Dopadla jako Rakušan. Urbanovou zatím nezvolili do vedení Sněmovny

Starostové a nezávislí nepochodili ani s druhým kandidátem na poslední volné místo ve vedení Poslanecké sněmovny. Po předsedovi hnutí Vítu Rakušanovi neuspěla ani poslankyně Barbora Urbanová.
Hlasování se zúčastnilo 168 poslanců, z nichž jen 70 dalo Urbanové hlas, informoval web novinky.cz. Ke zvolení místopředsedkyní dolní komory parlamentu potřebovala podporu 85 kolegů. Politička postoupila do dalšího kola volby, které proběhne v následujících dnech.
"Výsledek volby je takový, jaký je, nemá smysl se nad tím nějak pozastavovat. Budu nadále dělat svoji práci tak, jak dosud, s důrazem na pohled do budoucna a věřím, že vládní koalice dodrží dohody. A děkuju za hlas všem, kteří dali hlas principům a vizi moderní sněmovny," napsala Urbanová na sociální síti X.
Původním kandidátem Starostů byl předseda hnutí Vít Rakušan, který se naposledy pokusil uspět před několika týdny. Tehdy v tajné volbě získal jen 73 hlasů. Ke zvolení jich potřeboval nejméně dalších čtrnáct. Šéf jedné z opozičních stran následně oznámil, že do vedení Poslanecké sněmovny kandidoval naposledy.
Předsedou Poslanecké sněmovny je od 5. listopadu šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Ve stejný den byl prvním místopředsedou zvolen Patrik Nacher (ANO). Řadovými místopředsedy jsou poslanci Jiří Barták (AUTO) a Jan Skopeček (ODS). Posledně jmenovaný je nadále jediným zástupcem opozice ve vedení dolní komory parlamentu.
Související
Rakušan to definitivně vzdal. Místopředsedkyní Sněmovny se má stát Urbanová
ANKETA: Zákaz srpu a kladiva? Vládní politici ho vítají jako obranu demokracie, opozice varuje před cenzurou
Barbora Urbanová , Starostové a nezávislí (STAN) , Poslanecká sněmovna
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů
před 1 hodinou
Turecko šikanuje Kypr. Organizátor COP31 zablokoval zemi šéfující Radě EU
před 2 hodinami
Na Ukrajině bylo zabito půl milionu ruských vojáků, tvrdí britská rozvědka
před 3 hodinami
Během nechvalně známé debaty v roce 2024 jsem měla strach, že má mrtvici, přiznala Bidenova manželka
před 3 hodinami
Dopadla jako Rakušan. Urbanovou zatím nezvolili do vedení Sněmovny
před 4 hodinami
Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump
před 6 hodinami
Počasí do konce týdne: Mohou se objevit i bouřky
včera
Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis
včera
Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU
včera
Vyzbrojte zaměstnance, protivzdušnou obranu si zaplaťte. Rusko vyzvalo banky, aby se o bezpečnost staraly samy
včera
Extrémní počasí spaluje Evropu. Brutální připomínka klimatické krize, varuje OSN
včera
Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován
včera
Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO
včera
NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci
včera
Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty
včera
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán
včera
EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce
včera
Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala
včera
Rekordní výhra Čecha v Eurojackpotu. Činí téměř tři miliardy korun
včera
Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel
Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily.
Zdroj: Jan Hrabě