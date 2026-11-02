Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN Türk prohlásil, že je připraven setkat se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Turecku, aby s ním jednal o příměří a ukončení války. Vyjádřil naději, že by uspořádání těchto přímých rozhovorů mohl pomoci zprostředkovat turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Přímá jednání na prezidentské úrovni označil za nezbytný krok poté, co dosavadní kontakty mezi oběma stranami nedokázaly konflikt ukončit.
Zelenskyj uvedl, že osobní schůzka tváří v tvář může pomoci vyřešit sporné body, které zůstaly nevyřešené při jednáních delegací a technických pracovních skupin. Právě proto se chce setkat přímo s Putinem jakožto s osobou, která v Ruské federaci činí konečná rozhodnutí. Podotkl, že Turecko má s Ruskem vlastní vazby, a proto podporuje konání schůzky právě na jeho půdě.
Hlavními tématy potenciálního setkání by mělo být uzavření příměří podél frontové linie a zavedení mechanismu pro monitorování dodržování uzavřených dohod. Lídři by měli diskutovat také o bezpečnostních zárukách, poválečné obnově Ukrajiny a postavení okupovaných území. Zelenskyj v této souvislosti důrazně odmítl akceptovat ruské požadavky na odevzdání Donbasu či uznání Krymu za ruské území.
Jakékoliv ústupky týkající se územní celistvosti by totiž podle jeho slov představovaly porušení ukrajinské ústavy. Ukrajinský prezident rovněž zdůraznil, že žádná třetí země nemá právo vyjednávat o záležitostech ukrajinské suverenity bez přímé účasti samotné Ukrajiny. Osud země nelze rozhodovat bez Kyjeva, protože takový postup by byl nespravedlivý a vedl by do slepé uličky.
V souvislosti s mezinárodní diplomacií se Zelenskyj dotkl také možné účasti na nadcházejícím prosincovém summitu G20 v Miami, kam však Ukrajina dosud neobdržela oficiální pozvánku z Washingtonu. Objevily se signály, že by americký prezident Donald Trump mohl Ukrajinu pozvat a případně předložit iniciativu zaměřenou na ukončení konfliktu. Pokud by Washington zaslal oficiální pozvánku, Kyjev ji samozřejmě přivítá.
Spojené státy pozvaly Putina na summit již v září, což vyvolalo spekulace o možné schůzce mezi ruským vůdcem a americkým prezidentem, přičemž Kreml dříve odmítl ukrajinský návrh na setkání na okraj summitu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu uvedl, že Washington by mohl pozvat i Zelenského, pokud by jeho účast mohla přinést pozitivní výsledky. Prezident Trump tuto možnost na začátku listopadu rovněž nevyloučil.
Zelenskyj připomněl, že podobné pokusy jiných světových lídrů v minulosti selhaly a nepřinesly žádné hmatatelné výsledky. Je nelogické vyjednávat o osudu státu bez přítomnosti samotné dotčené země, což platí jak pro územní otázky, tak pro celkové uspořádání míru. Opakovaně tak odmítl myšlenku, že by o budoucnosti Ukrajiny mohly rozhodovat jiné státy za jejími zády.
Ukrajinský prezident v rozhovoru poukázal také na selhání počátečních vojenských cílů Ruské federace, která na začátku invaze tvrdila, že Ukrajinu dobyje během několika dnů. Připomněl, že současný konflikt vstupuje již do pátého roku a Moskva za celou tu dobu nedokázala svých cílů dosáhnout. Navzdory velmocenským ambicím Ruska se ukrajinská obrana nadále úspěšně brání.
Závěrem Zelenskyj zopakoval, že žádná třetí strana nemá právo vyjednávat o otázkách suverenity bez přímého zapojení Ukrajiny. Jakékoliv rozhovory o ukončení války musí podle něj bezpodmínečně probíhat za přítomnosti Kyjeva. Tuto podmínku považuje za zcela zásadní pro dosažení jakéhokoliv spravedlivého výsledku.
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Zdroj: Jan Hrabě