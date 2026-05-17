Policie řeší neuvěřitelný podvod. Žena uvěřila, že jí píše slavný zpěvák

Jan Hrabě

17. května 2026 19:49

Policie ČR

Podvodů, kdy se internetoví zločinci vydávají za slavné osobnosti, přibývá. Tentokrát je obětí žena, který uvěřila, že si píše s opravdovým Pavolem Haberou. Přišla zároveň o desítky tisíc korun. Případem se zabývá policie. 

Habera, který je jedním z mála zpěváků, jimž se ve Slavíkovi podařilo porazit Karla Gotta, tvoří dlouhá léta hvězdný pár s českou modelkou Danielou Peštovou. Najdou se ale zjevně lidé, kteří tuto informaci o dobře známé veřejné osobnosti nevědí, případně ji ignorují. Jinak si případ kriminalistů z Vysočiny nejde vysvětlit.

Příběh se začal psát předloni v létě. Žena z Třebíčska si začala psát s osobou, která se za Haberu vydávala. Úspěšně, protože dotyčná uvěřila, že jde skutečně o slavného Slováka. S podvodníkem na dálku navázala milenecký vztah. "A to i přesto, že se nikdy nepotkali," zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková podle Deníku. 

Dvojice si vypisovala. Muž následně začal naléhat na osobní setkání, přičemž požadoval peníze na cestu a ubytování. Žena začala posílat peníze na nejrůznější účty. Například byla informována o tom, že si frontman kapely Team měl objednat vozidlo značky Tesla. Ona měla vybrat model, jenže zároveň bylo nutné koupit kartu na nabíjení za 600 eur. 

Podvedené v tu chvíli došlo, že tady něco nesedí. Platby stornovala a zavolala do banky, kde jí řekli, že se stala obětí podvodníka. "Ženě tak do současné doby vznikla škoda 1800 Euro, což představuje částku téměř 44 000 korun," dodala mluvčí. 

Policie zasahovala v Chomutově. Muž se zbraní se procházel po městě

