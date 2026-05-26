Neuvěřitelným případem se zabývá jihočeská policie. Pátrá po podvodníkovi, jenž připravil ženu z Táborska o desítky tisíc korun, protože dotyčná uvěřila, že si píše s opravdovým hollywoodským hercem Johnnym Deppem.
I když vám to může připadat úsměvné, tak se v Česku najdou lidé, kteří uvěří, že jim píše některá z hollywoodských hvězd. Případem takto poškozené ženy z Táborska se zabývají jihočeští policisté.
Dotyčnou kontaktoval údajný Johnny Depp. "Přesněji řečeno neznámý podvodník, který se vydával za Johnnyho Deppa. Měl vytvořený profil na facebooku a pak ženě napsal prostřednictvím soukromého chatu," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Podvodník nabídl ženě, že o ní napíše knihu. Také tvrdil, že přijede do Tábora a v kostýmu Jacka Sparrowa navštíví tamní nemocnici. "Následně ženu kontaktoval jeho manažer prostřednictvím emailu a požadoval po ní celkem čtyři platby - za fanouškovskou VIP kartu, za hotel, za služby a za návštěvu nemocnice," popsala mluvčí.
Podvedená historce uvěřila a postupně naposílala na pachatelem uvedené účty bezmála 50 tisíc korun. Když jí došlo, že se stala obětí podvodu, tak se obrátila na policii. Kriminalisté nyní pátrají po pachateli, jemuž hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Související
Policie řeší neuvěřitelný podvod. Žena uvěřila, že jí píše slavný zpěvák
Českem se šíří další vlna podvodných esemesek, upozornila policie
podvod , Policie ČR , Jihočeský kraj , Johnny Depp
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Policie řeší nevídaný podvod. Žena z Táborska uvěřila, že jí píše Depp
před 1 hodinou
Zemřel legendární jazzman Sonny Rollins. Dvakrát zahrál i v Česku
před 3 hodinami
Praktici budou předepisovat více léků. Novinka začne platit od července
před 3 hodinami
Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy
před 4 hodinami
Zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr
před 4 hodinami
Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU
před 5 hodinami
Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie
před 6 hodinami
Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta
před 7 hodinami
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
před 7 hodinami
Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie
před 8 hodinami
Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení
před 9 hodinami
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
před 10 hodinami
Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio
před 11 hodinami
Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou
před 11 hodinami
CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO
před 12 hodinami
Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci
před 13 hodinami
Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO
před 14 hodinami
USA opět zaútočily na Írán
před 15 hodinami
Výhled počasí až do prvních dní astronomického léta. Meteorologové řekli, jak bude
včera
Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize
Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky.
Zdroj: Jan Hrabě