Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD

V durynské metropoli Erfurtu nastal mimořádný stav spojený s konáním celostátního sjezdu politické strany AfD. Do ulic města dorazily tisíce odpůrců této formace, kteří zaplavili klíčové komunikace. Podle oficiálních údajů bezpečnostních složek se do dopoledních hodin shromáždilo přibližně 20 000 protestujících, přestože původní odhady organizátorů hovořily o možné účasti až 50 000 lidí. Policie musela kvůli napjaté situaci povolat rozsáhlé posily.
Na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku se podílí přibližně 6 000 policistů. Durynští strážci zákona získali podporu z ostatních spolkových zemí i od federálních složek. Zvýšená bezpečnostní opatření reagují především na hrozbu ze strany radikálů. Mezi demonstrujícími se totiž podle policejních předpokladů nachází až 2 500 levicových extremistů, kteří jsou připraveni sáhnout k násilným formám protestu.
Hlavní vlnu odporu organizuje protestní aliance s názvem „Widersetzen“, která si dala za cíl sjezd kompletně zablokovat. Maskovaní aktivisté začali již v brzkých ranních hodinách budovat v ulicích barikády a rozvinuli desítky transparentů. Skupiny demonstrantů se navíc cíleně přilepily ke kolejím městské dráhy a zablokovaly příjezdové cesty k místnímu výstavišti. To vedlo k vážným komplikacím v dopravě.
Bezpečnostní složky musely v průběhu dopoledne přistoupit k tvrdým zásahům vůči radikálům. U náměstí Gothaer Platz se vytvořila velká sedící blokáda, kterou se policisté pokusili rozehnat. Mezi protestujícími davy se navíc začala pohybovat těžká gepardovaná technika směřující k výstavišti. Napjatou atmosféru na místě doplňuje naplánované vystoupení známé klimatické aktivistky Luisy Neubauerové, která promluví na akci Německého odborového svazu.
Samotné jednání politické strany AfD však i přes masivní blokády v okolí areálu začalo přesně podle plánu. Velká část delegátů totiž prozíravě dorazila na výstaviště s velkým časovým předstihem v brzkých ranních hodinách. Již před pátou hodinou ranní se v konferenčních prostorech registrovalo přes pět set účastníků. Volba místa konání má přitom silný historický podtext, neboť se potkává se stoletým výročím nechvalně známého sjezdu NSDAP v nedalekém Výmaru.
Na sjezdu vystoupila spolková předsedkyně strany Alice Weidelová, která spolu s Tino Chrupallou obhajuje svou vedoucí pozici. Svůj projev před spolustraníky pojala rovnou jako nominační řeč před nadcházejícími volbami. Weidelová ve svém projevu ostře napadla ostatní německé politické strany, které obvinila z pokrytectví a snahy zničit demokratickou soutěž. Uvedla, že její formace je na vládní odpovědnost plně připravena.
Weidelová před zaplněným sálem prohlásila, že AfD se stala novou skutečnou lidovou stranou. Růst politického vlivu doložila mimo jiné aktuálními čísly o členské základně, která v současnosti čítá zhruba 75 000 lidí. Zároveň delegátům oficiálně oznámila záměr kompletně přepracovat stávající základní program strany, který pochází z roku 2016 a podle ní již neodpovídá dynamickému společenskému vývoji.
Nové programové teze v klíčových oblastech, jako jsou migrace, obrana a sociální politika, představí strana příští rok. Weidelová v závěru své řeči nešetřila kritikou vůči křesťanským demokratům z CDU, které označila za součást levicového mainstreamu. V sále se následně po jejím vzoru rozvinuly stovky německých vlajek, zatímco venku v ulicích Erfurtu pokračovaly střety mezi policií a odpůrci sjezdu.
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Zdroj: Jan Hrabě