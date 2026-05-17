Ukrajinci v noci útočili na Moskvu. Zemřeli nejméně tři lidé

Rusko se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého ukrajinského dronového útoku. Tři lidé přišli o život, více než 15 osob utrpělo zranění. Bezpilotní stroje cílily také na klíčové infrastrukturní stavby.
Ruské ministerstvo sice uvedlo, že protivzdušná obrana odrazila masivní útok ukrajinských dronů na Moskvu a její okolí, ale státní agentura TASS informuje o několika obětech a zraněných. Tři lidé zemřeli a dalších pět utrpělo zranění v Moskevské oblasti, více než 12 zraněných pak hlásí samotné hlavní město.
V ruské metropoli byly poškozeny tři rezidenční budovy. Podle starosty Sergeje Sobjanina se za 24 hodin podařilo zneškodnit přes 120 dronů, které mířily do Moskvy. Mezi zraněnými jsou dělníci, kteří pracovali u vstupu do moskevské rafinérie. Její provoz údajně pokračuje bez jakýchkoliv omezení.
Dva lidé podle ruských úřadů zemřeli ve vesnici Pogorelki, když bezpilotní stroj zasáhl rozestavěný dům. Žena přišla o život ve městě Chimki, kde má být další člověk uvězněný pod troskami zasažené budovy.
Válka na Ukrajině trvá už déle než čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země. Americký prezident Donald Trump po návratu do Bílého domu zintenzivnil úsilí o diplomatické řešení konfliktu, zatím však neúspěšně.
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc

V Česku od sobotního rána platí výstraha před vydatným deštěm, kterou meteorologové vydali už v pátek. Nejvýraznější srážky se očekávají v Beskydech, na Jablunkovsku a Vsetínsku, upozornili odborníci dnes na sociální síti X.
