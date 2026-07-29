Uzavření Hormuzského průlivu vyvolalo efekt, který nikdy v historii nenastal. Může zdevastovat světové ekosystémy

Uzavření Hormuzského průlivu představuje podle mořských biologů nebezpečí pro globální mořskou biodiverzitu. Tisíce nákladních lodí, které uvízly v Perském zálivu květnu a červenci v důsledku vojenského konfliktu, by totiž po obnovení provozu mohly do celého světa roznést vysoce invazivní druhy. Voda v této strategické oblasti je plná nehybně stojících plavidel, jejichž trupy se postupně stávají útočištěm pro nejrůznější mořské organismy – od mikroobů a řas až po svijonožce a další bezobratlé.
Vědci označují současný stav za událost se super-šířitelským potenciálem v oblasti mořské bioinvaze, jelikož žádné předchozí narušení lodní dopravy nezpůsobilo tak dlouhé odstavení tak velkého množství plavidel. Běžně nákladní lodě kotví v přístavech pouze několik dní, což výrazně omezuje růst mořských organismů na podhladinových částech trupu. V Perském zálivu však uvízlé lodě stojí na místě již celé měsíce, což umožnilo vznik hustých a rozvinutých biologických společenstev.
Následky rozšíření těchto nevítaných hostů mohou být pro světové ekosystémy zničující. Jakmile se tisíce plavidel rozjedou do světových přístavů, uvolnění svijonožci, mušle či řasy mohou vytlačit původní mořské druhy, přenášet nebezpečné choroby nebo trvale změnit složení celých ekosystémů. Mimo ekologických škod hrozí i značné hospodářské následky v podobě poškození rybolovu či ucpávání chladicích systémů elektráren, což si ročně vyžaduje miliardové investice na nápravu.
Perský záliv je už dnes považován za ohnisko biologických invazí, přičemž tamní druhy vykazují mimořádnou odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Organismy žijící v tomto regionu jsou zvyklé na extrémně vysoké teploty i vysokou salinitu vody, což z nich dělá velmi zdatné a agresivní invazní druhy. Největší riziko tak podle odborníků hrozí přístavům v oblastech s podobným klimatem, jako je například Indie nebo Singapur, kde by se cizí organismy mohly velmi rychle uchytit.
Problém se však netýká pouze samotných trupů lodí. Během dlouhého kotvení mohl každý ze strojů uvolnit do okolních vod miliony larválních stádií rozličných živočichů, která se dostala i do balastní vody uvnitř plavidel. Po obnovení námořního obchodu se tak mohou patogeny a paraziti uchycení na lodích šířit po celé globální dopravní síti nevídanou rychlostí, což představuje obrovskou výzvu pro kontrolní orgány jednotlivých států.
Odborná veřejnost i Mezinárodní námořní organizace navrhují, aby vlády a přepravní společnosti zajistily důkladnou inspekci a očistu trupů lodí ještě před jejich vyplutím z Perského zálivu. Přístavní úřady po celém světě by měly zvýšit dohled a připravit plány rychlé reakce na případný výskyt invazivních druhů. Celý proces přirovnávají experti k monitorování epidemií, kde včasná detekce a preventivní zásah rozhodují o tom, zda se podaří šíření zastavit.
Ačkoliv lidská bezpečnost a řešení samotného ozbrojeného konfliktu zůstávají prioritou, vědci důrazně varují před opomíjením environmentálních dopadů. Pokud úřady nepodniknou včasná opatření, některé z nejcennějších mořských biotopů, jako jsou korálové útesy či travnatá mořská dna, mohou utrpět neštěstí v podobě nevratného poškození. Válka tak vedle lidského utrpení přináší i tichou ekologickou katastrofu obřích rozměrů.
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Zdroj: Libor Novák