že by uspořádání těchto přímých rozhovorů mohl pomoci zprostředkovat turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Přímá jednání na prezidentské úrovni označil za nezbytný krok poté, co dosavadní kontakty mezi oběma stranami nedokázaly konflikt ukončit.

před 2 hodinami

Orlí hnízdo

Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?

Historické horské útočiště nacistického diktátora Adolfa Hitlera známé jako Orlí hnízdo bylo koncem října zničeno při žhářském útoku. Tato monumentální stavba v bavorských Alpách, která sloužila jako symbol moci a turistická atrakce, podlehla rozsáhlému požáru navzdory nasazení dvou stovek hasičů. 

před 3 hodinami

Volby v USA, ilustrační foto

USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu

Američtí voliči zamíří v úterý k volebním urnám v rámci doplňkových kongresových voleb, které rozhodnou o tom, jak se bude vyvíjet zbytek prezidentského mandátu Donalda Trumpa. V sázce je kontrola obou komor Kongresu, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu, které v současnosti drží Republikánská strana. Výsledek těchto voleb může zásadním způsobem ovlivnit úspěch či neúspěch zbylých dvou let Trumpova pobytu v Bílém domě.

před 4 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl

Izraelské parlamentní volby skončily patovou situací, když po sečtení všech hlasů nevzešel z voleb jasný vítěz. Ústřední volební komise potvrdila, že žádný z hlavních politických bloků nedosáhl na potřebnou většinu šedesáti jedné sedačky ve sto dvacetičlenném Knesetu. Tato patová situace tak vystavuje zemi týdnům složitých koaličních jednání nebo dokonce hrozbě nových voleb. Současný premiér Benjamin Netanjahu tak podle CNN sice nezvítězil, ale zároveň ani neprohrál.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Modžtaba Chámeneí

Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí varoval Spojené státy americké a Izrael před ráznou odvetou v případě dalších útoků na cíle v Íránu. Washington je podle mediálních informací zvažuje po amerických kongresových volbách v příštím týdnu. 

včera

Donald Tusk

Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Vyhrocená politická atmosféra v sousedním Polsku se zatím neuklidňuje. Premiér Donald Tusk trvá na tom, že události kolem ústavního soudu mají vést k obnovení vlády práva. Prezident Karol Nawrocki mezitím hledá další spojence, kteří jsou připraveni odporovat Tuskovi. 

včera

včera

včera

včera

včera

Silničáři se připravují na zimu. Spoléhat budou i na jednu novinku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na zimu připravených 55 000 tun soli, 1,2 milionu litrů solanky a 220 sypačů. Na dálnicích D1, D5 a D11 nasadí v pilotním projektu 12 chytrých sypačů známých ze Skandinávie. Palubní počítač těchto aut přijímá data z meteostanic, zpřesní a zautomatizuje tak to, kolik a kde posypu použít. O sjízdnost se bude starat 800 zaměstnanců ŘSD. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy