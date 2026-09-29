Počasí se i o víkendu ponese na vlně babího léta, v noci se ale citelně ochladí

Příští víkend přinese na většinu území České republiky převážně slunečné a příjemně teplé počasí. Meteorologové očekávají, že obloha bude v sobotu zpočátku polojasná až skoro jasná. Během dne se však oblačnost přechodně zvětší, a to nejprve v severozápadní polovině země. Později se zvětšená oblačnost může místy objevit i na ostatním území.
Noc na sobotu a sobotní ráno přinesou o poznání chladnější vzduch. Nejnižší noční teploty klesnou na jedenáct až šest stupňů Celsia. V oblastech, kde zavládne úplné bezvětří, mohou teploty spadnout až ke třem stupňům. Ojediněle se tak v chladnějších polohách mohou vytvořit i přízemní mrazíky.
Denní teploty během soboty vyšplhají na velmi příjemné hodnoty. Nejvyšší denní maxima se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia. Podle ČHMÚ nepředstavuje toto období žádná rizika spojená se srážkami. Očekávané množství srážek pro celý den zůstává na nule milimetrů.
Povětrnostní podmínky budou během sobotního dne velmi klidné. Meteorologové předpovídají pouze slabý proměnlivý vítr s rychlostí do čtyř metrů za sekundu. V některých regionech může zavládnout úplné klidno bez jakéhokoliv větru. Povětrnostní situace tak bude mít jen minimální vliv na celkovou pocitovou teplotu.
Na neděli počítá výhled s mírnou změnou charakteru počasí. Obloha bude převážně polojasná až oblačná a na některých místech se objeví ojedinělé přeháňky. Tyto srážky se budou vyskytovat především v horských oblastech.
Teploty mírně poklesnou, stále však zůstanou na přívětivých hodnotách. Nejvyšší denní maxima se dostanou na 17 až 22 stupňů Celsia. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi deseti a šesti stupni Celsia. Při bezvětří klesnou noční minima k čtyřem stupňům a ojediněle se znovu vyskytnou přízemní mrazíky.
Související
Počasí bude i příští týden v duchu babího léta, naměříme až 24 stupňů
Počasí: Nadprůměrné teploty nás neopustí do konce prodlouženého víkendu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě
před 1 hodinou
Estonsko: Za žhářským útokem na obrannou společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby
před 2 hodinami
Rutte: NATO čelí opakovaným sabotážím, hybridním útokům a dronům. Prozradil, o co se Rusko snaží
před 3 hodinami
Žák na Slovensku zaútočil ve škole, napadl spolužáky i učitelky. Jedna zemřela
před 4 hodinami
Zelenskyj varoval svět před prohlubující se spoluprací mezi Ruskem, Severní Koreou a Íránem
před 5 hodinami
OpenAI zrušila plánované vydání modelu umělé inteligence GPT-6.1 Astra
před 5 hodinami
Britská policie propustila muže zatčených kvůli chystanému útoku na základnu. Z USA přichází ostré reakce
před 7 hodinami
Počasí se i o víkendu ponese na vlně babího léta, v noci se ale citelně ochladí
včera
Irán opět popřel Trumpova tvrzení. Nemá v plánu žádná jednání s USA
včera
Přípravy na volby začaly. Nejsilnější evropská politická frakce se hádá kvůli AfD
včera
SpaceX poslal do vesmíru největší raketu v historii. Starship poprvé dosáhla oběžné dráhy Země
včera
Jižní Korea požaduje od Ukrajiny vysvětlení a omluvu
včera
Na Staroměstském náměstí lidé demonstrují proti vládě
včera
Politické zklamání ve Švédsku: Vítězka voleb Anderssonová nedokáže sestavit vládu
včera
Britská policie objevila v dodávkách u základny výbušniny. Z přípravy útoku podezírá Írán
včera
Chování AI vyvolává u výzkumníků vážné obavy. OpenAI pozastavila vývoj
včera
Švýcarsko odmítlo zpřísnění neutrality. Dál může zavádět sankce proti Rusku, rozhodli lidé
včera
Trumpova administrativa se může pokusit o zpochybnění a narušení výsledků voleb
včera
Matoucí prohlášení Lavrova: Přípravu Evropy na válku s Ruskem označil za proroctví, zároveňse jí vysmál
včera
Počasí bude i příští týden v duchu babího léta, naměříme až 24 stupňů
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil novou týdenní předpověď počasí, která slibuje návrat stabilního slunečného charakteru. Nadcházející dny přinesou na území České republiky příliv teplého vzduchu a minimální množství srážek. Meteorologové očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu s odpoledními teplotami, které budou na většině území překračovat dvacetistupňovou hranici. Vstoupí tak do popředí typické období babího léta, jež doprovodí jen výjimečné ranní mlhy.
Zdroj: Libor Novák