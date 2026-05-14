Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud

Německý soud se v ostře sledovaném sporu postavil na stranu spotřebitelů a rozhodl, že výrobce čokolád Milka porušil zákon o hospodářské soutěži. Předmětem žaloby, kterou podala agentura na ochranu spotřebitelů, byla takzvaná „smrskflace“ (shrinkflation). Výrobce Mondelez International totiž u mnoha druhů svých čokolád snížil hmotnost ze 100 gramů na 90 gramů, aniž by adekvátně změnil vzhled obalu.
Regionální soud v Brémách ve svém rozsudku uvedl, že tabulky o hmotnosti 90 gramů nesmějí být prodávány ve stejném balení, pokud byla v předchozích čtyřech měsících nabízena jejich stogramová verze. Podle soudců takový postup uvádí zákazníky v omyl, protože rozdíl v gramáži není na první pohled patrný. Rozsudek zatím není pravomocný a společnost Mondelez se proti němu může odvolat.
Přestože jde o významné rozhodnutí, pro čokolády aktuálně ležící na pultech obchodů nemá okamžité praktické dopady. Mluvčí soudu vysvětlil, že čtyřměsíční přechodné období od změny obalů již vypršelo. Výrobce tedy nemá povinnost stahovat nebo upravovat produkty, které jsou již v prodeji. Rozhodnutí má však zásadní význam pro budoucí případy a nastavuje jasnější pravidla pro transparentní komunikaci změn velikosti výrobků.
Během slyšení před třemi týdny soudce označil tento postup za formu klamavého balení. Zdůraznil, že běžný spotřebitel není schopen rozdíl poznat, protože design zůstal téměř identický. Ochránci spotřebitelů z Hamburku u soudu argumentovali tím, že nová tabulka je pouze o jeden milimetr tenčí, což je pro kupujícího v obchodě prakticky nezjistitelné.
Společnost Mondelez, která má své německé ústředí právě v Brémách, kritiku odmítla. Podle vyjádření firmy je přesná hmotnost jasně uvedena jak na přední, tak na zadní straně obalu. Po vynesení rozsudku výrobce uvedl, že rozhodnutí bere vážně a nyní podrobně zkoumá jeho odůvodnění. Zároveň deklaroval snahu o transparentní a odpovědnou komunikaci se svými zákazníky.
Fenomén shrinkflace, kdy výrobci zmenšují objem či váhu produktů při zachování původní ceny i vzhledu, je v poslední době pod drobnohledem úřadů v celé Evropě. Případ Milky, jedné z nejznámějších značek čokolády, by mohl sloužit jako precedens pro další potravinářské firmy. Soudní verdikt jasně říká, že pouhé uvedení gramáže drobným písmem na obalu nemusí být dostatečnou ochranou před obviněním z klamání spotřebitele.
Ke stejnému kroku podle médií přitom Milka přistoupila i v Česku, není ale zdaleka jediná. Zmenšování balení a jeho prodej za stejnou, ne-li vyšší cenu, se stalo u potravinářských firem trendem poslední doby.
Zdroj: Libor Novák