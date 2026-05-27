Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaslal naléhavý dopis americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států, ve kterém žádá o okamžité dodávky střel typu PAC-3 pro obranné systémy Patriot. Tato nejnovější žádost přichází bezprostředně po ničivých ruských raketových útocích z uplynulého víkendu, které zasáhly Kyjev. Nálety si vyžádaly několik lidských životů a více než devadesát zraněných, přičemž Moskva otevřeně hrozí další vlnou bombardování ukrajinského hlavního města.
Zelenskyj v dopise popsal situaci jako nesmírně bolestivou a zdůraznil, že pro zemi bojující o své přežití neexistuje těžší pohled než na prázdné baterie systému Patriot bez naložených raket. Střely americké výroby PAC-3 jsou v současnosti pro Ukrajinu nejúčinnější a v podstatě jedinou spolehlivou obranou proti ruským balistickým raketám. Tyto zbraně přitom ukrajinský prezident označil za poslední zásadní výhodu, kterou má Vladimir Putin na bojišti k dispozici.
Zajištění nových dodávek z USA je však v současné době komplikované. Druhá Trumpova administrativa otálí s poskytnutím další vojenské pomoci a ukrajinské zásoby se kvůli tomu kriticky tenčí. Situaci navíc výrazně zhoršuje paralelně probíhající americko-izraelská válka v Íránu. Tento konflikt na Blízkém východě dramaticky zvýšil celosvětovou poptávku po interceptorech PAC-3, které tamní americkí spojenci spotřebovávají v obrovských počtech.
Ukrajinský lídr ve svém textu vysokou poptávku v jiných částech světa otevřeně uznal. Zároveň se v dopise přiklonil k dlouhodobému postoji Donalda Trumpa, podle něhož musí evropské státy převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. Zelenskyj nicméně nešetřil chválou na adresu amerických zbraňových systémů a stíhaček a vyjádřil hlubokou vděčnost za veškerou vojenskou techniku, kterou Spojené státy dosud na Ukrajinu poslaly.
Kreml mezitím stupňuje tlak a oficiálně varoval zahraniční diplomaty, že v úderech na Kyjev hodlá i nadále pokračovat. Kyjev se sice snaží vyvíjet své vlastní systémy balistické obrany, dokud je však nebude mít k dispozici, plně závisí na západní pomoci. Podle Zelenského jsou rakety Patriot schopné ruské hrozby efektivně likvidovat, Spojené státy však musí uvolnit potřebnou munici, kterou mají k dispozici.
