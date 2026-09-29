Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Wünschová. Bylo jí jen 52 let

Česko v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku pouhých 52 let zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA, které pomáhá dětem ohroženým domácím násilím.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše zakladatelka a ředitelka Petra Wünschová," uvedlo centrum pro děti ohrožené domácím násilím LOCIKA v noci na dnešek na sociální síti.
Centrum označilo Wünschovou za výjimečnou osobnost, která přispěla k otevření diskuze o násilí na dětech a především o včasné a odborné pomoci obětem. "Před více než deseti lety založila Centrum LOCIKA s přesvědčením, že každé dítě má právo vyrůstat v bezpečí a bez násilí. S obrovskou vytrvalostí, odvahou a nadějí dokázala měnit nejen životy konkrétních dětí a rodin, ale také způsob, jakým jako společnost přemýšlíme o násilí v rodině, o výchově a o ochraně dětí," podotkli spolupracovníci.
"Pomohla dát dětem hlas. Ukazovala jim, že mají právo být viděny, slyšeny a pochopeny. A dospělým připomínala, že změna je možná. Petřina práce nekončí jejím odchodem. Zůstává v tisících dětských příběhů, kterých se dotkla, v lidech, které inspirovala, i ve změnách, které dokázala prosadit," zmínila LOCIKA.
Na smutnou zprávu reagovala například bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva. "Je mi moc líto, že jsi s námi nemohla zůstat déle. Z celého srdce děkuji za všechno, co jsi pro bezpečí dětí v naší zemi vykonala," napsala na facebookovém profilu.
Centrum LOCIKA zároveň oznámilo, že jeho činnost nekončí. "Budeme pokračovat v práci, kterou započala, a v úsilí o to, co pro ni bylo nejdůležitější: aby každé dítě mělo právo na dětství bez násilí," dodali zástupci organizace.
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Zdroj: Libor Novák