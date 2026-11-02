Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci

Vůdce hlavní palestinské koalice v Izraeli Júsuf Džabarín prohlásil po úterních volbách, v nichž arabské strany dosáhly historického úspěchu se devatenácti křesly, že země čelí jedinečné příležitosti ke změně směřování a svržení dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua.
Volební účast arabských občanů Izraele, kteří tvoří dvacet procent populace, se více než zdvojnásobila a dosáhla přibližně osmspadesáti procent, čímž se zásadně přeměnila politická mapa země. Zhruba 840 tisíc arabských voličů dalo podle Džabarína jasně najevo požadavek zbavit se Netanjahuovy vlády, a to zejména jejích nejradikálnějších členů, jakými jsou ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a ministr financí Bezalel Smotrich.
Džabarín v rozhovoru pro britský list The Guardian zhodnotil uplynulé čtyři roky jako velmi nebezpečné období poznamenané demolicemi domů, nárůstem moci kriminálních gangů bez policejního zásahu, nedostatkem zdrojů pro samosprávy a všudypřítomným rasismem. V novém stodvacetičlenném parlamentu ztratila Netanjahuova koalice dosavadní většinu a klesla z šedesáti osmi na padesát tři křesla.
Opoziční blok Změna vedený generálem ve výslužbě Gadim Eisenkotem disponuje čtyřiceti osmi mandáty, čímž se arabské strany s devatenácti křesly – jedenáct za Sjednocenou kandidátku a osm za konzervativní stranu Ra'am – ocitly v pozici klíčových jazýčků na váhách. Izraelský prezident Isaac Herzog má v plánu v nejbližších dnech svolat politické lídry, aby projednali doporučení ohledně sestavení příští vlády.
Zatímco strana Ra'am a její vůdce Mansúr Abbás naznačili připravenost vstoupit do Eisenkotovy koalice, Sjednocená kandidátka vládní angažmá odmítá kvůli pokračující okupaci západního břehu Jordánu. Džabarín nicméně potvrdil, že jeho uskupení je připraveno menšinovou vládu podporovat zvenčí prostřednictvím taktického hlasování v Knesetu.
Eisenkot ovšem podmiňuje spolupráci s arabskými stranami splněním určitých podmínek, mezi něž patří uznání Izraele jako židovského státu, přijetí branné povinnosti a odsouzení Hamásu jako teroristické organizace. Sestavování nového kabinetu navíc komplikují vnitřní rozpory v opozičním bloku, kde vůči spolupráci s arabskými subjekty vystupuje zejména pravicový opoziční předák Avigdor Lieberman.
Ještě před samotným vytvořením vlády by však odpůrci dosavadního premiéra disponující většinou šedesáti sedmi křesel v novém Knesetu mohli převzít kontrolu nad legislativní agendou. Podle Džabarína by tento postup mohl začít výměnou předsedy parlamentu a ovládnutím výboru dohlížejícího na tvorbu zákonů, což by umožnilo zrušit právní normy omezující nezávislost izraelské justiční moci.
Džabarín rovněž zdůraznil, že arabská komunita požaduje okamžité ukončení systémové diskriminace, dosažení rovného zacházení a politický horizont zahrnující zastavení války a obnovení jednání s palestinským vedením. Zároveň vyjádřil znepokojení nad tím, že by se premiér Netanjahu mohl pokusit udržet u moci spojením s Donaldem Trumpem a rozpoutáním nového konfliktu s Íránem, čemuž by se opozice měla podle jeho slov jednoznačně postavit.
Související
Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl
Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
před 2 hodinami
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
před 3 hodinami
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
před 3 hodinami
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
před 4 hodinami
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
před 4 hodinami
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
před 5 hodinami
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
před 6 hodinami
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
před 7 hodinami
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
před 7 hodinami
Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence
před 8 hodinami
Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války
před 9 hodinami
Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?
před 10 hodinami
USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu
před 11 hodinami
Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl
před 12 hodinami
Předpověď počasí na nový týden. Hrozí mrazy, mrznoucí mlhy i sněžení
včera
Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan
včera
Důchodci se nemusí bát. Ministerstvo zmínilo, co se má stát s výchovným
včera
Nejen hokej. Rusové mohou pořádat MS ve vzpírání, byli i na fotbalovém šampionátu
včera
Smutné číslo. Kongo oznámilo přes pět tisíc obětí eboly
včera
Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy
Evropská komise předběžně schválila závěrečnou žádost o výplatu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Česko v ní žádá o zbývající prostředky z celkové alokace 214,6 miliardy korun určené na realizaci Národního plánu obnovy (NPO).
Zdroj: Jan Hrabě