Českou hereckou obec zasáhla ve čtvrtek velmi smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta, člen legendárního souboru Divadla Járy Cimrmana. Hraběta se dobře znal i s dramatikem a prezidentem Václavem Havlem.
"Dnes v noci zemřel Jan Hraběta, celoživotní souputník a neokázalý přítel Václava Havla," uvedla Knihovna Václava Havla ve čtvrtek před polednem na facebooku. "Jan Hraběta patřil do havlovského světa, ať byl Václav kulisákem, úspěšným dramatikem, vězněm nebo hlavou státu," dodala instituce.
Zlínský rodák Hraběta se nejvíce proslavil jako člen souboru Divadla Járy Cimrmana, ale s kumštem začínal jinde. Vyučil se elektromechanikem, živil se jako řidič nebo opravář motorů. Mezi umělce se dostal v 60. letech minulého století, kdy pracoval jako osvětlovač v Divadle Na zábradlí. Seznámil se zde i s Václavem Havlem.
I u Cimrmanů začínal v roli osvětlovače, ale brzy se začal objevovat na jevišti. Konkrétně převzal role Oldřicha Ungera, který emigroval. Poprvé si zahrál Krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
Hraběta se uplatnil také ve filmu a televizi, především v epizodních rolích. Příležitostně působil jako asistent režie u Ladislava Smoljaka, Jiřího Menzela nebo Václava Vorlíčka.
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů
před 1 hodinou
Turecko šikanuje Kypr. Organizátor COP31 zablokoval zemi šéfující Radě EU
před 2 hodinami
Na Ukrajině bylo zabito půl milionu ruských vojáků, tvrdí britská rozvědka
před 3 hodinami
Během nechvalně známé debaty v roce 2024 jsem měla strach, že má mrtvici, přiznala Bidenova manželka
před 3 hodinami
Dopadla jako Rakušan. Urbanovou zatím nezvolili do vedení Sněmovny
před 4 hodinami
Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump
před 6 hodinami
Počasí do konce týdne: Mohou se objevit i bouřky
včera
Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis
včera
Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU
včera
Vyzbrojte zaměstnance, protivzdušnou obranu si zaplaťte. Rusko vyzvalo banky, aby se o bezpečnost staraly samy
včera
Extrémní počasí spaluje Evropu. Brutální připomínka klimatické krize, varuje OSN
včera
Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován
včera
Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO
včera
NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci
včera
Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty
včera
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán
včera
EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce
včera
Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala
včera
Rekordní výhra Čecha v Eurojackpotu. Činí téměř tři miliardy korun
včera
Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel
Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily.
Zdroj: Jan Hrabě