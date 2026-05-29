Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo

Nedostatek času a striktní právní omezení, v jejichž rámci musí armáda v době míru fungovat, byly hlavními důvody, proč nebylo sestřeleno ruské bezpilotní letadlo v rumunském městě Galați. Brigádní generál Gheorghe Maxim uvedl, že prvním zásadním limitem je legislativa, která vojákům zakazuje zahájit palbu způsobem, jenž by jakkoli zasáhl do vzdušného prostoru sousedního státu. Zneškodnění vzdušného cíle navíc vyžaduje určitou časovou lhůtu pro detekci, identifikaci a samotný zásah, přičemž čtyři minuty, které měla obrana k dispozici, představovaly extrémně krátký úsek.
Generál Maxim dále pro rumunská média vysvětlil, že země v současnosti disponuje systémy protivzdušné obrany, které byly navrženy a vyrobeny ještě před rokem 2023, kdy současná dronová válka naplno propukla. Ministerstvo obrany podle něj neustále pracuje na modernizaci těchto technologií a zároveň vyvíjí soustavné úsilí o úpravu legislativního rámce. Tyto právní změny by měly napříště minimalizovat riziko opakování podobných krizových situací, jaká nastala během uplynulé noci.
Na dotaz, proč do akce nezasáhly protiletadlové systémy Gepard, generál odpověděl, že armáda čelí přísným limitům pro rozmísťování takové techniky v mírovém stavu. Jelikož mají tyto systémy omezený dosah mezi 1,5 až 6 kilometry, jejich rozestavění vyžaduje předchozí souhlas vlastníků dotčených pozemků a podnikatelských subjektů, protože soukromé vlastnictví je chráněno zákonem. Vojáci proto mohli zbraně rozmístit pouze na místech, kde se jim podařilo tento souhlas získat.
Mluvčí ministerstva obrany Cristian Popovici v ranním vysílání stanice Digi24 doplnil, že Rumunsko nemůže riskovat vyvolání větších hrozeb, než jakým je samo schopno účinně předcházet. Zdůraznil, že armáda se musí striktně držet stanovených pravidel a předpisů. Celý incident se odehrál během ruského vzdušného úderu na Ukrajinu v noci z 28. na 29. května, kdy bezpilotní letoun narazil do desetipatrového obytného domu v Galați, což vedlo k hospitalizaci dvou osob a evakuaci sedmdesáti obyvatel.
Záchranné složky a experti následně identifikovali zřícený stroj jako dron ruského typu Geran-2. Rumunské ministerstvo obrany v souvislosti s tímto útokem oznámilo, že od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu byly úlomky bezpilotních letadel nalezeny na rumunském státním území již v sedmačtyřiceti případech. Tento nejnovější incident, kdy střela přímo zasáhla civilní budovu ve městě, však představuje kvalitativně novou situaci v rámci dosavadního průběhu konfliktu.
Rumunská diplomacie reagovala na událost velmi tvrdě a tamní ministerstvo zahraničních věcí označilo havárii ruského dronu v obytné čtvrti za vážnou eskalaci ze strany Moskvy. K situaci se vyjádřilo také vedení Severoatlantické aliance. Mluvčí NATO potvrdil, že generální tajemník Mark Rutte zůstává v úzkém kontaktu s rumunskými úřady a Aliance celý vývoj kolem ruského zásahu v Galați podrobně sleduje.
Rumunská ministryně zahraničí Oana Țoiu následně oficiálně prohlásila, že dopad ruského dronu na obytný dům naplňuje veškerá kritéria, která zemi opravňují k aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy. Tento krok by pro Rumunsko znamenal zahájení oficiálních konzultací s ostatními aliančními partnery o nastalé bezpečnostní hrozbě.
Bilance padlých ruských vojáků od začátku invaze na Ukrajinu před více než čtyřmi lety dosáhla podle nových dat britské zpravodajské služby GCHQ téměř půl milionu. Ředitelka úřadu Anne Keast-Butlerová ve svém premiérovém projevu v čele instituce upozornila, že okupační armáda poprvé od závěru roku 2022 vykazuje na frontě zřetelný ústup. Tyto vládní údaje jsou znatelně vyšší než statistiky nezávislých exilových titulů Mediazona a Meduza, které na základě analýz dědických spisů dosud uváděly 352 tisíc mrtvých. Podle šéfky britské rozvědky však nejnovější poznatky potvrzují, že realita už atakuje půlmilionovou hranici.
Zdroj: Libor Novák