Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery

Britská královská rodina se nedávno rozrostla o dalšího člena, kterého v Portugalsku přivedla na svět princezna Eugenie. S manželem si ale ještě nějaký čas nechávala jedno tajemství. S pravdou se rozhodla jít ven až v úvodu tohoto srpnového týdne.
Eugenie oznámila narození dcery na začátku srpna s tím, že holčička přišla na svět v pondělí v nemocnici v portugalském Lisabonu a měla necelé tři kilogramy. Až v pondělí se ale rozhodla prozradit, jak se miminko jmenuje.
"Před dvěma týdny jsme přivítali naši holčičku na světě," uvedla princezna na instagramu, kde sdělila světu, že dcera se jmenuje Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank podle třech lidí, kterých si s manželem nejvíce váží či vážili. Jednou z těchto osob je již zesnulá královna Alžběta II.
Princezna Eugenie oznámila těhotenství na začátku května. Jde o jejího třetího potomka, na sestřičku doma čekali starší bráchové August a Ernest.
Eugenie je jednou z dcer kontroverzního bývalého prince Andrewa, má ještě starší sestru Beatrice. Andrew již loni přišel v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina o několik titulů. Především přestal být princem, musel také opustit sídlo Royal Lodge ve Windsoru. V únoru se na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Britský deník Guardian v březnu upozornil, že i matka princezen Fergusonová byla v pravidelném styku s Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem.
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