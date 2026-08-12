Zatmění Slunce vám může poškodit oči i zničit mobil. Jak jej sledovat a fotit bez speciálních brýlí?

Sledování zatmění Slunce bez speciálních brýlí je podle odborníků oslovených BBC bezpečné pouze za použití nepřímých metod, které využívají principu dírkové komory. Členové Královské astronomické společnosti varují před přímým pohledem do Slunce i před používáním běžných slunečních brýlí nebo tmavých ochranných pomůcek. Tyto prostředky totiž neposkytují dostatečnou ochranu před ultrafialovým zářením a při přímém pohledu na Slunce mohou způsobit vážné a trvalé poškození zraku.
Jedním z nejjednodušších způsobů bezpečného pozorování je výroba dírkového projektoru z tvrdého papíru a běžného listu papíru. Do kartonu stačí uprostřed udělat malý otvor například špičkou kuličkového pera. Pozorovatel se následně postaví zády ke Slunci, do jedné ruky vezme proděravělý karton a do druhé čistý papír, který slouží jako stínítko. Správným vyrovnáním obou listů se na spodním papíru zobrazí zmenšený a bezpečný průmět Slunce i postupujícího stínu.
Královská astronomická společnost doporučuje vyzkoušet také kuchyňský cedník, který funguje na velmi podobném principu jako papírový projektor. Britský oční specialista David Jones označil tuto metodu za svůj vůbec nejoblíbenější způsob pozorování úkazu. Sluneční paprsky procházející četnými otvory v cedníku vytvářejí na přiloženém papíru nebo světlé ploše desítky až stovky malých obrazů Slunce současně. Tato metoda tak umožňuje sledovat proměnu slunečního kotouče v působivé mozaice.
Pro získání ještě jasnějšího a kontrastnějšího obrazu si lidé mohou vyrobit uzavřený dírkový prohlížeč z prázdné krabice od cereálií. Konstrukce spočívá ve vložení bílého papíru na dno krabice, který poslouží jako promítací plocha. V horní části krabice se vyříznou dva otvory, přičemž jeden se překryje hliníkovou fólií s malým propíchnutým otvorem a druhý slouží jako průzor pro oko. Uzavřený karton efektivně odstíní okolní sluneční světlo, díky čemuž je výsledný průmět na dně krabice výraznější.
Odborníci současně důrazně varují před pokusy natáčet nebo fotografovat zatmění Slunce pomocí mobilních telefonů bez speciálních filtrů. Americká vesmírná agentura NASA upozorňuje, že namíření telefonu přímo na Slunce může trvale poškodit optické snímače zařízení. Nebezpečí poškození fotočipu je ještě vyšší v případě, že uživatel použije jakýkoliv přídavný zvětšovací objektiv. Pro bezpečné zachycení úkazu fotoaparátem je vyžadován speciální solární filtr stejné kvality, jakou mají certifikované ochranné brýle.
Při sledování částečného zatmění v podvečerních hodinách navíc astronomové doporučují vyhledat vyšší položená místa s jasným výhledem k západnímu obzoru. Jelikož se Slunce v době úkazu nachází poměrně nízko nad horizontem, přirozené i umělé překážky v krajině by mohly zážitek výrazně zkomplikovat. I na zvýšených stanovištích však nadále platí základní pravidlo nikdy nedíval se přímo do slunečního kotouče nechráněným zrakem.
9. června 2026 13:22
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Zdroj: Libor Novák