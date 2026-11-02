Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí

Evropská unie se poučila z chyb v oblasti umělé inteligence a připravuje novou legislativní strategii s názvem Quantum Act, která má zajistit, že kontinent neprospí další technologickou revoluci. Podle listopadového návrhu získaného redakcí serveru Politico se Bruselu podařilo identifikovat faktory, které dříve omezovaly evropské ambice, včetně nedostatku financí na komercializaci výzkumu a globální škálování.
Nová legislativa zásadně mění přístup od přísné regulace k podpoře konkurenceschopnosti, což představuje přímé uznání obav, že Evropa umělou inteligenci nadměrně svázala předpisy. Oproti tomu v oblasti kvantových technologií, kde se evropský výzkum drží na světové špičce, má být hlavní prioritou podpora trhu a průmyslové kapacity.
Kvantová výpočetní technika je považována za další průlom, který dokáže radikálně proměnit řadu odvětví od vývoje léků až po vojenský sektor, jelikož její schopnosti řešit složité úlohy násobně překonávají běžné počítače. S tím se pojí také obrovský rozměr národní bezpečnosti, neboť nové technologie mají potenciál prolomit šifrovací systémy zajišťující moderní komunikaci a bankovní služby.
Přestože se velká část výzkumu stále nachází v laboratorních podmínkách, odborníci předpokládají, že se tato nová generace počítačů během příštích pěti let stane šířeji dostupnou. Její výkon navíc ještě vzroste ve chvíli, kdy bude propojena s neustálým pokrokem v oblasti umělé inteligence. Šéf finské kvantové společnosti IQM Jan Goetz v rozhovoru uvedl, že kvantové počítače představují způsob, jak vyřešit problémy, které by běžné stroje nebyly schopny zvládnout.
Návrh zákona se silně opírá o podporu průmyslu na úrovni Evropské unie, aby se předešlo situaci, kdy národní šampióni bojují s nedostatkem financí a nedokážou se prosadit v globálním měřítku. Součástí plánu je rovněž nařízení pro vládní instituce, aby kvantové technologie nakupovaly výhradně od firem se sídlem v unii nebo od zemí, které s ní mají uzavřeno strategické partnerství.
Vysoký představitel Evropské komise redakci potvrdil, že kvantová legislativa bude zásadně odlišná od té pro umělou inteligenci, protože v tomto případě nejde o usnadnění používání softwaru, nýbrž o budování základní infrastruktury. Evropská unie totiž u umělé inteligence reagovala velmi rychle a s přípravou pravidel začala již v roce 2021, což podle kritiků vedло k situaci, kdy hlavní výzkumné laboratoře a čipy zůstávají ve Spojených státech.
Připravovaný kvantový zákon úzce kopíruje již dřívější unijní iniciativy, jakými jsou plán pro výrobu čipů Chips Act 2.0 či iniciativy Cloud and AI Development Act zaměřené na snižování technologické závislosti na Spojených státech. Zásadním úkolem pro Evropskou unii zůstává překonání dlouholetého problému, kdy se sice jedná o velmoc ve vědeckém výzkumu, ale selhává schopnost převádět patenty na komerční produkty.
Podle loňské strategické zprávy přitahuje Evropa pouhých pět procent celosvětového soukromého financování v této oblasti, přestože patří k předním tvůrcům patentů. Evropská komise proto hodlá členským státům navrhnout vytvoření takzvané Quantum Europe Framework Initiative, která by měla koordinovat úsilí napříč celým blokem a překlenout propast mezi laboratořemi a trhem.
Zástupci kvantového průmyslu jsou přesvědčeni, že globální závod je stále otevřený a potřebný kapitál zůstává na zvladatelné úrovni. Šéf francouzské společnosti Alice & Bob Théau Peronnin zdůraznil, že kvantové technologie představují obor, v němž může a měla Evropa jednoznačně udávat světový tón.
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Zdroj: Jan Hrabě