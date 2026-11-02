Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín

Libor Novák

2. listopadu 2026 15:38

Josef Mašín
Josef Mašín Foto: pametnaroda.cz

V americké Santa Barbaře zemřel ve věku 94 let Josef Mašín, který byl jednou z nejznámějších tváří československého protikomunistického odboje. Informaci o úmrtí významného účastníka odboje přinesla v pondělí na sociální síti Facebook instituce Paměť národa s odvoláním na zdroj blízký rodině.

Odchodem Josefa Mašína zhasnul život posledního muže z trojice, jež se v padesátých letech minulého století s použitím zbraní probojovala přes hranice do svobodného světa. Jeho o dva roky starší bratr Ctirad Mašín zemřel v roce 2011 v americkém Clevelandu ve věku 81 let, zatímco třetí člen skupiny Milan Paumer zesnul už o rok dříve v Praze ve věku 80 let.

Činy odbojové skupiny bratří Mašínů vyvolávají v české společnosti dodnes značné kontroverze a rozporuplné reakce. Už v roce 1951 uskutečnila skupina diverzní akce s cílem získat zbraně, při nichž přepadla služebny Sboru národní bezpečnosti v Chlumci nad Cidlinou a ve středočeských Čelákovicích. Během tohoto střetnutí byl zastřelen jeden příslušník SNB a druhého policistu zabil Ctirad Mašín skautským nožem.

Konflikty provázela také tragická akce z následujícího roku, kdy ozbrojená skupina přepadla vůz převážející finanční hotovost na výplaty do podniku Kovolis Hedvikov. Při tomto přepadení byl zabit místní účetní podniku Josef Rošický.

Rodák z Prahy Josef Mašín se angažoval v odboji již od útlého dětství, přičemž nejprve bojoval proti nacistické okupaci během druhé světové války a po únorovém převratu v roce 1948 zaměřil své úsilí proti nastupujícímu komunistickému režimu.

Paměť národa v této souvislosti připomíná jeho vzpomínky na akce z jara roku 1944, kdy se s bratrem na nádraží v Poděbradech vloupali do německého vojenského nákladního vlaku. V něm se nacházely stíhačky směřující na frontu a oba bratři je sekerami systematicky ničili v domnění, že tím účinně pomáhají spojeneckým vojskům.

Zásadním zlomem v jeho životě se stal odchod z komunistického Československa v roce 1953, kdy se vydal na dramatickou cestu přes území východního Německa. Společně s bratrem Ctiradem a Milanem Paumerem disponovali střelnými zbraněmi a během svého postupu opakovaně čelili ozbrojeným hlídkám východoněmeckých bezpečnostních složek.

Navzdory rozsáhlému pátrání a nebezpečným střetům se trojici odbojářů podařilo úspěšně překonat všechna úskalí a prostřílet se až do Západního Berlína. Tento útěk se zapsal do dějin jako jeden z nejdramatičtějších příběhů odporu proti totalitnímu režimu.

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