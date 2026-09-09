Zničíte celou zemi, vmetl Merz šéfce AfD. Její migrační politiku označil za etnickou čistku

Libor Novák

9. září 2026 19:55

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz se v parlamentu dostal do ostrého střetu se šéfkou opoziční Alternativy pro Německo Alice Weidelovou. Vystoupení v Bundestagu následovalo po volebním úspěchu pravicově populistického uskupení v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Kancléř označil politickou formaci za destruktivní sílu pro celou zemi. Zároveň prohlásil, že její chystaná migrační politika představuje v praxi etnickou čistku kvalifikovaných pracovníků na základě původu a barvy pleti.

Volební klání v Sasku-Anhaltsku přineslo opoziční straně výrazné vítězství se ziskem téměř čtyřiceti čtyř procent hlasů. Výsledek vládnoucích křesťanských demokratů se naopak propadl na sedmnáct celých a dvě desetiny procenta, což znamenalo ztrátu více než poloviny jejich původní podpory. Opozičnímu uskupení chybí k dosažení absolutní většiny v zemském sněmu pouze tři poslanecká křesla. Předseda spolkové vlády označil tento volební posun za seismický krok, který zásadním způsobem proměnil německou politickou scénu.

Šéf spolkového kabinetu ve svém projevu upozornil na zásadní význam zahraničních sil pro německé hospodářství. Zdůraznil, že každý šestý kvalifikovaný pracovník v řemeslných oborech má migrační původ. Pokud by došlo k realizaci plánů na masový odsun, přestaly by podle něj fungovat nemocnice, domovy pro seniory i restaurace. Vláda podle kancléře pečlivě rozlišuje mezi lidmi, kteří přispívají k prosperitě země, a osobami bez řádného povolání k pobytu.

Lídryně opozice Alice Weidelová v Bundestagu prohlásila, že dosavadní vládní koalice křesťanských a sociálních demokratů zcela selhala a žene zemi k bankrotu. Tvrdila, že voliči v zemských volbách jasně ukázali, že čas současného kancléře již vypršel. Podle jejího vyjádření vede masová imigrace k častým případům násilí s noži i k útokům na železničních stanicích. Během debaty docházelo k tak hlasitému pokřikování opozičních poslanců, že předsedkyně parlamentu Julia Klöcknerová hrozila jejich vykázáním ze sálu.

Friedrich Merz v reakci obvinil opoziční stranu z poškozování německých zájmů prostřednictvím podpory Ruska. K výsledkům německých voleb se vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který úspěch populistické strany uvítal a spojil jej s podle něj hroznými imigračními pravidly. Šéf Bílého domu měl s německým kancléřem telefonovat u příležitosti pětadvacátého výročí teroristických útoků z jedenáctého září. Tento plánovaný rozhovor byl však ze strany berlínské vlády odložen bez uvedení konkrétního důvodu či nového termínu.

Bezpečnostní složky v Sasku-Anhaltsku oficiálně označují tamní organizaci Alternativy pro Německo za pravicově extremistickou. Stranický kandidát na zemského premiéra Ulrich Siegmund původně tvrdil, že bude vládnout pouze v případě získání absolutní většiny. Po sečtení hlasů však opoziční formace otevřela možnost spolupráce s dalšími subjekty, například s levicově populistickým Hnutím Sahry Wagenknechtové. Představitelé vítězné strany zároveň vyzvali křesťanské demokraty ke zrušení politické blokády vůči krajní pravici.

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Zdroj: David Holub

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