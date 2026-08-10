Počasí láme jeden rekord za druhým. Historicky nejvyšší teploty hlásí oceány i celá Evropa

Světové oceány a moře zaznamenaly v červenci historicky nejvyšší teploty pro toto období, když překonaly předchozí rekord z roku 2023. Informovala o tom evropská monitorovací služba Copernicus s tím, že extrémní teploty postihly zejména Atlantický oceán a západní Středozemní moře.
Globální teploty ovzduší v červenci 2026 byly sice o necelou setinu stupně nižší než během července 2024, přesto vědci hodnotí tento měsíc jako druhý nejteplejší v historii měření. Mimopolární oceány přitom čelily silným mořským vlnám veder, které ohrožují vodní ekosystémy.
Západní Evropa má za sebou nejteplejší období od června do července v historii, přičemž průměrné teploty byly o takřka 2,8 stupně Celsia vyšší než dlouhodobý průměr. Trvající horka zasáhla i střední Evropu, kde v některých zemích včetně Rakouska či Slovenska padly národní teplotní rekordy.
Vysoké teploty a nedostatek srážek vytvořily nebezpečný začarovaný kruh, kdy vysychající půda ztratila přirozenou schopnost chlazení. To podle odborníků ještě více zesílilo intenzitu veder a prohloubilo plošné sucho v regionech, jako je Francie, Španělsko, Německo či Británie.
Nedostatek vody a nízké průtoky řek těžce dopadly na energetický sektor a průmysl v celé Evropě. Nedostatek chladicí vody přinutil úřady k odstavení dvou uhelných elektráren v Polsku a poprvé v historii také jediné jaderné elektrárny v Maďarsku.
Dlouhotrvající sucho představuje obrovskou hrozbu pro evropské hospodářství, přičemž jen červnová vedra stála pěstitele obilí miliardy eur na zničené úrodě. Ekonomové navíc varují, že konvenční metody výpočtu škod často podceňují dlouhodobé dopady přetrvávajících such na průmysl a stavebnictví v dalších letech.
Extrémní počasí rovněž vytvořilo ideální podmínky pro ničivé lesní požáry, které od začátku roku spálily v Evropské unii zhruba půl milionu hektarů půdy. Hustý kouř z hořící vegetace navíc výrazně zhoršuje kvalitu ovzduší v zasažených regionech.
Vědci a lesničtí experti upozorňují, že klimatická změna vytváří živnou půdu pro vznik rozsáhlých mega-požárů. Zvládnutí tohoto problému podle odborníků vyžaduje zásadní změny v plánování krajiny a lepší management vegetace.
Odborníci současně varují před podceňováním dlouhodobých dopadů klimatických změn na vodní zdroje a infrastrukturu. Opatření, která dnes lidé vnímají jako extrémní, se totiž mohou v budoucnu stát pouhým standardem.
Související
Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko
Slovensko hlásí nový teplotní rekord. Takovou noc ještě nezažilo
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Kanaďanům dochází trpělivost. Pochybují o kapacitách hasičů, požáry začínají hasit sami
před 1 hodinou
Ukrajinské drony zaútočily v Tatarstánu. Nálet prý trval hodiny
před 1 hodinou
Dostupná ložiska mizí. Severní moře se stává rájem robotů a dronů
před 2 hodinami
Čína kvůli mohutnému tajfunu evakuovala milion lidí
před 2 hodinami
Zemřel legendární spisovatel Vladimír Páral
před 3 hodinami
Tragédie v Praze. Při zkoušce prasklo potrubí, jeden člověk zemřel
před 3 hodinami
Ekonomické škody ani nespokojenost Rusů k zastavení bojů nestačí. Putin stál věří, že zvítězí
před 3 hodinami
Počasí aktuálně: Meteorologové varují před vedry a požáry na dalších místech
před 4 hodinami
Počasí láme jeden rekord za druhým. Historicky nejvyšší teploty hlásí oceány i celá Evropa
před 4 hodinami
Patová situace: Írán s USA mluvit nechce, trvá a podmínkách, na které Trump nepřistoupí
před 5 hodinami
Ztratí klíčového spojence? Netanjahu riskuje otevřený konflikt s Trumpem
před 6 hodinami
Teherán předložil seznam podmínek pro otevření Hormuzského průlivu. Ceny ropy rostou
před 7 hodinami
Netanjahu: Izrael odmítl Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy
před 8 hodinami
Předpověď počasí na nový týden. Orámují ho tropy
včera
Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou
včera
Vedra a sucho dál sužují zemi. Stát se snaží pomoci se zadržováním vody v krajině
včera
Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady
včera
Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte
včera
EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce
Evropská komise potvrdila, že ví o možných nesrovnalostech u projektů digitalizace financovaných ze slovenského plánu obnovy. Slovensko bude muset u závěrečné deváté žádosti o platbu prokázat, že sporné investice splnily stanovené cíle, přičemž Brusel zohlední i výsledky auditů. Pokud se potvrdí podvod, korupce nebo střet zájmů, které slovenské úřady nenapraví, může Komise krátit evropskou podporu a požadovat vrácení peněz.
Zdroj: Lucie Podzimková