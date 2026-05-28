Viníci smrti herce Perryho potrestáni. Za mříže půjde i jeho osobní asistent

Americká spravedlnost se definitivně vypořádala s případem tragické smrti herce Matthewa Perryho. Jako poslední byla odsouzen hercův osobní asistent Kenneth Iwamasa. Ve vězení má strávit 41 měsíců, informovala britská BBC.
Šedesátiletý Iwamasa podal Perrymu ketamin, ačkoliv neprošel žádným lékařským tréninkem. U soudu se ve středu obrátil na pozůstalé a vyjádřil lítost. "Moc se vám všem omlouvám. Je mi líto, že jsem udělal nezákonné věci. Budu si to navždy vyčítat. Vezmu si to do hrobu," nechal se slyšet.
Iwamasa přiznal vinu již v srpnu 2024. Hrozilo mu až 15 let ve federálním vězení. Za mřížemi nakonec stráví téměř tři a půl roku. Poté bude ještě dva roky pod dohledem. Musí také zaplatit pokutu ve výši 10 tisíc dolarů. Ve vězení se má hlásit 17. července.
Soudkyně Sherilyn Peace Garnettová při zdůvodnění rozsudku konstatovala, že Iwamasa jako osobní asistent herce věděl, že Perry má problémy se závislostí. Zmínila také, že se snažil manipulovat s důkazy.
Perry, jedna z hvězd kultovního amerického sitcomu Přátelé, byl v říjnu 2023 nalezen mrtvý ve vířivce. Pitva odhalila vysokou koncentraci ketaminu, který se užívá proti depresi či úzkostem, v jeho krvi a stanovila ji jako příčinu smrti slavného herce.
Perryho velká herecká kariéra začala v druhé půlce 80. let. Průlom nastal s kultovním seriálem Přátelé, který se vysílal mezi lety 1994 až 2004. Konkrétně ztvárnil Chandlera Binga, který proslul především svými sarkastickými poznámkami. Některé hlášky tak zlidověly. K dalším úspěšným počinům patří například film Můj soused zabiják, ve kterém si zahrál s legendárním akčním hercem Brucem Willisem.
Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU
