Nejočekávanější důchodovou změnou v příštím roce, která se dotkne opravdu každého, bude lednová změna výše penzí během pravidelné valorizace. Hodně lidí ale zajímají i záměry vlády ohledně výchovného. Co s ním bude?
Ministerstvo práce a sociálních věcí v uplynulých dnech reagovalo na tvrzení, že "důchodci přijdou o výchovné". Podle úřadu je to přesně naopak. "Péči o děti v důchodu oceníme víc a jasněji," přislíbili spolupracovníci ministra Aleše Juchelky (ANO) na sociální síti. Zdůraznili, že příslušný návrh ale zatím není v legislativním procesu.
Ministerstvo počítá s tím, že výchovné se bude znovu valorizovat, s čímž současný zákon od roku 2027 již nepočítal. To však není jediná změna.
"Do konce roku 2026 se přiznává výchovné, od 1. ledna 2027 platí fiktivní vyměřovací základ. Co to znamená? Roky, kdy jste doma s dítětem do 3 let, se do důchodu započítají, jako byste vydělávali 65 000 Kč měsíčně. Až průměrná mzda tuto částku překročí, započítá se průměrná mzda," vysvětlil úřad.
Lidé zároveň nebudou muset o nic žádat, protože Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vše spočítá automaticky.
Výchovné představuje zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Smyslem je ocenit rodiče (ve většině případů ženy) za péči o děti a kompenzovat jim nižší důchody, které jsou většinou způsobeny právě omezenými příjmy během péče o děti.
Související
Bude to naposledy. Lednové důchody nabídnou historický okamžik
Je to odpovědné řešení, říká Juchelka o dvou tisících pro důchodce
důchody , důchodci, senioři , Ministerstvo práce a soc. věcí
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan
před 1 hodinou
Důchodci se nemusí bát. Ministerstvo zmínilo, co se má stát s výchovným
před 2 hodinami
Nejen hokej. Rusové mohou pořádat MS ve vzpírání, byli i na fotbalovém šampionátu
před 3 hodinami
Smutné číslo. Kongo oznámilo přes pět tisíc obětí eboly
před 3 hodinami
Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy
před 4 hodinami
Bývalý princ Andrew čelí novému vyšetřování ve Skotsku. Jde i o Epsteina
před 5 hodinami
Motoristé se neshodnou. Turek nemá problém s ruskými hokejisty na MS
před 6 hodinami
Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí
před 7 hodinami
Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence
před 8 hodinami
Zemřel textař Pavel Žák, psal pro hvězdy české popové scény
před 9 hodinami
Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Zmínil dva cíle pro armádu
před 10 hodinami
Zelenskyj znovu vyzval spojence k činům. Dodávky raket nemohou trvat roky
před 11 hodinami
Očekávání se naplnila. Na horách je až 15 centimetrů sněhu, uvedli meteorologové
před 11 hodinami
Silničáři se připravují na zimu. Spoléhat budou i na jednu novinku
před 12 hodinami
Papež Lev XIV. se zapsal do dějin. Stačilo odevzdat hlas ve volbách
před 13 hodinami
V Peci pod Sněžkou hoří známý hotel Hořec. Proběhla evakuace
před 14 hodinami
Další dramatický víkend v Evropě: Rabování v Německu, zasahovala policie
před 15 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Teploty mohou klesat pod nulu
včera
StarDance opustila dvojice, která předvedla nejhůře hodnocený výkon
včera
Hašek chce zastavit ruské hokejisty zákonem. Bývalý brankář apeluje na politiky
K činům vyzval bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který je v posledních letech známý ostrou kritikou Ruska, české politiky. Podle Haška by mělo dojít k přijetí zákonů, které znemožní vystupování Rusů a propagaci ruské invaze na Ukrajinu v České republice. Legendární sportovec tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS).
Zdroj: Jan Hrabě