Slovensko hlásí nový teplotní rekord. Takovou noc ještě nezažilo

S vedry se v současnosti nepotýká jen Česko, ale celý region střední Evropy. Nový teplotní rekord hlásí i sousední Slovensko, kde v noci na úterý na jednom místě neklesla teplota pod 27,5 stupně Celsia. Informoval o tom slovenský web Pravda.
Na Záhorí, konkrétně na stanici v obci Plavecký Peter, v noci neklesla teplota pod 27,5 °C, jde o nejvyšší minimální noční teplotu na území Slovenska v historii. Dosavadní rekord držely Piešťany, kde na konci července 2013 neklesla teplota pod 27,3 °C.
Slovenští meteorologové upozornili, že rekordu bylo dosaženo navzdory tomu, že začátkem srpna už jsou noci delší než na vrcholu léta. Výraznějšímu ochlazení zabránila mimořádně teplá vzduchová hmota v kombinaci se slabým větrem.
V Česku v pondělí padl historický teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. V jihomoravské Strážnici byla krátce před 15. hodinou naměřena nejvyšší teplota 39,9 °C. Bylo tak o dvě desetiny stupně tepleji než 8. srpna 2013 v Brodu nad Dyjí a 28. června 2026 v Třebíči.
Dnes se nejspíš rekord opět posune. "Zítra na Moravě s velkou pravděpodobností naměříme prvních 40 °C v historii měření v této oblasti," uvedli meteorologové v pondělí večer na sociální síti. Překonání hranice očekávají pracovníci z regionální pobočky ČHMÚ v Brně.
Během tropické vlny na konci letošního června padl absolutní český teplotní rekord. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě