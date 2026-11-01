Důchodci se nemusí bát. Ministerstvo zmínilo, co se má stát s výchovným

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. listopadu 2026 21:03

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nejočekávanější důchodovou změnou v příštím roce, která se dotkne opravdu každého, bude lednová změna výše penzí během pravidelné valorizace. Hodně lidí ale zajímají i záměry vlády ohledně výchovného. Co s ním bude? 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v uplynulých dnech reagovalo na tvrzení, že "důchodci přijdou o výchovné". Podle úřadu je to přesně naopak. "Péči o děti v důchodu oceníme víc a jasněji," přislíbili spolupracovníci ministra Aleše Juchelky (ANO) na sociální síti. Zdůraznili, že příslušný návrh ale zatím není v legislativním procesu.

Ministerstvo počítá s tím, že výchovné se bude znovu valorizovat, s čímž současný zákon od roku 2027 již nepočítal. To však není jediná změna.

"Do konce roku 2026 se přiznává výchovné, od 1. ledna 2027 platí fiktivní vyměřovací základ. Co to znamená? Roky, kdy jste doma s dítětem do 3 let, se do důchodu započítají, jako byste vydělávali 65 000 Kč měsíčně. Až průměrná mzda tuto částku překročí, započítá se průměrná mzda," vysvětlil úřad.

Lidé zároveň nebudou muset o nic žádat, protože Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vše spočítá automaticky.

Výchovné představuje zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Smyslem je ocenit rodiče (ve většině případů ženy) za péči o děti a kompenzovat jim nižší důchody, které jsou většinou způsobeny právě omezenými příjmy během péče o děti.

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Čeští důchodci by před nadcházející lednovou valorizací měli vzít na vědomí, že jedna věc se na začátku příštího roku stane naposledy. Lidem na účtu naposledy přistane doplatek za úvodní dny roku. Na rok 2027 už je totiž naplánovaná zásadní změna.

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