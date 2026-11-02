Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?

Libor Novák

2. listopadu 2026 12:28

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Kongres Spojených států amerických (United States Congress) Foto: president.gov.ua

Nadcházející americké doplňkové volby do Kongresu představují mnohem víc než jen běžný poloviční verdikt nad úřadujícím prezidentem. Letošní hlasování může zásadně ovlivnit politické směřování Spojených států, rozhodnout o dalším osudu hnutí MAGA a vymezit výchozí pozici obou stran před prezidentskými volbami v roce 2028. Pro Demokratickou stranu jde o klíčovou šanci na politickou rehabilitaci po porážce v posledních prezidentských volbách.

Výsledky voleb mohou poprvé v moderní historii vystavit ústavní brzdy prezidentu Donaldu Trumpovi, jehož pojetí výkonné moci je obzvláště razantní. Pokud demokraté získají kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů nebo Senátem, čelí administrativa vlně důkladných vyšetřování. Ta se mohou týkat vládní korupce, hospodaření s financemi, situace na Pentagonu i samotných poměrů v Bílém domě.

Volby zároveň slouží jako celonárodní referendum o dvou letech Trumpova vládnutí, během nichž došlo k radikálním změnám ve federální správě a zostření politických střetů. Mezinárodní politika poznamenaná novým konfliktem na Blízkém východě, sbližováním s autoritářskými režimy a spornými zásahy v zahraničí vyvolává v zemi hluboké debaty. Opozice však čelí tlaku dokázat, že voličům nenabízí pouze odpor vůči prezidentu Trumpovi, ale i konkrétní řešení ekonomických problémů.

Hlavním tématem pro miliony Američanů zůstává neustále rostoucí životní náklad, drahé bydlení, potraviny a zdravotní péče, doprovázené obavami z dopadů umělé inteligence na zaměstnanost. Neuspokojivé výsledky v oblasti inflace a zajištění bezpečnosti hranic by mohly vést k tvrdému trestu u volebních uren. Demokratičtí kandidáti proto musejí voličům nabídnout hmatatelné výsledky, přestože lze očekávat tvrdý odpor ze strany Bílého domu.

Samotný předvolební boj provázela netradiční rétorika prezidenta Trumpa, který navzdory nepříznivým průzkumům veřejného mínění sliboval jednoznačné vítězství republikánů. Místo soustředění na ekonomická témata se kampaně dotýkaly budování nových prostor v Bílém domě či ostrých výroků na adresu oponentů. Případná porážka vybraných senátních kandidátů v klíčových státech by však mohla vyvolat hlubokou vnitrostranickou debatu o dalším směřování Republikánské strany.

Zisk většiny v Senátu, k němuž demokraté potřebují zisk čtyř mandátů navíc, by opozici umožnil blokovat konzervativní nominace do soudních úřadů. Takový výsledek by rovněž posílil kontrolu nad financováním vojenských operací a vedením konfliktu s Íránem, který probíhá bez schválení Kongresu. Přestože prezident disponuje právem veta a k prosazení zásadních zákonů je nutná široká shoda, demokratická většina by dokázala značně omezit vládní kroky.

Volební klání provázejí také obavy o integritu celého volebního procesu, zejména poté, co prezident zpochybnil některé postupy v Kalifornii či na Aljašce. Trump naznačil, že výsledky doplňkových voleb uzná pouze v případě, že je shledá spravedlivými, což vyvolalo obavy srovnatelné s vývojem po volbách v roce 2020. Samotní voliči však v prvé řadě očekávají, že politici vyslyší jejich každodenní starosti spojené s obstaráním základních životních potřeb.

Výsledky doplňkových voleb bezprostředně ovlivní také podobu nadcházejícího souboje o Bílý dům v roce 2028. Pád vlivu hnutí MAGA by mohl zkomplikovat pozici možných prezidentských kandidátů, jako je viceprezident JD Vance, a naopak povzbudit ambiciózní demokratické politiky. Úspěch progresivních či umírněných křídel v těchto volbách ukáže, jakým směrem se obě hlavní politické strany budou v budoucnu ubírat.

Vnitřní pnutí v demokratickém táboře se naplno projevilo těsně před otevřením volebních místností, kdy kontroverzní podpora republikánského kandidáta odhalila hluboké ideologické spory. Takové rozštěpení ukazuje, že voliči i samotní politici se musejí vypořádat s vnitřní nestabilitou v obou stranách. Budoucí politická strategie tak bude záviset na schopnosti oslovit široké vrstvy nespokojených občanů.

Prezident Trump zakončil svou předvolební kampaň symbolicky vystoupením v hlavním městě u nově opraveného bazénu, čímž opět připomněl své zaměření na budování vlastního odkazu. Zatímco miliony Američanů nadále čelí finančním tísním a volají po hmatatelné hospodářské úlevě, nadcházející uzavření volebních místností ukáže, zda republikánské vedení správně odhadlo náladu ve společnosti. Výsledky hlasování tak rozhodnou o tom, zda úřadující hlava státu a jeho strana čelí nevyhnutelnému politickému zúčtování.

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