Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď

Evidentní změnu už má přinést víkendové počasí. Bude sice nadále teplo, ale očekávají se i srážky. Pršet by pak mělo i v příštím týdnu, to nejvíce deště přinesou bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Bouřky by měly hrozit po celý příští pracovní týden. Už v pondělí během nich může místy spadnout až 25 milimetrů srážek, o den později to bude o pět milimetrů méně. Zároveň má být nadále teplo, odpolední maximální teploty porostou až na 28 °C. Tropické hodnoty přes 30 stupňů se však neočekávají.
Předpověď na pondělí:
Bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami. Odpoledne a večer od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý, přechodně místy mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s. V bouřkách přechodně zesílí.
Předpověď na úterý:
Bude většinou polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a později večer v Čechách ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích ojediněle kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr 1 až 4 m/s.
Výhled pro ČR od středy do pátku:
Předpokládáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Ve čtvrtek srážky jen místy. Nejnižší noční teploty 17 až 12 °C, v dalších dnech 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty ve středu 18 až 23 °C, v dalších dnech 23 až 28 °C.
Zdroj: Lucie Podzimková