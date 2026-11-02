Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích

Prezident republiky Petr Pavel se v pondělí při odchodu z jednání vlády, jehož se osobně účastnil, vyslovil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích. Hlava státu ve svém vyjádření zdůraznila, že odmítá starty ruských reprezentantů, dokud Ruská federace pokračuje ve své agresi vůči Ukrajině. Toto stanovisko zaznělo v souvislosti s aktuální debatou o postavení ruských sportovců na mezinárodním poli.
Prezident ve svém prohlášení připomněl širší kontext probíhajícího válečného konfliktu, který podle jeho slov trvá již pátým rokem. Upozornil na to, že během této doby přišly o život tisíce lidí a byly způsobeny obrovské materiální škody. Ruská strana navíc podle hlavy státu za celou dobu neprojevila žádnou zásadnější snahu konflikt ukončit a dovést ho k mírovým jednáním.
Hlava státu rovněž odmítla, aby sportovci reprezentující současný ruský režim startovali na mezinárodních fórech pod ruskou vlajkou a dělali tak svému státu reklamu. Prezident Pavel připustil, že toto opatření může být vůči některým sportovcům poněkud neférové. Přesto však jednoznačně podpořil variantu, aby ruští sportovci nebyli na mezinárodní akce pouštěni do doby, než bude celý ozbrojený konflikt řádně ukončen.
Ke kritice postavení ruských sportovců se během pondělního jednání vlády připojil také ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten na sociální síti X uvedl, že jakákoliv ruská sborná nesmí mít vstup na území České republiky povolen. Ministerstvo pod jeho vedením tak zaujalo v této otázce rázný postoj.
Ministr ve svém příspěvku na sociální síti výslovně specifikoval, že se zákaz vstupu do země týká také případného startu pod neutrální vlajkou. Podle jeho vyjádření by se toto opatření mělo vztahovat na celé oficiální výpravy a doprovodné týmy.
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Zdroj: Jan Hrabě