Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat

Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.
Tento pocit na frontě poprvé od srpna 2024 potvrzují i tvrdá data. Analýza Institutu pro studium války (ISW) ukazuje, že v uplynulém měsíci Ukrajina osvobodila více území, než kolik Rusko dokázalo obsadit. Ačkoliv Rusko stále kontroluje přibližně 20 % ukrajinského území, čistá ztráta rozlohy pod kontrolou Moskvy je pro Kreml silnou ranou, zejména pro narativ o nevyhnutelném ruském vítězství.
Prezident Vladimir Putin dlouhodobě stavěl svou vyjednávací taktiku na tvrzení, že ruský postup je nezastavitelný a že Západ by měl přestat Ukrajinu podporovat, protože odpor je marný. Současný vývoj však v tomto příběhu dělá povážlivé trhliny. Jak uvádí Christina Harward z ISW, schopnost Ukrajiny brát si území zpět přímo vyvrací ruskou kognitivní válku zaměřenou na podlomení západní vůle.
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov označil poslední měsíce za rekordní. Podle jeho slov bylo jen v březnu a dubnu eliminováno na 70 tisíc ruských vojáků. Západní zpravodajské služby tyto vysoké počty potvrzují a odhadují ruské ztráty na 30 až 35 tisíc mužů měsíčně. Takto vysoká míra opotřebení znamená, že Rusku začínají chybět síly pro rozsáhlé ofenzivní operace.
Klíčovým faktorem ukrajinského úspěchu je drtivá převaha v oblasti bezpilotních letounů. Ukrajina v poslední době změnila strategii a vedle útoků na linii dotyku se zaměřila na údery dronů středního doletu. Tyto stroje systematicky ničí ruskou logistiku, sklady paliva, velitelská stanoviště a systémy protivzdušné obrany v hloubce desítek kilometrů za frontou.
Díky koordinaci pěchoty a neustálé přítomnosti dronů se ukrajinským silám podařilo v sektoru Záporoží znovu ovládnout oblasti, které Rusko dobylo před několika měsíci. Frontová linie je nyní natolik nasycená drony, že jakýkoliv pohyb techniky či větších skupin vojsk je téměř nemožný. Tato patová situace však více škodí Rusku, které potřebuje postupovat, aby udrželo iluzi vítězství.
Ruští vojáci se nyní často uchylují k taktice infiltrace do území nikoho, kde se snaží vztyčit vlajku, aby mohli svým velitelům nahlásit úspěch. V realitě však tyto pozice neudrží. Tento fenomén je patrný i u strategického uzlu Pokrovsk. Poté, co jej Rusko po dvou letech bojů v prosinci dobylo, se jeho postup zcela zastavil a jednotky uvízly na místě bez možnosti dalšího průlomu.
Úspěchy Kyjeva se neomezují pouze na frontu. Ukrajinské údery na ruskou energetickou infrastrukturu a ropné závody hluboko v ruském vnitrozemí omezují zisky Moskvy z prodeje surovin. Zároveň tyto útoky přinášejí realitu války přímo k ruským občanům. Pro ukrajinské vojáky je to sice zadostiučinění, ale vykoupené obavami o vlastní rodiny, které čelí masivním ruským odvetám.
Civilní oběti na Ukrajině v roce 2026 dosahují tragických čísel. Jen za posledních 24 hodin vypustilo Rusko přes 1 400 dronů a desítky raket. Přesto se zdá, že ruská válečná mašinérie začíná zadrhávat i zevnitř. Rozhodnutí Moskvy zablokovat aplikaci Telegram, kterou vojáci běžně používají ke komunikaci, vyvolalo vlnu kritiky i u nejvěrnějších ruských blogerů.
Celkový lidský účet války je děsivý. Odhady ruských ztrát se po čtyřech letech bojů vyšplhaly na 352 tisíc padlých. Ukrajinské ztráty se odhadují na 100 až 150 tisíc životů. Přestože ani jedna strana oficiální čísla nezveřejňuje, nezávislá média a mezinárodní experti se na těchto řádech shodují. Pro Rusko se válka stává čím dál nepopulárnější, zatímco ukrajinská morálka díky taktickým úspěchům opět roste.
I přes nynější optimismus zůstávají ukrajinští velitelé obezřetní. Rozkvétající jarní vegetace může snížit viditelnost pro operátory dronů a poskytnout ruským jednotkám více úkrytů. Historie konfliktu ukazuje, že po každém úspěchu přišly nové výzvy. V tuto chvíli sice podle CNN nelze říci, že Ukrajina válku vyhrála, ale je zcela zřejmé, že Rusko ji přestává zvládat.
Související
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
před 1 hodinou
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
před 2 hodinami
Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu
před 3 hodinami
Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky
před 3 hodinami
Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud
před 4 hodinami
Trump jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět
před 5 hodinami
Lotyšská premiérka po incidentu s ukrajinskými drony rezignovala
před 6 hodinami
Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili
před 7 hodinami
Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely
před 7 hodinami
Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa
před 9 hodinami
Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat
včera
Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití
včera
EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+
včera
Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany
včera
Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat
včera
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
včera
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
včera
Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů
včera
Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty
včera
Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá
Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.
Zdroj: Libor Novák