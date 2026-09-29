Vystrčil ocenil ekonoma Švejnara či hokejistu Pastrňáka

U příležitosti Dne české státnosti se již popatnácté v Hlavním sále Valdštejnského paláce uskutečnilo slavnostní předávání Stříbrných medailí předsedy Senátu. Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) letos ocenil 17 významných osobností z řad vědců, umělců, sportovců i dalších veřejně činných lidí. Ve svém projevu jim poděkoval za odvahu překonávat strach a za ochotu vzdát se svého pohodlí, aby mohli někomu pomoci.
"Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací. Pomáhají, podporují, vysvětlují, propojují, chrání a brání. Jsou ochotni se vzdát části svého pohodlí, jsou ochotni přinášet oběti, překonávat strach nebo obavy. Mají radost, když mohou někoho obdarovat. Mají radost, když mohou někomu pomoci. Dnes je den svatého Václava, Den české státnosti. Považuji za symbolické, že právě v tento den mám možnost udělit medaili osobnostem, které jsou solí naší země, které jsou solí našeho českého státu," řekl předseda Vystrčil v úvodním projevu.
Za oceněné následně při slavnostním ceremoniálu promluvila výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem Bára Stárek. Ve svém vystoupení poděkovala za ocenění a zároveň připomněla současné výzvy společnost. Medaili věnovala pomyslně dobrému úmyslu a poděkovala tak lidem, kteří ho konají. Rovněž připomněla, že demokracie stojí na každém z nás, je o naději a odvaze přiložit ruku k dílu.
Mezi oceněnými za letošní rok jsou například novináři Darja Stomatová a Ján Schürger, ekonom Jan Švejnar, spisovatelka a scénáristka Petra Soukupová či hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček.
Ceremoniál hudebně doprovodil Komorní soubor Nadačního fondu Magdaleny Kožené pod uměleckým vedením Jaroslava Šlaise. Ve sboru vystoupili žáci základních uměleckých škol z Jihlavy, Přelouče, Střeziny v Hradci Králové, Pštrossovy a Horních Počernic v Praze a také z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.
Stříbrná medaile je nejvyšším oceněním, které předseda Senátu uděluje. Poprvé byla udělena v roce 2007 z podnětu tehdejšího předsedy Přemysla Sobotky. Představuje uznání těm, kteří svým životem a prací naplňují hodnoty, na nichž stojí český Senát – odvahu, spravedlnost, odpovědnost, svobodu a demokracii. Se Dnem české státnosti spojil předávání medailí v roce 2012 tehdejší předseda Senátu Milan Štěch.
V této tradici pokračuje i současný předseda Miloš Vystrčil, který ocenění uděluje nejen jako poděkování za dlouhodobou činnost, ale také jako povzbuzení mladých talentů a v případech mimořádně inspirativních životních příběhů. Laureáti Stříbrné medaile předsedy Senátu tak svým přínosem často přesahují hranice svých oborů a posilují demokratickou a otevřenou společnost.
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Miloš Vystrčil (ODS) , Senát ČR , státní vyznamenání , Jan Švejnar , David Pastrňák (hokejista) , Jakub Voráček
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Zdroj: Libor Novák