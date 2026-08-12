Zatmění Slunce nás v příštích letech čeká ještě několikrát. Z Česka jej opět uvidíme už za rok

Příznivci astronomie a vesmírných úkazů vstupují do výjimečného období, které je označováno za zlatou éru pozorování zatmění Slunce. Během pouhých 710 dnů dojde ke třem úplným zatměním Slunce, která budou postupně k vidění nad Evropou, Afrikou a Austrálií. Tento neobvyklý řetězec událostí nabízí cestovatelům i široké veřejnosti jedinečnou příležitost sledovat jeden z nejvzácnějších přírodních úkazů v oblastech s velmi dobrou turistickou infrastrukturou.
První událost z této série začíná dnes průchodem měsíčního stínu přes východní Grónsko, západní Island a severní část Španělska. Jedná se o první úplné zatmění Slunce v Evropě od roku 2015 a na evropské pevnině dokonce od roku 1999. Úkaz nabídne působivé pohledy na zakrytý sluneční kotouč nízkostojící nad vulkanickou krajinou, ledovci i historickými městy. Pro evropské pozorovatele představuje tato událost nejsnazší a nejdostupnější možnost sledování úplného zatmění na dlouhou dobu.
Vrchol celé trilogie nastane počátkem srpna roku 2027, kdy dojde k přírodnímu úkazu, který je již nyní označován jako zatmění století. Fáze úplného zakrytí Slunce dosáhne v blízkosti egyptského Luxoru délky až 6 minut a 23 sekund. Půjde o nejdelší pevninou pozorovatelné úplné zatmění Slunce v období mezi lety 1991 a 2114. Trasa zatmění povede přes jižní Španělsko, severní Afriku a Blízký východ, přičemž oblast Nilu nabízí téměř jistotu jasné oblohy. V Česku bude zatmění viditelné jako částečné, kdy Měsíc kolem 11:15 zakryje přibližně 52 % slunečního disku.
V roce 2028 se odehrají dvě významná zatmění Slunce. Prstencové 26. ledna 2028 (viditelné v Jižní Americe a jihozápadní Evropě/Španělsku) a úplné 22. července 2028 (viditelné v Austrálii a na Novém Zélandu). Z území České republiky nebude ani jedno z těchto zatmění pozorovatelné.
Australské město Sydney tak zažije v druhé polovině července roku 2028 své první úplné zatmění Slunce od roku 1857. V odlehlých oblastech australského vnitrozemí si pozorovatelé užijí více než pět minut úplné tmy pod jedním z nejjasnějších nebes na světě.
Současná série je z hlediska cestování mimořádně přívětivá, protože stín Měsíce nepřechází přes odlehlé oceány, ale protíná dostupné destinace. Trasy vedou přes země se zavedeným zázemím pro cestovní ruch, jako jsou Island, Španělsko, Maroko, Tunisko, Egypt nebo Austrálie. Podobná trojice úplných zatmění Slunce se opakuje přibližně každých 18 let, avšak málokdy zasáhne takové množství přístupných a historicky významných míst.
K výskytu tří úplných zatmění Slunce během zhruba dvou let dochází díky časovému překryvu tří samostatných cyklů Saros. Podobně příznivé podmínky nastaly naposledy v letech 1990 až 1992 a následně mezi lety 2008 a 2010. Další srovnatelné období s takto hustým výskytem dostupných zatmění nastane až v polovině čtyřicátých let jednadvacátého století. Nadcházející roky tak představují klíčové období pro všechny nadšence astronomie.
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Zdroj: Libor Novák