Vystrčil si stěžuje na nůž do zad od Babiše. Na Tchajwan poletí komerčním letem

Jan Hrabě

21. dubna 2026 18:43

Miloš Vystrčil Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poletí na Tchajwan komerčním letem. Potvrdil to na úterní tiskové konferenci, kde komentoval předchozí rozhodnutí vlády, která mu znemožnila let armádním strojem. Vystrčil dnes neváhal kritizovat premiéra Andreje Babiš (ANO). 

"Vláda vrazila nůž do zad našim podnikatelům, vědcům, pracovníkům univerzit a reprezentantům kultury," komentoval Vystrčil rozhodnutí Babišova kabinetu. Premiér a ministři podle jeho slov vzkázali dotčeným firmám, že je jejich byznys nezajímá. 

Předseda horní parlamentní komory využije komerční linku mezi Prahou a Tchajwanem. Představitel opozičních občanských demokratů se domnívá, že Babiš se chce zalíbit Číně. "To je ta země zaslíbená? Takhle chceme rozvíjet ČR? Nebo bychom měli být strategicky velmi opatrní a dávat si veliký pozor s kým obchodovat a jakou za to jednou zaplatíme cenu," řekl.

Vystrčil označil premiérovo chování za oportunistické a upozornil ho, že pragmatickou politiku nejde dělat bez dodržování určitých hodnot. Šéf Senátu poznamenal, že by Česko mělo nadále rozvíjet vztahy s Tchajwanem, protože obě země si přejí dodržování pravidel a respektování světového řádu.

O víkendu vyšlo najevo, že Babišova vláda neumožní předsedovi Vystrčilovi letět na Tchajwan armádním letounem. Babiš to odůvodnil současnou politikou k Číně, která si ostrov dlouhodobě nárokuje. Podle Blesku prohlásil, že zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda a je jiná oproti té, kterou prosazuje horní komora parlamentu.

"Pan předseda Senátu předložil požadavek na to armádní letadlo, o tom rozhoduje vláda. A chtěl letět na Tchajwan. Rozhodli jsme, že mu to letadlo neschválíme, protože tím pádem bychom tomu dali nějaký vládní punc. To nechceme," nechal se slyšet premiér.

Šéf hnutí ANO podotkl, že současná česká politika vůči Pekingu je stejná, jakou dělají Francie, Itálie či další spojenci z NATO a EU. "Tihle politici si neuvědomují, že de facto zničili našim firmám byznys v Číně," dodal na adresu Vystrčila. 

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

