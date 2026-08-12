Zelenskyj: Ukrajina předala USA konkrétní návrhy na ukončení války

Ukrajinská vyjednávací delegace předala Spojeným státům americkým konkrétní návrhy, které mají směřovat k ukončení války s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu k národu v úterý 11. srpna. Podle hlavy státu je nezbytné, aby diplomatická jednání doprovázelo neustálé posilování obranných schopností země. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že Washington musí vyvinout výraznější tlak na Moskvu, aby změnila své dosavadní vojenské plány.
Prezident ve svém vystoupení navázal na čerstvou zprávu ukrajinského vyjednávacího týmu, který dokumenty americké straně oficiálně postoupil. Přestože veřejnosti nebyly sděleny žádné podrobnosti týkající se přesného obsahu předložených návrhů, klíčovým tématem zůstává bezpečnost. Bílý dům může podle Zelenského zásadním způsobem pomoci především v oblasti protivzdušné obrany. Posílení ochrany ukrajinského nebe je totiž považováno za hlavní předpoklad pro stabilizaci situace na frontě i v zázemí.
Kroky Kyjeva přicházejí v době, kdy se Washington snaží obnovit a intenzivněji prosadit mír mezi oběma znepřátelenými stranami. Zvláštní američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner plánují vést další rozhovory s představiteli Ukrajiny i Ruska. Diplomatická iniciativa Spojených států má vytvořit podmínky pro vyjednávání, které by vedlo k trvalému zastavení bojů. Zelenskyj v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že USA mají dostatečný vliv na to, aby Moskvu přiměly přejít od prodlužování konfliktu k jeho ukončení.
Ukrajinská strana dlouhodobě deklaruje svou připravenost k jednáním a k uzavření bezpodmínečného příměří. Podmínkou však zůstává, že jakákoli mírová dohoda musí obsahovat spolehlivé a důvěryhodné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Kyjev odmítá provizorní řešení, která by agresorovi pouze poskytla čas na přeskupení sil a pokračování v agresi. Bezpečnostní mechanismy tak představují klíčový pilíř všech současných i budoucích vyjednávání s mezinárodními partnery.
Požadavek na posílení protivzdušné obrany zůstává pro ukrajinskou vládu absolutní prioritou. Představitelé země opakovaně vyzývají Washington i další západní spojence k dodávkám dalších systémů ochrany a zachytávacích raket. Tyto prostředky jsou nezbytné k odrážení neustálých vzdušných útoků, kterým ukrajinská města čelí. Ruské síly totiž nadále podnikají rozsáhlé raketové a dronové údery zaměřené na civilní infrastrukturu i obytné oblasti.
Prezident Zelenskyj v nedávné době absolvoval také řadu zahraničních jednání, včetně setkání se srbským prezidentem v Bělehradě. Diplomatické aktivity ukrajinského vedení se soustředí na získání co nejširší mezinárodní podpory pro navržený mírový plán. Výsledky jednání s americkými emisary tak budou zásadní pro další směřování celého konfliktu v nadcházejícím období. Zda Rusko přistoupí na konstruktivní jednání, bude záviset i na rozhodnosti a dalším postupu západních mocností.
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Zdroj: Libor Novák