Britská monarchie čelí nařčením z ochrany Andrewa. Ozvala se Epsteinova oběť

Buckinghamský palác je v úzkých. Podle zjištění novinářů již před šesti lety obdržel emaily, které mají dokazovat, že bývalý princ Andrew sdílel tajné vládní informace s nepovolanými osobami. Odhalení vyvolalo reakce, včetně vyjádření jedné z obětí finančníka Jeffreyho Epsteina.
Jedna z Epsteinových obětí Jess Michaelsová nařkla Buckinghamský palác z toho, že chránil Andrewa. "Palác před šesti lety věděl, že Andrew není jenom problém, ale že může čelit policejnímu vyšetřování. A seděli na tom," řekla deníku The Telegraph.
Někdejší tanečnice, kterou Epstein napadl v roce 1991, když jí bylo 22 let, se domnívá, že mocní se tak zkrátka chovají. "Tohle instituce dělají. Chrání mocné muže a nechávají lidi, kterým ublížili, aby si to nesli sami," dodala.
Podle britské veřejnoprávní stanice BBC se v roce 2020 dostal do paláce archiv přibližně 30 tisíc mailů, které obsahují informace o kontroverzních činech bývalého prince. Zprávy údajně pocházejí od osobního byznysového kontaktu mladšího bratra krále Karla III.
Buckinghamský palác byl novináři dotázán na to, co se s emaily stalo. Přišla však pouze formální odpověď. "Protože probíhá policejní vyšetřování ohledně pana Mountbatten-Windsora, tak není možné poskytnout jakékoliv komentáře k této věci," reagovala monarchie.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
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princ Andrew (syn královny Alžběty) , královská rodina (gbr) , Jeffrey Epstein , Velká Británie
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Zdroj: Libor Novák