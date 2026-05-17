Ukrajinci v noci útočili na Moskvu. Zemřeli nejméně tři lidé

Lucie Podzimková

17. května 2026 9:56

Rusko, Moskva
Rusko, Moskva Foto: Pixabay

Rusko se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého ukrajinského dronového útoku. Tři lidé přišli o život, více než 15 osob utrpělo zranění. Bezpilotní stroje cílily také na klíčové infrastrukturní stavby. 

Ruské ministerstvo sice uvedlo, že protivzdušná obrana odrazila masivní útok ukrajinských dronů na Moskvu a její okolí, ale státní agentura TASS informuje o několika obětech a zraněných. Tři lidé zemřeli a dalších pět utrpělo zranění v Moskevské oblasti, více než 12 zraněných pak hlásí samotné hlavní město. 

V ruské metropoli byly poškozeny tři rezidenční budovy. Podle starosty Sergeje Sobjanina se za 24 hodin podařilo zneškodnit přes 120 dronů, které mířily do Moskvy. Mezi zraněnými jsou dělníci, kteří pracovali u vstupu do moskevské rafinérie. Její provoz údajně pokračuje bez jakýchkoliv omezení. 

Dva lidé podle ruských úřadů zemřeli ve vesnici Pogorelki, když bezpilotní stroj zasáhl rozestavěný dům. Žena přišla o život ve městě Chimki, kde má být další člověk uvězněný pod troskami zasažené budovy. 

Válka na Ukrajině trvá už déle než čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země. Americký prezident Donald Trump po návratu do Bílého domu zintenzivnil úsilí o diplomatické řešení konfliktu, zatím však neúspěšně. 

před 3 hodinami

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Související

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.
Ukrajinská armáda

Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat

Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Rusko Armáda Ukrajina Moskva

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Eurovision Song Contest (Photo by: Thomas Hanses)

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Aktualizováno včera

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

včera

včera

Dálnice, ilustrační fotografie.

Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

včera

včera

včera

Slovenští fanoušci, ilustrační fotografie.

Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

včera

včera

včera

včera

Raúl Castro

Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

včera

Lukáš Dostál během oslav po výhře na MS 2024.

Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

včera

včera

Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc

V Česku od sobotního rána platí výstraha před vydatným deštěm, kterou meteorologové vydali už v pátek. Nejvýraznější srážky se očekávají v Beskydech, na Jablunkovsku a Vsetínsku, upozornili odborníci dnes na sociální síti X.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy