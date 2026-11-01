Další dramatický víkend v Evropě: Rabování v Německu, zasahovala policie

Do Německa se z Francie rozšířily nepokoje během protestů kvůli rostoucím živoucím nákladům. Nejvážnější byla situace ve Frankfurtu, kde dokonce došlo k rabování. Informovala o tom britská stanice BBC. Demonstrace se opět konaly i ve Francii.
Někteří protestující se v centru Frankfurtu v Hesensku dopustili rabování obchodů, přičemž i v jiných německých městech - například v Berlíně, Kolíně nad Rýnem či Hamburku - útočili demonstranti na příslušníky bezpečnostních složek například kameny či lahvemi. Policie tak musela nasadit vodní děla.
Přímo ve Frankfurtu došlo k uzavření značné části hlavní obchodní ulice. Mluvčí místní policie potvrdil, že se přistoupilo k zatčení řady osob, kteří se zapojili do nepokojů.
Úřady ve Frankfurtu, Mnichově a Berlíně uvedly, že v ulicích bylo nanejvýše 18 tisíc protestujících. Organizátoři uváděli dvojnásobná čísla, zatímco německá média informovala o desítkách tisíc účastníků protestů po celé zemi.
Protesty a nepokoje zároveň pokračovaly i ve Francii, kde se demonstrovalo proti rostoucím životním nákladům a za zlepšení veřejných služeb a vzdělávacího systému již třetí víkend po sobě. Podle BBC vyrazilo i tentokrát do ulic přes 300 tisíc osob.
Francouzská policie nasadila tisíce příslušníků po celé zemi, v některých místech bylo nutné přikročit k použití slzného plynu proti demonstrantům. V Toulouse, Lyonu a Marseille došlo k zadržení více než pěti stovek lidí.
Protesty mladých lidí se v posledních dnech či týdnech uskutečnily i v dalších evropských státech, například v Belgii, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii nebo Řecku, upozornila BBC.
Související
Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD
Masové demonstrace v Německu: Čtvrt milionu lidí se bouří proti AfD
demonstrace v Německu , demonstrace ve Francii , Policie Německo , Policie Francie , Německo , Francie
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí
před 1 hodinou
Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence
před 1 hodinou
Zemřel textař Pavel Žák, psal pro hvězdy české popové scény
před 2 hodinami
Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Zmínil dva cíle pro armádu
před 3 hodinami
Zelenskyj znovu vyzval spojence k činům. Dodávky raket nemohou trvat roky
před 4 hodinami
Očekávání se naplnila. Na horách je až 15 centimetrů sněhu, uvedli meteorologové
před 5 hodinami
Silničáři se připravují na zimu. Spoléhat budou i na jednu novinku
před 5 hodinami
Papež Lev XIV. se zapsal do dějin. Stačilo odevzdat hlas ve volbách
před 6 hodinami
V Peci pod Sněžkou hoří známý hotel Hořec. Proběhla evakuace
před 7 hodinami
Další dramatický víkend v Evropě: Rabování v Německu, zasahovala policie
před 9 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Teploty mohou klesat pod nulu
včera
StarDance opustila dvojice, která předvedla nejhůře hodnocený výkon
včera
Hašek chce zastavit ruské hokejisty zákonem. Bývalý brankář apeluje na politiky
včera
Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu
včera
Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority
včera
Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele
včera
Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku
včera
Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2
včera
Ukrajina chce rakety Patriot co nejdříve, potvrdil Zelenskyj. Navrhl možné řešení
včera
Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti
Podzim se sice ještě ani zdaleka nechýlí ke svému konci, ale aktuální předpověď počítá v Česku i s projevy zimního počasí. Meteorologové předpokládají, že v dalších hodinách či dnech naměří dosud nejvyšší sněhovou pokrývku této sezóny.
Zdroj: Jan Hrabě