Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness

České firmy mohou od srpna počítat s jednodušší, přehlednější a efektivnější podporou svého podnikání. Vzniká nová státní agentura CzechBusiness, která propojuje dosavadní kompetence agentur CzechTrade a CzechInvest. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.
"Česká ekonomika se mění a firmy dnes očekávají, že stát jim bude partnerem, který jim nabídne přehledný a efektivní systém podpory. Právě proto vzniká CzechBusiness. Nejde o prosté sloučení dvou agentur, smyslem je vytvořit nový způsob podpory, který bude pro české firmy, investory i startupy jednodušší, přehlednější a lépe propojený," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
CzechBusiness propojí dosavadní služby CzechTrade a CzechInvest do jednoho funkčního celku. Firmy získají jednodušší orientaci, propojenější služby a jednoho partnera, který je provede jednotlivými fázemi jejich rozvoje. Zároveň bude zachována kontinuita poskytovaných služeb, projektů i spolupráce s partnery.
"CzechBusiness propojuje dosavadní kompetence CzechTrade a CzechInvest tak, aby české firmy měly jednoho partnera pro svůj rozvoj v České republice i v zahraničí. Firmy by neměly řešit, která instituce co zajišťuje. Měly by se soustředit na svůj byznys a my jim chceme být spolehlivým partnerem v každé fázi jejich rozvoje. Nejde jen o spojení dvou institucí, ale o vytvoření srozumitelnějšího systému podpory pro české firmy," řekl generální ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček, který povede nově vznikající agenturu CzechBusiness.
Činnost CzechBusiness bude stát na třech pilířích – exportu a expanzi, podpoře startupů a inovací a investicích. Tyto oblasti budou úzce propojené a budou na sebe přirozeně navazovat podle potřeb jednotlivých firem. Agentura zároveň propojí zkušenosti, odborné kapacity a zahraniční síť dosavadních agentur.
Úspěch CzechBusiness nebude měřen pouze počtem aktivit, ale především jejich skutečným ekonomickým přínosem. Důraz bude kladen na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, které přispívají k růstu exportu, investic, výzkumu, vývoje a inovací i ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
Přechod na nový systém podpory je připraven tak, aby byl pro firmy co nejplynulejší. CzechBusiness zahájí svou činnost 1. srpna 2026. Od 1. září budou pod novou agenturu postupně převáděny první agendy, zejména v oblasti podpůrných činností, zahraniční sítě a marketingu a komunikace. Další agendy budou integrovány v průběhu druhé poloviny roku 2026. Úplné dokončení integrace a plný chod CzechBusiness je plánován k 1. lednu 2027. Po celou dobu přechodu pokračují rozpracované projekty bez omezení a firmy mohou nadále využívat své stávající kontakty i odborné služby.
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Zdroj: Jan Hrabě