Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín

V americké Santa Barbaře zemřel ve věku 94 let Josef Mašín, který byl jednou z nejznámějších tváří československého protikomunistického odboje. Informaci o úmrtí významného účastníka odboje přinesla v pondělí na sociální síti Facebook instituce Paměť národa s odvoláním na zdroj blízký rodině.
Odchodem Josefa Mašína zhasnul život posledního muže z trojice, jež se v padesátých letech minulého století s použitím zbraní probojovala přes hranice do svobodného světa. Jeho o dva roky starší bratr Ctirad Mašín zemřel v roce 2011 v americkém Clevelandu ve věku 81 let, zatímco třetí člen skupiny Milan Paumer zesnul už o rok dříve v Praze ve věku 80 let.
Činy odbojové skupiny bratří Mašínů vyvolávají v české společnosti dodnes značné kontroverze a rozporuplné reakce. Už v roce 1951 uskutečnila skupina diverzní akce s cílem získat zbraně, při nichž přepadla služebny Sboru národní bezpečnosti v Chlumci nad Cidlinou a ve středočeských Čelákovicích. Během tohoto střetnutí byl zastřelen jeden příslušník SNB a druhého policistu zabil Ctirad Mašín skautským nožem.
Konflikty provázela také tragická akce z následujícího roku, kdy ozbrojená skupina přepadla vůz převážející finanční hotovost na výplaty do podniku Kovolis Hedvikov. Při tomto přepadení byl zabit místní účetní podniku Josef Rošický.
Rodák z Prahy Josef Mašín se angažoval v odboji již od útlého dětství, přičemž nejprve bojoval proti nacistické okupaci během druhé světové války a po únorovém převratu v roce 1948 zaměřil své úsilí proti nastupujícímu komunistickému režimu.
Paměť národa v této souvislosti připomíná jeho vzpomínky na akce z jara roku 1944, kdy se s bratrem na nádraží v Poděbradech vloupali do německého vojenského nákladního vlaku. V něm se nacházely stíhačky směřující na frontu a oba bratři je sekerami systematicky ničili v domnění, že tím účinně pomáhají spojeneckým vojskům.
Zásadním zlomem v jeho životě se stal odchod z komunistického Československa v roce 1953, kdy se vydal na dramatickou cestu přes území východního Německa. Společně s bratrem Ctiradem a Milanem Paumerem disponovali střelnými zbraněmi a během svého postupu opakovaně čelili ozbrojeným hlídkám východoněmeckých bezpečnostních složek.
Navzdory rozsáhlému pátrání a nebezpečným střetům se trojici odbojářů podařilo úspěšně překonat všechna úskalí a prostřílet se až do Západního Berlína. Tento útěk se zapsal do dějin jako jeden z nejdramatičtějších příběhů odporu proti totalitnímu režimu.
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Zdroj: Jan Hrabě