Deštivé počasí úřaduje. Došlo i na bouřky, místy má občasně pršet až do neděle

V Česku opět úřaduje deštivé počasí. V noci se místy vyskytly bouřky, napršelo až 15 milimetrů srážek. Na Moravě a ve Slezsku se srážek teprve dočkají. Do neděle může na některých místech spadnout kolem 20 milimetrů srážek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Zejména na jihozápadě Čech se v noci na středu objevily bouřky. Podle radarových odhadů při nich napršelo kolem 15 mm srážek, informoval hydrometeorologický ústav. Z meteorologických stanic zaznamenala nejvyšší úhrn Černá v Pošumaví, kde spadlo 14,5 mm.
Ve středu ráno postupovalo pásmo deště přes východní polovinu Čech dále k východu. "Na Moravě a ve Slezsku teprve pršet začne a na severu a severovýchodě očekáváme během dneška místy kolem 20 mm srážek," upozornili meteorologové.
Podle předpovědi občas zaprší i v následujících dnech. Nejvíce srážek se očekává na severu a severovýchodě republiky, kde se můžou srážkové úhrny za tři dny do nedělního rána přiblížit 20 milimetrům.
Meteorologové již v úterý konstatovali, že v následujících dnech bude počasí v Česku rozkolísané. "Středa bude chladnější a deštivá, čtvrtek teplejší a slunečnější a pátek opět chladnější a deštivější," uvedli na síti X.
Dnes bude nejtepleji ve Slezsku a na západě Čech, kde odpolední teploty dosáhnou 20 stupňů. Na většině území se očekává občasný déšť nebo přeháňky. Ve čtvrtek má být polojasno, ale postupem času bude přibývat oblačnosti. Maximální teploty vyšplhají na 26 °C. Páteční maxima se opět zastaví na dvacítce. Na většině území se přepokládají deštivé přeháňky.
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Zdroj: Libor Novák