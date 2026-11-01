Další dramatický víkend v Evropě: Rabování v Německu, zasahovala policie

Lucie Podzimková

1. listopadu 2026 8:27

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: MSC

Do Německa se z Francie rozšířily nepokoje během protestů kvůli rostoucím živoucím nákladům. Nejvážnější byla situace ve Frankfurtu, kde dokonce došlo k rabování. Informovala o tom britská stanice BBC. Demonstrace se opět konaly i ve Francii. 

Někteří protestující se v centru Frankfurtu v Hesensku dopustili rabování obchodů, přičemž i v jiných německých městech - například v Berlíně, Kolíně nad Rýnem či Hamburku - útočili demonstranti na příslušníky bezpečnostních složek například kameny či lahvemi. Policie tak musela nasadit vodní děla. 

Přímo ve Frankfurtu došlo k uzavření značné části hlavní obchodní ulice. Mluvčí místní policie potvrdil, že se přistoupilo k zatčení řady osob, kteří se zapojili do nepokojů. 

Úřady ve Frankfurtu, Mnichově a Berlíně uvedly, že v ulicích bylo nanejvýše 18 tisíc protestujících. Organizátoři uváděli dvojnásobná čísla, zatímco německá média informovala o desítkách tisíc účastníků protestů po celé zemi. 

Protesty a nepokoje zároveň pokračovaly i ve Francii, kde se demonstrovalo proti rostoucím životním nákladům a za zlepšení veřejných služeb a vzdělávacího systému již třetí víkend po sobě. Podle BBC vyrazilo i tentokrát do ulic přes 300 tisíc osob.

Francouzská policie nasadila tisíce příslušníků po celé zemi, v některých místech bylo nutné přikročit k použití slzného plynu proti demonstrantům. V Toulouse, Lyonu a Marseille došlo k zadržení více než pěti stovek lidí. 

Protesty mladých lidí se v posledních dnech či týdnech uskutečnily i v dalších evropských státech, například v Belgii, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii nebo Řecku, upozornila BBC.

před 1 hodinou

Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Související

V durynské metropoli Erfurtu demonstrují tisíce odpůrců AfD

Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD

V durynské metropoli Erfurtu nastal mimořádný stav spojený s konáním celostátního sjezdu politické strany AfD. Do ulic města dorazily tisíce odpůrců této formace, kteří zaplavili klíčové komunikace. Podle oficiálních údajů bezpečnostních složek se do dopoledních hodin shromáždilo přibližně 20 000 protestujících, přestože původní odhady organizátorů hovořily o možné účasti až 50 000 lidí. Policie musela kvůli napjaté situaci povolat rozsáhlé posily.
Masové demonstrace v Německu

Masové demonstrace v Německu: Čtvrt milionu lidí se bouří proti AfD

Na 250 000 demonstrantů vyšlo v sobotu do ulic Mnichova, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s rostoucím vlivem krajní pravice v Německu. Obrovská shromáždění probíhají po celé zemi v reakci na sílící podporu strany Alternativa pro Německo (AfD), která se v předvolebních průzkumech drží na druhém místě a stává se klíčovým tématem kampaně před volbami 23. února.

Více souvisejících

demonstrace v Německu demonstrace ve Francii Policie Německo Policie Francie Německo Francie

Aktuálně se děje

před 10 minutami

Modžtaba Chámeneí

Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí varoval Spojené státy americké a Izrael před ráznou odvetou v případě dalších útoků na cíle v Íránu. Washington je podle mediálních informací zvažuje po amerických kongresových volbách v příštím týdnu. 

před 1 hodinou

Donald Tusk

Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Vyhrocená politická atmosféra v sousedním Polsku se zatím neuklidňuje. Premiér Donald Tusk trvá na tom, že události kolem ústavního soudu mají vést k obnovení vlády práva. Prezident Karol Nawrocki mezitím hledá další spojence, kteří jsou připraveni odporovat Tuskovi. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Zima, ilustrační fotografie.

Silničáři se připravují na zimu. Spoléhat budou i na jednu novinku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na zimu připravených 55 000 tun soli, 1,2 milionu litrů solanky a 220 sypačů. Na dálnicích D1, D5 a D11 nasadí v pilotním projektu 12 chytrých sypačů známých ze Skandinávie. Palubní počítač těchto aut přijímá data z meteostanic, zpřesní a zautomatizuje tak to, kolik a kde posypu použít. O sjízdnost se bude starat 800 zaměstnanců ŘSD. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Výhled počasí na příští víkend. Teploty mohou klesat pod nulu

Mrazy budou v dalším průběhu podzimu stále častější. Meteorologové se domnívají, že během příštího víkendu klesnou noční teploty pod nulu. Odpolední maxima ale stále mohou vyšplhat až na dvouciferné hodnoty. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Dominik Hašek

Hašek chce zastavit ruské hokejisty zákonem. Bývalý brankář apeluje na politiky

K činům vyzval bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který je v posledních letech známý ostrou kritikou Ruska, české politiky. Podle Haška by mělo dojít k přijetí zákonů, které znemožní vystupování Rusů a propagaci ruské invaze na Ukrajinu v České republice. Legendární sportovec tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). 

včera

Čína, ilustrační fotografie.

Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu

Měl to být zpočátku nevinný mem. Pokud by však o něm francouzská fotbalová hvězda Kylian Mbappé nemluvila více. Když Mbappé dostal otázku, jaký internetový mem považuje za svůj nejvtipnější, poukázal na jeho spojení se zakladatelem čínské Komunistické strany Mao Ce-tungem. „Je na něm chlapík... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé, aniž by tušil, jakou reakci jeho slova vyvolají. Hned se totiž ozvala Čínská lidová republika, která Mbappého slova odsoudila. Hned tři čínští sponzoři pak s Mbappém okamžitě ukončili spolupráci. Francouz se za svá slova následně omluvil, stejně tak jako se za Mbappého omluvil Číně i klub Realu Madrid, za který francouzský fotbalista nastupuje.

včera

Adam Vojtěch

Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2027, která bude v průběhu několika následujících dnů zveřejněna ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Její hlavní prioritou je zajistit finanční stabilitu veřejného zdravotního pojištění, zlepšit dostupnost zdravotní péče a podpořit regionální nemocnice. Vyhláška zároveň posiluje primární a domácí péči a klade důraz na efektivnější využívání veřejných prostředků.

včera

Bitcoin

Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele

Největší kryptoměnová burza Binance tvrdí, že se jí už podařilo pokrýt většinu ztrát z útoku, z něhož jsou podezřelí hackeři napojení na severokorejský režim. Do vyšetřování jsou zapojeny i americké státní složky. 

včera

Ilustrační fotografie.

Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku

V Demokratické republice Kongo, která je epicentrem probíhající epidemie eboly v Africe, se již potvrdilo přes 10 tisíc případů onemocnění. Informovala o tom americká stanice NBC. Nákaza se nadále šíří nejrychleji v historii, přibývá také obětí. 

včera

Karel Havlíček (ANO)

Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) absolvoval v pátek pracovní cestu do polské Varšavy, kde jednal s místopředsedou vlády a ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a ministrem energetiky Miłoszem Motykou. Témata jednání se týkala spolupráce českého a polského obranného průmyslu, energetické bezpečnosti, cen energií, plynové infrastruktury nebo například dalšího rozvoje jaderné energetiky.

včera

včera

Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti

Podzim se sice ještě ani zdaleka nechýlí ke svému konci, ale aktuální předpověď počítá v Česku i s projevy zimního počasí. Meteorologové předpokládají, že v dalších hodinách či dnech naměří dosud nejvyšší sněhovou pokrývku této sezóny.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy