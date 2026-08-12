Bývalý šéf České pošty Knap podlehl vážné nemoci

Česko v úterý přijalo další smutnou zprávu. Ve věku pouhých 51 let zemřel bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap. Příčinou smrti byla blíže nespecifikovaná vážná nemoc.
O Knapově úmrtí jako první informoval web novinky.cz. Smutnou zprávu potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Knap vystudoval podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal titul inženýra. Profesní kariéru odstartoval na obchodních pozicích ve firmách Oracle či KPMG Consulting. Výraznou stopu zanechal v softwarové společnosti SAP, kde začal působit v roce 2008. Vystřídal pozice manažera partnerské sítě pro střední a východní Evropu, generálního ředitele české a později i slovenské pobočky.
V roce 2018 uspěl ve výběrovém řízení na post generálního ředitele státního podniku Česká pošta, které vypsalo ministerstvo vnitra. Firmu vedl od června 2018 do února 2023, kdy se na svém konci dohodl s tehdejším ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).
Knap žil ve středočeských Dobřejovicích v okrese Praha-východ. Ve volném čase se věnoval sportům, například běhu, cyklistice, golfu a boxu.
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Zdroj: Libor Novák