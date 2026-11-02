Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války

Libor Novák

2. listopadu 2026 10:53

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN Türk prohlásil, že je připraven setkat se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Turecku, aby s ním jednal o příměří a ukončení války. Vyjádřil naději, že by uspořádání těchto přímých rozhovorů mohl pomoci zprostředkovat turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Přímá jednání na prezidentské úrovni označil za nezbytný krok poté, co dosavadní kontakty mezi oběma stranami nedokázaly konflikt ukončit.

Zelenskyj uvedl, že osobní schůzka tváří v tvář může pomoci vyřešit sporné body, které zůstaly nevyřešené při jednáních delegací a technických pracovních skupin. Právě proto se chce setkat přímo s Putinem jakožto s osobou, která v Ruské federaci činí konečná rozhodnutí. Podotkl, že Turecko má s Ruskem vlastní vazby, a proto podporuje konání schůzky právě na jeho půdě.

Hlavními tématy potenciálního setkání by mělo být uzavření příměří podél frontové linie a zavedení mechanismu pro monitorování dodržování uzavřených dohod. Lídři by měli diskutovat také o bezpečnostních zárukách, poválečné obnově Ukrajiny a postavení okupovaných území. Zelenskyj v této souvislosti důrazně odmítl akceptovat ruské požadavky na odevzdání Donbasu či uznání Krymu za ruské území.

Jakékoliv ústupky týkající se územní celistvosti by totiž podle jeho slov představovaly porušení ukrajinské ústavy. Ukrajinský prezident rovněž zdůraznil, že žádná třetí země nemá právo vyjednávat o záležitostech ukrajinské suverenity bez přímé účasti samotné Ukrajiny. Osud země nelze rozhodovat bez Kyjeva, protože takový postup by byl nespravedlivý a vedl by do slepé uličky.

V souvislosti s mezinárodní diplomacií se Zelenskyj dotkl také možné účasti na nadcházejícím prosincovém summitu G20 v Miami, kam však Ukrajina dosud neobdržela oficiální pozvánku z Washingtonu. Objevily se signály, že by americký prezident Donald Trump mohl Ukrajinu pozvat a případně předložit iniciativu zaměřenou na ukončení konfliktu. Pokud by Washington zaslal oficiální pozvánku, Kyjev ji samozřejmě přivítá.

Spojené státy pozvaly Putina na summit již v září, což vyvolalo spekulace o možné schůzce mezi ruským vůdcem a americkým prezidentem, přičemž Kreml dříve odmítl ukrajinský návrh na setkání na okraj summitu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu uvedl, že Washington by mohl pozvat i Zelenského, pokud by jeho účast mohla přinést pozitivní výsledky. Prezident Trump tuto možnost na začátku listopadu rovněž nevyloučil.

Zelenskyj připomněl, že podobné pokusy jiných světových lídrů v minulosti selhaly a nepřinesly žádné hmatatelné výsledky. Je nelogické vyjednávat o osudu státu bez přítomnosti samotné dotčené země, což platí jak pro územní otázky, tak pro celkové uspořádání míru. Opakovaně tak odmítl myšlenku, že by o budoucnosti Ukrajiny mohly rozhodovat jiné státy za jejími zády.

Ukrajinský prezident v rozhovoru poukázal také na selhání počátečních vojenských cílů Ruské federace, která na začátku invaze tvrdila, že Ukrajinu dobyje během několika dnů. Připomněl, že současný konflikt vstupuje již do pátého roku a Moskva za celou tu dobu nedokázala svých cílů dosáhnout. Navzdory velmocenským ambicím Ruska se ukrajinská obrana nadále úspěšně brání.

Závěrem Zelenskyj zopakoval, že žádná třetí strana nemá právo vyjednávat o otázkách suverenity bez přímého zapojení Ukrajiny. Jakékoliv rozhovory o ukončení války musí podle něj bezpodmínečně probíhat za přítomnosti Kyjeva. Tuto podmínku považuje za zcela zásadní pro dosažení jakéhokoliv spravedlivého výsledku.

včera

Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 53 minutami

Ilustrační fotografie

Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence

Umělá inteligence a masivní poptávka po datových centrech se staly jedním z hlavních témat nadcházejících amerických doplňkových voleb. Odpor proti těmto obřím stavbám spojuje voliče napříč politickým spektrem, které znepokojují rostoucí účty za elektřinu, ekologické dopady a upřednostňování zájmů velkých firem před ochranou životního prostředí. Stát Georgie, jenž se stal největším americkým trhem pro výstavbu datových center, se ocitl v samém centru tohoto ostrého lokálního konfliktu.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN Türk prohlásil, že je připraven setkat se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Turecku, aby s ním jednal o příměří a ukončení války. Vyjádřil naději, že by uspořádání těchto přímých rozhovorů mohl pomoci zprostředkovat turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Přímá jednání na prezidentské úrovni označil za nezbytný krok poté, co dosavadní kontakty mezi oběma stranami nedokázaly konflikt ukončit.

před 2 hodinami

Orlí hnízdo

Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?

Historické horské útočiště nacistického diktátora Adolfa Hitlera známé jako Orlí hnízdo bylo koncem října zničeno při žhářském útoku. Tato monumentální stavba v bavorských Alpách, která sloužila jako symbol moci a turistická atrakce, podlehla rozsáhlému požáru navzdory nasazení dvou stovek hasičů. 

před 3 hodinami

Volby v USA, ilustrační foto

USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu

Američtí voliči zamíří v úterý k volebním urnám v rámci doplňkových kongresových voleb, které rozhodnou o tom, jak se bude vyvíjet zbytek prezidentského mandátu Donalda Trumpa. V sázce je kontrola obou komor Kongresu, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu, které v současnosti drží Republikánská strana. Výsledek těchto voleb může zásadním způsobem ovlivnit úspěch či neúspěch zbylých dvou let Trumpova pobytu v Bílém domě.

před 4 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl

Izraelské parlamentní volby skončily patovou situací, když po sečtení všech hlasů nevzešel z voleb jasný vítěz. Ústřední volební komise potvrdila, že žádný z hlavních politických bloků nedosáhl na potřebnou většinu šedesáti jedné sedačky ve sto dvacetičlenném Knesetu. Tato patová situace tak vystavuje zemi týdnům složitých koaličních jednání nebo dokonce hrozbě nových voleb. Současný premiér Benjamin Netanjahu tak podle CNN sice nezvítězil, ale zároveň ani neprohrál.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Modžtaba Chámeneí

Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí varoval Spojené státy americké a Izrael před ráznou odvetou v případě dalších útoků na cíle v Íránu. Washington je podle mediálních informací zvažuje po amerických kongresových volbách v příštím týdnu. 

včera

Donald Tusk

Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Vyhrocená politická atmosféra v sousedním Polsku se zatím neuklidňuje. Premiér Donald Tusk trvá na tom, že události kolem ústavního soudu mají vést k obnovení vlády práva. Prezident Karol Nawrocki mezitím hledá další spojence, kteří jsou připraveni odporovat Tuskovi. 

včera

včera

včera

včera

včera

Silničáři se připravují na zimu. Spoléhat budou i na jednu novinku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na zimu připravených 55 000 tun soli, 1,2 milionu litrů solanky a 220 sypačů. Na dálnicích D1, D5 a D11 nasadí v pilotním projektu 12 chytrých sypačů známých ze Skandinávie. Palubní počítač těchto aut přijímá data z meteostanic, zpřesní a zautomatizuje tak to, kolik a kde posypu použít. O sjízdnost se bude starat 800 zaměstnanců ŘSD. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy