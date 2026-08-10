Počasí láme jeden rekord za druhým. Historicky nejvyšší teploty hlásí oceány i celá Evropa

Libor Novák

10. srpna 2026 11:30

Teplotní rekord, ilustrační foto
Teplotní rekord, ilustrační foto Foto: Pixabay

Světové oceány a moře zaznamenaly v červenci historicky nejvyšší teploty pro toto období, když překonaly předchozí rekord z roku 2023. Informovala o tom evropská monitorovací služba Copernicus s tím, že extrémní teploty postihly zejména Atlantický oceán a západní Středozemní moře.

Globální teploty ovzduší v červenci 2026 byly sice o necelou setinu stupně nižší než během července 2024, přesto vědci hodnotí tento měsíc jako druhý nejteplejší v historii měření. Mimopolární oceány přitom čelily silným mořským vlnám veder, které ohrožují vodní ekosystémy.

Západní Evropa má za sebou nejteplejší období od června do července v historii, přičemž průměrné teploty byly o takřka 2,8 stupně Celsia vyšší než dlouhodobý průměr. Trvající horka zasáhla i střední Evropu, kde v některých zemích včetně Rakouska či Slovenska padly národní teplotní rekordy.

Vysoké teploty a nedostatek srážek vytvořily nebezpečný začarovaný kruh, kdy vysychající půda ztratila přirozenou schopnost chlazení. To podle odborníků ještě více zesílilo intenzitu veder a prohloubilo plošné sucho v regionech, jako je Francie, Španělsko, Německo či Británie.

Nedostatek vody a nízké průtoky řek těžce dopadly na energetický sektor a průmysl v celé Evropě. Nedostatek chladicí vody přinutil úřady k odstavení dvou uhelných elektráren v Polsku a poprvé v historii také jediné jaderné elektrárny v Maďarsku.

Dlouhotrvající sucho představuje obrovskou hrozbu pro evropské hospodářství, přičemž jen červnová vedra stála pěstitele obilí miliardy eur na zničené úrodě. Ekonomové navíc varují, že konvenční metody výpočtu škod často podceňují dlouhodobé dopady přetrvávajících such na průmysl a stavebnictví v dalších letech.

Extrémní počasí rovněž vytvořilo ideální podmínky pro ničivé lesní požáry, které od začátku roku spálily v Evropské unii zhruba půl milionu hektarů půdy. Hustý kouř z hořící vegetace navíc výrazně zhoršuje kvalitu ovzduší v zasažených regionech.

Vědci a lesničtí experti upozorňují, že klimatická změna vytváří živnou půdu pro vznik rozsáhlých mega-požárů. Zvládnutí tohoto problému podle odborníků vyžaduje zásadní změny v plánování krajiny a lepší management vegetace.

Odborníci současně varují před podceňováním dlouhodobých dopadů klimatických změn na vodní zdroje a infrastrukturu. Opatření, která dnes lidé vnímají jako extrémní, se totiž mohou v budoucnu stát pouhým standardem.

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Zdroj: Lucie Podzimková

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