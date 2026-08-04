Musíme posílit hranice Evropské unie, napsala von der Leyenová do Madridu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala členské státy Evropské unie ke společným krokům poté, co desetitisíce migrantů v minulém týdnu pronikly z Maroka do španělské exklávy Ceuta.
Španělsko momentálně odhaduje, že přes 69 tisíc migrantů se již vrátilo do Maroka. Předchozí odhady mluvily o 50 tisících osob. Invaze z minulého týdne si zároveň vyžádala i oběti. Španělské úřady evidují 72 mrtvých, dalších jedenáct lidí zemřelo na půdě afrického státu.
Von der Leyenová se podle BBC rozhodla napsat dopis španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi, v němž ho pochválila za rychlé řešení krize. "Z tohoto incidentu je zřejmé, že musíme udělat víc pro posílení našich hranic v kritických bodech," konstatovala zároveň předsedkyně Evropské komise. Už dnes ostatně budou jednat ministři vnitra členských zemí EU.
Například Itálie v reakci na invazi migrantů do Ceuty dočasně přerušila schengenskou smlouvu se Španělskem. Incident poznamenal i vztahy Madridu s dalšími členskými státy sedmadvacítky. Kriticky se ostatně vyjádřil i český premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov se ve Španělsku opakuje scénář z Německa za dob kancléřky Angely Merkelové.
"Když chtěla z politických důvodů získat voliče liberální, zeleno-liberální, a pozvala migranty do Německa," poznamenal ve facebookovém videu. Sánchez se podle českého protějška rozhodl dělat podobnou politiku. "Podle mého názoru by Španělsko mělo být okamžitě vyloučeno ze schengenského prostoru, okamžitě. Měla by být uzavřena hranice, Itálie už to udělala, i když s ním nehraničí," uvedl šéf hnutí ANO s tím, že jeho vláda prosazuje politiku nulové tolerance nelegální migrace.
"A kromě toho, co se děje v Ceutě a ve Španělsku, ročně do Evropy přichází ilegálně 800 tisíc ilegálních migrantů. To je samozřejmě obrovský problém Evropy, a vidíme, že integrace, jak si slibovali všichni, a sociální mír v Německu nenastal," dodal Babiš.
Sánchez reagoval slovy, že má vážné obavy ohledně některých evropských vlád, a připomněl, že Ceuta není součástí schengenského prostoru. Podle premiéra se některé země rozhodly zaútočit na Španělsko kvůli předsudkům či politickým bodům.
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Ursula von der Leyenová , EU (Evropská unie) , migrace , Španělsko , Pedro Sánchez , Maroko
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Babiš přirovnal Sáncheze k Merkelové. Španělsko by vyloučil ze Schengenu
Španělsko by po nájezdu migrantů z Maroka mělo být vyloučeno ze schengenského prostoru, míní premiér Andrej Babiš (ANO). Španělského protějška Pedra Sáncheze přirovnal k bývalé německé kancléřce Angele Merkelové a zdůraznil, že Česko nehodlá tolerovat nelegální migraci.
Zdroj: Jan Hrabě