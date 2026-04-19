Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda

Babišova vláda neumožní předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letět na Tchajwan armádním letounem. Premiér Andrej Babiš (ANO) to odůvodnil současnou politikou k Číně, která si ostrov dlouhodobě nárokuje.
Babiš podle Blesku prohlásil, že zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda a je jiná oproti té, kterou prosazuje horní komora parlamentu. "Pan předseda Senátu předložil požadavek na to armádní letadlo, o tom rozhoduje vláda. A chtěl letět na Tchajwan. Rozhodli jsme, že mu to letadlo neschválíme, protože tím pádem bychom tomu dali nějaký vládní punc. To nechceme," řekl premiér.
Šéf hnutí ANO podotkl, že současná česká politika vůči Pekingu je stejná, jakou dělají Francie, Itálie či další spojenci z NATO a EU. "Tihle politici si neuvědomují, že de facto zničili našim firmám byznys v Číně," poznamenal na adresu Vystrčila.
Předseda občanských demokratů Martin Kupka (ODS) v reakci konstatoval, že Babiš reguluje i cesty nejvyšších ústavních činitelů do zahraničí. "To, že je premiér geopolitický chaot už víme, ale zakázat letadlo pro výpravu do státu, kam směřují významné české investice a spolupráce, často i za účasti podnikatelských delegací? Tomu se říká omezenost," napsal na síti X.
Kupkovi odpověděl Boris Šťastný (Motoristé) jako jeden z členů vlády. "Odmítla vláda. Jednomyslně. Na to, aby poškozoval obchodní zájmy České republiky, lze doletět i linkou," vzkázal opozičnímu politikovi.
Podle exministra dopravy napsal Šťastný ptákovinu. "Podívejte se, prosím, kolik českých investic jde do Tchaj-wanu a naopak. A kolik pak do Číny. Nemluvě o tom, že této mise se měly zúčastnit desítky podnikatelů a akademiků, aby podpořili česko-tchajwanské vztahy v oblasti investic, obchodu, univerzitní spolupráce a rozvoje české kulturní diplomacie. Jestli tu někdo poškozuje české zájmy, tak je to vaše vláda," reagoval Kupka.
Komerční linku doporučil Vystrčilovi i Babiš. "Určitě to zvládne, jich chodí na ty delegace strašně moc jako doprovod. Já když někam letím, tak mám tři čtyři lidi," nechal se slyšet.
