Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak

Nejprve se to v říjnu stalo ve Francii, na začátku listopadu následovalo několik dalších evropských zemí. Kybernetický útok zasáhl obchody v šesti státech, kde lednice přestaly chladit zboží a naopak ho zahřály a znehodnotily. Informovala o tom britská stanice BBC. Škody jdou do milionů eur.
Většina z postižených supermarketů - konkrétně asi 40 obchodů - v Belgii a Lucembursku spadá do sítě společnosti Ahold Delhaize, která v Česku provozuje řetězec Albert. Problémy hlásí i menší počet prodejen v dalších zemích, například v Nizozemsku, Švédsku, Irsku a Estonsku.
Podle lokálních médií muselo být nevratně zlikvidováno jídlo v hodnotě milionů eur, protože teplota v lednicích stoupla až na 50 stupňů nad nulou.
Stephan Moelans, výkonný ředitel firmy Sabcobel, výrobce postižených lednic, uvedl, že jde o následek kybernetického útoku. Společnost podle jeho slov od nočních hodin pracuje na odpojení jednotek ze sítě.
Belgická firma Sabcobel vysvětlila, že následkem útoku dojde k přepnutí lednic do módu rozmrazování, takže následuje zahřívání. Nejde o první takový případ. Už v říjnu se podobný incident odehrál ve stovkách supermarketů ve Francii. "Nejjednodušší řešení je spravovat lednice přes bezpečné internetové připojení. Většina našich zákazníků k tomu přešla po útoku ve Francii," dodal Moelans.
V tuto chvíli není jasné, kdo je za tento kybernetický útok zodpovědný. V Belgii a Švédsku se již do vyšetřování zapojily národní agentury pro kybernetickou bezpečnost. Celková škoda zatím nebyla vyčíslena, ale u některých řetězců ji zvyšuje fakt, že obchody bylo nutné uzavřít.
Související
Tesco zatím v Česku pokračuje. Změna se projeví v řádu měsíců
Tesco v Česku skončí, nahradí ho Albert. Firmy oznámily velký obchod
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
před 2 hodinami
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
před 3 hodinami
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
před 3 hodinami
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
před 4 hodinami
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
před 4 hodinami
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
před 5 hodinami
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
před 6 hodinami
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
před 7 hodinami
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
před 7 hodinami
Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence
před 8 hodinami
Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války
před 9 hodinami
Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?
před 10 hodinami
USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu
před 11 hodinami
Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl
před 12 hodinami
Předpověď počasí na nový týden. Hrozí mrazy, mrznoucí mlhy i sněžení
včera
Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan
včera
Důchodci se nemusí bát. Ministerstvo zmínilo, co se má stát s výchovným
včera
Nejen hokej. Rusové mohou pořádat MS ve vzpírání, byli i na fotbalovém šampionátu
včera
Smutné číslo. Kongo oznámilo přes pět tisíc obětí eboly
včera
Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy
Evropská komise předběžně schválila závěrečnou žádost o výplatu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Česko v ní žádá o zbývající prostředky z celkové alokace 214,6 miliardy korun určené na realizaci Národního plánu obnovy (NPO).
Zdroj: Jan Hrabě