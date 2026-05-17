Podvodů, kdy se internetoví zločinci vydávají za slavné osobnosti, přibývá. Tentokrát je obětí žena, který uvěřila, že si píše s opravdovým Pavolem Haberou. Přišla zároveň o desítky tisíc korun. Případem se zabývá policie.
Habera, který je jedním z mála zpěváků, jimž se ve Slavíkovi podařilo porazit Karla Gotta, tvoří dlouhá léta hvězdný pár s českou modelkou Danielou Peštovou. Najdou se ale zjevně lidé, kteří tuto informaci o dobře známé veřejné osobnosti nevědí, případně ji ignorují. Jinak si případ kriminalistů z Vysočiny nejde vysvětlit.
Příběh se začal psát předloni v létě. Žena z Třebíčska si začala psát s osobou, která se za Haberu vydávala. Úspěšně, protože dotyčná uvěřila, že jde skutečně o slavného Slováka. S podvodníkem na dálku navázala milenecký vztah. "A to i přesto, že se nikdy nepotkali," zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková podle Deníku.
Dvojice si vypisovala. Muž následně začal naléhat na osobní setkání, přičemž požadoval peníze na cestu a ubytování. Žena začala posílat peníze na nejrůznější účty. Například byla informována o tom, že si frontman kapely Team měl objednat vozidlo značky Tesla. Ona měla vybrat model, jenže zároveň bylo nutné koupit kartu na nabíjení za 600 eur.
Podvedené v tu chvíli došlo, že tady něco nesedí. Platby stornovala a zavolala do banky, kde jí řekli, že se stala obětí podvodníka. "Ženě tak do současné doby vznikla škoda 1800 Euro, což představuje částku téměř 44 000 korun," dodala mluvčí.
Související
Českem se šíří další vlna podvodných esemesek, upozornila policie
Statisícové škody, případů přibývá. Policie varovala před zločiny na internetu
podvod , krimi , Policie ČR , Kraj Vysočina
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí
Aktualizováno před 1 hodinou
WHO reaguje na epidemii eboly v Africe. Z DR Kongo se rozšířila do Ugandy
před 2 hodinami
Policie řeší neuvěřitelný podvod. Žena uvěřila, že jí píše slavný zpěvák
před 3 hodinami
Moravec spustí nový projekt. Natáčet se má na Výstavišti
před 3 hodinami
Zelenskyj se jménem Ukrajiny hrdě přihlásil k nočnímu útoku na Moskvu
před 4 hodinami
Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli
před 5 hodinami
První Čech zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest před 35 lety
před 5 hodinami
Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy
před 6 hodinami
Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii
před 7 hodinami
Ledoví muži a poslední záchvěv zimy. Na horách opět bylo až 10 centimetrů sněhu
před 8 hodinami
Doporučení, připomínky i výtky. Klempíř se zákonem o ČT na řadě míst narazil
před 9 hodinami
Hantavirus se potvrdil u dalšího člověka z paluby MV Hondius
před 10 hodinami
Experti úspěšně zachránili lebku svaté Zdislavy, oznámila policie
před 11 hodinami
Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže
před 12 hodinami
Ukrajinci v noci útočili na Moskvu. Zemřeli nejméně tři lidé
před 13 hodinami
Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby
před 13 hodinami
Policie zasahovala v Chomutově. Muž se zbraní se procházel po městě
před 15 hodinami
Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení
včera
Poslední sbohem pro Oskara Petra. Rozloučit se přišli slavní hudebníci
Hudebníci se v tomto týdnu rozloučili s geniálním hitmakerem Oskarem Petrem, autorem slavných písniček z repertoáru Lucie, Davida Kollera či Anety Langerové. Petr zemřel na konci dubna, bylo mu 73 let.
Zdroj: Lucie Podzimková