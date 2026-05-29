Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur

Libor Novák

29. května 2026 15:53

Evropský parlament
Evropský parlament Foto: Pixabay

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila uvolnění finančních prostředků ve výši 16,4 miliardy eur pro Maďarsko. Toto rozhodnutí padlo po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Obě strany se sešly, aby podepsaly politickou dohodu týkající se unijních peněz, které byly dříve zmrazeny kvůli obavám z porušování principů právního státu a korupčních rizik spojených s předchozí vládní garniturou.

Jednání, které trvalo přibližně hodinu, se soustředilo zejména na prostředky z fondu obnovy (RRF) v hodnotě 10,4 milliardy eur. Ursula von der Leyen během tiskové konference připomněla 12. duben letošního roku jako den, kdy Maďaři vzali osud do svých rukou a zvolili si demokracii a Evropu. Podle jejích slov je v zemi již po několika týdnech od nástupu nové vlády cítit silný vítr změn, což premiér symbolicky potvrdil složením přísahy na Den Evropy, opětovným vyvěšením evropské vlajky na budovu parlamentu a zahráním unijní hymny.

Šéfka unijní exekutivy vyzdvihla, že nový maďarský kabinet vznikl v rekordním čase a je složen z odborníků s prokazatelnými úspěchy v civilním životě. Ocenila také strukturální reformy, které nová vláda schválila. Mezi klíčové kroky, jež Maďarsko v oblasti boje proti korupci a obnovy demokracie podniklo, patří rozhodnutí o připojení se k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), posílení pravomocí Úřadu pro integritu a úprava pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Z celkového balíku finančních prostředků tvoří 10 miliard eur přímá pomoc z fondu obnovy. Dalších 4,2 miliardy eur se podařilo uvolnit z kohezních fondů a změnou fungování veřejných nadací získá země dodatečné 2,2 milliardy eur z kohezních zdrojů. Tato úprava má mimo jiné přímý dopad na maďarské studenty, kteří se po předchozím vyloučení univerzit budou moci od nadcházejícího akademického roku, tedy již od letošního září, opět zapojit do výměnného programu Erasmus+. Výsledky rychlých reforem se podle Von der Leyen již projevily na trzích, kam se vrací důvěra investorů.

Premiér Péter Magyar vyjádřil poděkování unijním představitelům i svým kolegům za intenzivní práci, díky které se historickou dohodu podařilo vyjednat za pouhých pět týdnů. Připomněl, že jedním z hlavních slibů jeho volební kampaně bylo právě zajištění návratu zmrazených evropských peněz. Ostře se ohradil proti tvrzením minulé vlády, která podle něj veřejnosti lhala, když tvrdila, že důvodem zablokování financí byl odlišný postoj Budapešti k válce na Ukrajině nebo jiná zahraničněpolitická témata. Skutečným důvodem byla podle Magyara neúnosná míra korupce.

Nová vládní delegace byla podle premiéra při vyjednávání tvrdým partnerem a bojovala o každý eurocent. Výsledná částka 16,4 milliardy eur odpovídá přibližně 6000 miliardám forintů, což představuje zhruba 13 procent maďarského státního rozpočtu. Premiér v této souvislosti vyjádřil naději, že proces schvalování maďarské žádosti o vstup do Úřadu evropského veřejného žalobce bude dokončen co nejdříve. Mezi další konkrétní opatření patří transformace systému majetkových přiznání, přičemž za úmyslné uvedení nepravdivých údajů bude nově hrozit trest odnětí svobody až na dva roky, čímž má skončit možnost převádět veřejný majetek oligarchům.

Uvolněné finanční prostředky plánuje maďarská vláda rozdělit do několika klíčových oblastí. Částka 4,4 milliardy eur z kohezního fondu bude směřovat na rozvoj dopravy, zdravotnictví, sociální sféry a na podporu malých a středních podniků. Na oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje je vyčleněno 2,2 milliardy eur. Další miliardy eur pokryjí již realizované nebo právě probíhající projekty, což uvolní ruce maďarskému státnímu rozpočtu. Na rozšíření elektrické sítě, podporu větrné a solární energie a budování úložných kapacit půjde 1,5 milliardy eur, zatímco 2 milliardy eur poslouží k nákupu nových vlakových souprav a vlaků příměstské dopravy HÉV, jakož i na start programu sociálního bydlení.

Samotný podpis politického memoranda však neznamená, že peníze dorazí do Budapešti okamžitě. Maďarsko musí nejprve formálně splnit všech 27 takzvaných supermilníků a více než 350 dalších milníků, na kterých se s Evropskou komisí dohodla ještě předchozí vláda. Následně musí kabinet předložit upravený plán obnovy, který Komise přezkoumá a o němž budou na její doporučení hlasovat ministři financí členských států v Radě Evropské unie. Čas na splnění podmínek pro čerpání fondu obnovy je přitom velmi krátký, jelikož termín vyprší již 31. srpna.

Žádosti o konkrétní platby bude možné podávat do konce září a finanční prostředky by měly dorazit nejpozději do 31. prosince. Teprve na konci roku se ukáže, kolik se z celkového fondu obnovy, který se skládá ze 6,5 milliardy eur v podobě nevratných grantů a 3,9 milliardy eur ve formě výhodných půjček, podaří reálně zachránit. Bývalý ministr pro unijní záležitosti János Bóka před schůzkou uvedl, že z 27 supermilníků je již 22 splněno a u zbývajících pěti panují mezi Komisí a předchozí vládou neshody, takže novému kabinetu zbývá teoreticky dořešit pět předpokladů.

Plnému přístupu ke kohezním fondům navíc stále brání mechanismus podmíněnosti, kvůli němuž bylo zablokováno zbývajících téměř 7 miliard eur z důvodu porušování základních hodnot Evropské unie. Z této částky již více než 2 milliardy eur propadly, protože na tyto fondy se vztahuje pravidlo n+2, podle kterého nelze nevyužité peníze po dvou letech od jejich alokace zpětně vyplatit. Vzhledem k tomu, že k pozastavení došlo již v roce 2022, prostředky pro roky 2022 a 2023 byly definitivně ztraceny. Během bruselských jednání se hovořilo také o úvěru SAFE, v jehož rámci předchozí vláda žádala o 16,2 milliardy eur na nákup zbraní a munice, nový kabinet však chce nejprve prověřit, zda země takto velkou půjčku na rozvoj armády vůbec potřebuje.

před 21 minutami

NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku

Související

Péter Magyar

Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.
Evropská unie

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Maďarsko Ursula von der Leyenová

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Mark Rutte v Praze

NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že aliance je připravena bránit každý palec svého území poté, co ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Incident se odehrál během nočního ruského útoku na sousední Ukrajinu. Šéf aliance označil jednání Moskvy za bezohledné chování, které představuje nebezpečí pro všechny, a vyjádřil plnou podporu napadené členské zemi.

před 1 hodinou

Evropský parlament

Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila uvolnění finančních prostředků ve výši 16,4 miliardy eur pro Maďarsko. Toto rozhodnutí padlo po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Obě strany se sešly, aby podepsaly politickou dohodu týkající se unijních peněz, které byly dříve zmrazeny kvůli obavám z porušování principů právního státu a korupčních rizik spojených s předchozí vládní garniturou.

před 1 hodinou

Tchaj-Wan

Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?

Po nedávném summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem se pozornost opět obrátila k podpoře, kterou Washington poskytuje Tchaj-wanu, a k dodávkám amerických zbraní tamní vládě. Hned v první den rozhovorů adresoval Si Ťin-pching svému americkému protějšku varování, že Tchaj-wan představuje nejvýznamnější otevřenou otázku mezi oběma mocnostmi a při nesprávném přístupu může vyústit ve velmi nebezpečnou situaci. Prezident Trump následně odložil podpis zbrojního kontraktu za 14 miliard dolarů, který nedávno schválil Kongres, a označil ho za velmi dobrou vyjednávací kartu pro svá jednání s Pekingem.

před 3 hodinami

Hormuzský průliv

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření strategického Hormuzského průlivu a zahájení rozhovorů o jaderném programu, jak uvádějí američtí představitelé. Zvažované memorandum o porozumění nicméně prezident Donald Trump prozatím nepodepsal. Oficiální zástupci Teheránu se k této potenciální dohodě dosud nevyjádřili a íránská média upozorňují, že text ještě nebyl definitivně schválen.

před 5 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo

Nedostatek času a striktní právní omezení, v jejichž rámci musí armáda v době míru fungovat, byly hlavními důvody, proč nebylo sestřeleno ruské bezpilotní letadlo v rumunském městě Galați. Brigádní generál Gheorghe Maxim uvedl, že prvním zásadním limitem je legislativa, která vojákům zakazuje zahájit palbu způsobem, jenž by jakkoli zasáhl do vzdušného prostoru sousedního státu. Zneškodnění vzdušného cíle navíc vyžaduje určitou časovou lhůtu pro detekci, identifikaci a samotný zásah, přičemž čtyři minuty, které měla obrana k dispozici, představovaly extrémně krátký úsek.

před 6 hodinami

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení

Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem

Americký prezident Donald Trump nechal mezi své spojence včetně Izraele rozeslat návrh mírové dohody s Íránem. Tento krok přichází v době, kdy se obě strany konfliktu snaží zabránit tomu, aby nová porušení příměří eskalovala mimo kontrolu a zhatila možnost dosažení konečné shody. V úsilí o urychlení probíhajících vyjednávání má v pátek pákistánský ministr zahraničí Mohammad Ishaq Dar odletět do Washingtonu, kde se setká se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ruský bezpilotní letoun se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska

Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných

Ruský bezpilotní letoun, který byl součástí nočního vzdušného úderu zacíleného na Ukrajinu, se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska. Tamní úřady incident potvrdily s tím, že při nárazu utrpěli zranění dva lidé. Oficiální prohlášení Bukurešti tento incident ostře odsoudilo a označilo jej za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy.

před 9 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď

Evidentní změnu už má přinést víkendové počasí. Bude sice nadále teplo, ale očekávají se i srážky. Pršet by pak mělo i v příštím týdnu, to nejvíce deště přinesou bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Věra Nerušilová (autor: Jan Polák)

Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová

Hned dvě smutné zprávy zasáhly ve čtvrtek českou uměleckou obec. Ve věku 91 let zemřela zpěvačka, šansoniérka a herečka Věra Nerušilová, o které se tradovalo, že má možná vůbec nejnižší ženský hlas v Česku. 

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil

Poslední zápasy ve skupině (a nejen ty) naznačily, že to v kritickém čtvrtfinálovém zápase – pokud nastoupí proti silnějšímu soupeři – budou mít svěřenci kouče Radima Rulíka velice těžké. To se také potvrdilo. Dosavadní výkony českého týmu ve skupinové fázi zkrátka nenabízely příliš důvodů proto, aby čtvrtfinále bylo úspěšné. V Curychu proti Finsku se prakticky na nic zvláštního čeští hokejisté nezmohli a během zápasu nenastal jakýkoliv souvislejší český tlak. I proto je tak výsledek 4:1 pro Finsko jasným vyústěním českého marasmu.

včera

včera

včera

Péter Magyar

Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.

včera

Írán

Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se nacházejí ve velmi nepřehledném a napjatém stadiu, kdy dosavadní příměří čelí vážným zkouškám. Přestože klid zbraní, který vstoupil v platnost 8. dubna, trvá již přes sedm týdnů a je výrazně delší než předchozí intenzivní boje, obě strany v posledních dnech přistoupily k odvetným vojenským akcím.

včera

Ministr životního prostředí Igor Červený

Stát lidem nabídne bezúročné úvěry. Na rekonstrukci domu až dva miliony, na byt ani ne polovinu

Domácnosti plánující energetické úspory budou moci využít nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na celkovou modernizaci rodinného domu stát umožní získat bezúročnou půjčku dosahující až dvou milionů korun. V případě bytových domů se počítá s finanční podporou do výše 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Pro sociálně slabší rodiny je navíc v rámci modifikace NZÚ Light připravena přímá finanční dotace, která může činit až 400 tisíc korun.

včera

včera

včera

Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven

V Číně byl popraven právník Sü Jao, který v roce 2020 otrávil miliardáře a herního magnáta Lin Čchiho, jenž stál za dohodou o zfilmování sci-fi hitu Problém tří těles pro streamovací platformu Netflix. Sü Jao usmrtil svého nadřízeného poté, co mu daroval pilulky, o kterých tvrdil, že jde o probiotika. Ve skutečnosti však kapsle obsahovaly prudké jedy, které si sám opatřil na dark webu a namíchal ve své laboratoři. K výkonu trestu smrti došlo minulý čtvrtek, dva roky po vynesení rozsudku šanghajským soudem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy