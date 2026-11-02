Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů

Americký prezident Donald Trump uskutečnil v posledním víkendu před klíčovými doplňkovými volbami do Kongresu intenzivní předvolební kampaň, jejímž cílem je udržet republikánskou většinu v obou komorách amerického parlamentu. Hlava státu uspořádala sérii předvolebních shromáždění ve státech jako Florida, Iowa a Kansas, což vzhledem k dřívějším výsledkům v těchto oblastech poukazuje na defenzivní postoj Republikánské strany těsně před úterním hlasováním.
Během víkendových mítinků čelil prezident silné nespokojenosti voličů s rostoucími životními náklady, cenami pohonných hmot, potravin a zdravotní péče, které se zvedly v důsledku konfliktu v Íránu probíhajícího již déle než osm měsíců. Trump se snažil od těchto ožehavých témat odvést pozornost a ostře útočil na demokraty, u nichž varoval před hrozbou ekonomického úpadku rodin a otevřením hranic.
Ve svých projevech na Floridě a v Iowě připomínal svá politická témata zaměřená na obchody a imigraci, přičemž voličům tvrdil, že případné vítězství opozice by vedlo k odebrání zbraní a omezování práv. Na shromážděních pouštěl videomedailony kritizující demokratické postoje, což sice vyvolávalo nadšené ohlasy příznivců, ale mezi mírnějšími voliči to budilo jisté obavy.
Průzkumy veřejného mínění přitom naznačují, že demokraté mají velkou šanci získat alespoň částečnou kontrolu nad Kongresem, což by fungovalo jako mocenská brzda vůči prezidentské administrativě. Celostátní průzkum televize NBC News ukázal, že registrovaní voliči preferují Kongres pod vedením demokratů o sedm procentních bodů, přičemž předpovědní nástroje Harvardovy univerzity rovněž přisuzují opozici vysokou pravděpodobnost ovládnutí Sněmovny reprezentantů i Senátu.
Lídři Demokratické strany vyjadřovali před finálním soubojem velké sebevědomí, o čemž svědčila vyjádření šéfa demokratů ve Sněmovně Hakeema Jeffriese či zapojení bývalého prezidenta Baracka Obamy do závěrečných apelů na voliče. Demokratičtí představitelé spoléhají na to, že nespokojenost veřejnosti s ekonomickou situací a vysokými cenami jim otevře cestu k volebnímu úspěchu.
Závěr kampaně provázely také nečekané zvraty v jednotlivých státech, z nichž největší pozornost přitáhl vývoj v těsném senátním souboji v Michiganu. Kongresmanka Haley Stevens, která v primárkách prohrála s Abdulem El-Sayedem, šokovala politickou scénu nedělní podporou republikánského kandidáta Mika Rogerse. Tento krok vyvolal ostrou kritiku v řadách vlastní strany, zatímco prezident Trump její rozhodnutí na sociálních sítích pochválil.
Kromě toho se před volbami řešily i právní spory ohledně průběhu hlasování, například na Aljašce, kde soud zamítl pokus administrativy o odložení certifikace výsledků v případě porážky republikánského obhájce funkce. Spor se týkal situace, kdy se na volebním lístku objevili dva kandidáti se stejným jménem, což vedlo k napjaté atmosféře kolem legitimity hlasování.
Během předvolebního týdne opakovaně vyjadřoval prezident Trump pochybnosti o zabezpečení a důvěryhodnosti volebního procesu, přestože dostupná fakta a statistiky ukazují, že volební podvody jsou v USA extrémně vzácné. Ministerstvo spravedlnosti přesto v reakci na obavy zahájilo v některých státech vyšetřování a požadovalo prověření některých hlasů.
Sázky v těchto doplňkových volbách jsou pro obě strany mimořádně vysoké, neboť výsledek ukáže míru spokojenosti voličů s dosavadním vládním směřováním země. Republikáni se snaží udržet těsnou většinu v obou komorách Kongresu, aby neohrozili prosazování své politiky, zatímco demokraté usilují o získání moci k vyšetřování administrativy a posílení pozice před prezidentskými volbami v roce 2028.
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Zdroj: Jan Hrabě